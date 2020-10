Conforme a los criterios de Saber más

Aunque la mayoría de bancadas del Parlamento había, prácticamente, descartado respaldar una nueva moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, esta opción se ha reactivado en las últimas horas. Esto a raíz del testimonio de tres aspirantes a colaboradores eficaces que comprometen al mandatario en el presunto pago de un soborno de S/1′300.000 de parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) e Incot.

Este desembolso, según informó la Unidad de Investigación de este Diario, se habría realizado para que las referidas firmas obtengan la buena pro para la construcción del hospital de Moquegua, cuando Vizcarra Cornejo era gobernador de la región sureña.

El portavoz de Unión por el Perú (UPP), José Vega, indicó que tiene 21 de las 25 firmas necesarias para presentar la nueva solicitud de destitución contra el jefe de Estado. Agregó que está a la espera de la respuesta de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular y Frente Amplio, aunque precisó que tiene comprometida la adhesión de cuatro congresistas.

“Tengo el compromiso de cuatro colegas que, con valentía, coraje y al margen de sus bancadas, nos respaldarán […] El país pasa por un momento grave, una pandemia de corrupción, acá no estamos inventando nada, el presidente está cuestionado. No creo que en este contexto las bancadas vayan a repetir el blindaje”, manifestó Vega a El Comercio.

Vizcarra Cornejo superó, hace un mes, un primer pedido de vacancia que fue promovido también por UPP, pero tras la difusión de un conjunto de audios que los relacionaron a la presunta contratación irregular del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura por más de S/155.000, entre el 2018 y 2020.

La congresista Rocío Silva Santisteban, vocera del Frente Amplio, dijo que su bancada se reunirá este lunes a las 4 de la tarde en el Parlamento para fijar una postura. Agregó que las últimas denuncias contra el mandatario- de presuntos sobornos por el hospital de Moquegua y por la obra Lomas de Ilo, por parte de Obrainsa- “son muchísima más graves” que la contratación de Swing.

“Estamos evaluando el tema, es sumamente delicado. Y se tiene que tomar en consideración la situación de la pandemia. Es urgente que el presidente abra su secreto bancario”, subrayó.

Fuentes cercanas a la bancada de izquierda indicaron que están alistando una moción de vacancia contra el jefe de Estado, aunque su presentación será objeto de una larga deliberación. Añadieron que no se sumarán al documento que promueve UPP, porque consideran que esta agrupación está “desprestigiada” y que los argumentos que usaron en el anterior pedido de destitución contra el mandatario fueron “débiles”.

Las mismas fuentes señalaron que se encuentran conversando con el Frepap y con parlamentarios no agrupados para que se adhieran a su postura.

“Por menos, PPK renunció”

El portavoz alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, exhortó, a título personal, al presidente Vizcarra a dar un paso al costado, al sostener que “por menos” Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunció. El exmandatario dimitió ante una inminente vacancia que fue promovida en el anterior Congreso, luego de que se conociera las asesorías que brindó su empresa Westfield Capital a Odebrecht en los proyectos Interoceánica Sur y Olmos.

Burga señaló que su bancada no está detrás de ninguna moción de vacancia y opinó que se llega a presentar algún pedido de destitución, no cree que tenga el respaldo de las demás bancadas. “Esta inestabilidad la ha causado el propio Vizcarra, no el Congreso. Sería muy lamentable que se aferre al gobierno”, complementó.

La vocera alterna de APP, Carmen Omonte, consideró que la situación de Vizcarra Cornejo “se complica cada vez más”.

“Estamos preocupados, cada vez el círculo se va a cerrando más alrededor del presidente […] Ya son las voces de varios aspirantes a colaboradores eficaces, esperamos que el señor Vizcarra aclare esta nueva denuncia, no temas secundarios”, expresó la exministra de la Mujer, para luego indicar remarcar que su bancada aún no ha tomado una posición sobre una eventual moción de vacancia presidencial.

Omonte informó que este lunes su agrupación abrirá el debate sobre si respaldan o no un nuevo pedido para destituir al jefe de Estado.

El portavoz de la bancada del Partido Morado, Francisco Sagasti, reiteró que no respaldarán una moción de vacancia presidencial. “Nuestra posición es la misma de siempre: que se investigue a fondo, que la justicia siga su curso normal. Estas declaraciones son una primera etapa y el proceso debe continuar”.

No obstante, fuentes al interior de la bancada morada dijeron El Comercio que el lunes tendrán una reunión, en la que se tomará una decisión sobre la situación del jefe de Estado.

Este Diario intentó comunicarse con Vizcarra Cornejo, a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos una respuesta.