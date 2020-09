Desde el último jueves, un conjunto de audios, que comprometen al presidente Martín Vizcarra en la investigación al cantante Richard Cisneros, se han ido revelando poco a poco. Y el reparto de protagonistas ha ido creciendo, con cada grabación hecha por Karem Roca, ex asistente administra del Despacho Presidencial.

Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, obtuvo nueve contratos con el Ministerio de Cultura, desde que inició la administración de Vizcarra, hasta abril de este año por más de S/155.000.

Roca no solo registró dos reuniones con el mandatario, sino también otra con Mirian Morales, ahora exsecretaria general de la Presidencia.

La ex asistente- en continuas conversaciones con el abogado Fabio Noriega- denuncia pactos en la Casa de Pizarro, a un ministro de ser “cajero” de Vizcarra Cornejo y una cercana coordinación entre el mandatario y la fiscalía. Todo ello ha provocado que los aludidos rechacen públicamente estas expresiones.

A continuación, El Comercio pone en contexto ocho de las grabaciones más importantes para comprender la crisis política, que ha llevado a mandatario a acusar de “conspiración” al presidente del Congreso, Manuel Merino, quien le exige ir este viernes al pleno a ejercer su defensa ante una moción de vacancia.

1. “La cosa es cómo cubrirnos”

(Fue grabado el 25 de junio de 2020)

Minutos después de que se conociera que Mirian Morales renunció a la Secretaría General de la Presidencia, el programa “Panorama” difundió un audio protagonizado por la abogada y Karem Roca, ahora ex asistente administrativa del presidente Vizcarra, en el que realizan las primeras coordinaciones para “cubrir” al mandatario, quien ya era relacionado a Swing.

Morales aconseja a Roca sobre cómo debe encarar el interrogatorio que tendrá en los próximos días con la fiscal Yenny Huacchillo Nuñez. Ella, precisamente, acababa de rendir su manifestación.

“Yo he estado en mi oficina, con la fiscal, me ha tocado hoy día [25 de junio] a mí, en la mañana. Entonces, por eso estoy dándote qué me preguntó para que tú sepas, porque seguro te va a preguntar o te puede preguntar al estilo de eso”, refiere la entonces alta funcionaria de la Presidencia.

Recordó que Huacchillo Nuñez puso énfasis, durante sus preguntas, sobre cómo registran las reuniones del presidente.

Morales le indica a Roca que si la fiscal le pregunta quién maneja la agenda de Vizcarra, que ella debe responder que el mismo presidente y que dos solo intervienen. “Ahí tú tienes que decir que es el presidente quien decide a quién recibe”, agregó.

También le instruye a la asistente administrativa no “dar nombres” de otros funcionarios de Palacio de Gobierno y “cerrarse” en sus argumentos para no relacionar al mandatario con Swing.

Mirian Morales fue secretaria general de la Presidencia entre marzo de 2018 y setiembre de 2020. También fue funcionaria del MTC, cuando Vizcarra fue ministro de esa cartera. (Foto: Alonso Chero | El Comercio)

Durante la reunión, la secretaria general de la Presidencia se entera que Cisneros ingresó, al menos, en cinco oportunidades a la Casa de Pizarro. Personal de Palacio encontró cinco correos que Roca envió a seguridad para que dejen entrar al cantante, pero en el registro de transparencia solo figuraban dos. Estos documentos ya estaban en manos del Ministerio Público, pero no del Congreso.

“Carajo, putamare, por qué no nos dieron eso antes”, expresa ofuscada Morales, quien horas antes había respondido a preguntas de la fiscal Huacchillo sin conocer la existencia de los correos.

Huacchillo, quien tenía en su poder los correos, le consultó a la secretaria general qué significa las siglas “SPR”, a lo que la abogada respondió: “Señor Presidente de la República”.

En el motivo de la visita de Swing a Palacio de Gobierno- de acuerdo a los mails revelados también por “Panorama”- figuraba “atención SPR”.

Roca, entonces, indica que Cisneros no fue a verla a ella, sino al “jefe”, en referencia a Vizcarra Cornejo, a lo que Morales responde: “Sí, seguro. Tú no estás recibiendo, la cosa es cómo cubrimos”.

La ahora exsecretaria general de la Presidencia, incluso, le reclama a la asistente administrativa por qué dejó que Swing entré a Palacio con celular. Roca réplica diciendo que fue una orden del presidente.

En la conversación también participan otras dos funcionarias de Palacio de Gobierno, una es Lisbet Santos Arias y la otra es “Pamela”. Esta última sugiere que se converse con el cantante para que diga que solo asistió a la Casa de Pizarro en dos oportunidades, como está en el registro del portal de transparencia.

Al término de la cita, Roca le pide a Morales que quiere estar presente cuando hablé con el mandatario.

“Yo quiero que cuando tú hables con el presidente, yo también quiero estar presente porque yo ahora sí necesito mirarlo a la cara y decirle que ha tenido esas reuniones, porque no es justo que yo me coma el pleito tapando algo y tú también”, subrayó.





2. “Estamos todos involucrados”

(Habría sido grabado el 25 de junio de 2020)

La reunión con el presidente Vizcarra, en la que Roca solicitó estar presente, se realizó horas después de la relatada en el punto anterior. La primera grabación que el titular de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Edgar Alarcón (UPP), presentó el jueves 10 de setiembre en el hemiciclo da cuenta de esta.

Vizcarra Cornejo le pregunta a Morales si es que se tiene clara la información de los correos, “que se supone que nadie tenía conocimiento de ellos”. Pide que se le precisen cuántas veces ingresó “en total” Cisneros a Palacio de Gobierno.

La entonces secretaria general de la Presidencia refiere que hay tres más, dos que está asumiendo ella y la otra que “entiendo fue con usted”, “lo está asumiendo” Karem, en referencia a Roca.

También señala que Óscar Vásquez, asesor en Comunicaciones del mandatario, se hará cargo de otra de las citas, porque “recibe a tres personas, dentro de ellas a Richard Cisneros”.

“Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados, y la estrategia es para salir de esto todos en conjunto. Por eso todo tiene que ser absolutamente transparente hacia el interior”, refirió el mandatario.

El presidente, después, instruye a Roca a declarar, cuando sea llamada al Ministerio Público, que recibió a Swing por “cortesía”.

“Muy bien, ya eso vas a decir. Muy bien. Pero ha venido otra vez. Pero esto no te va a preguntar mañana [en la Comisión de Fiscalización]. O sea, eso no va a entrar al Congreso. En el Congreso es solamente las dos veces todo. ¿Quién va a indagar y va a entrar de un ángulo a otro…?”, manifestó el mandatario.

Roca fue llamada a declarar al Parlamento el 26 de junio último, ese mismo día Morales también se presentó.

Vizcarra Cornejo, además, le indica a su entonces asistente administrativa que es en la fiscalía donde van a ahondar sobre los ingresos del cantante. Y es ahí donde debe ensayar el siguiente argumento: que Cisneros no ingresó las cinco veces a la Casa de Pizarro, porque en muchos casos se pide una sesión con el presidente, pero al final esta no se concreta. “O sea, lo formal es el registro”.





3. Los contratos de la familia Roca

(Habría sido grabado en la segunda semana de julio 2020)

El segundo audio que Alarcón difundió, en el pleno del jueves 10 de setiembre, gira entorno a una conversación entre el presidente Vizcarra y Roca, quien le reclama por su situación laboral y la de su esposo, Iván Zapata Yactayo, quien en ese momento era director de la Oficina de Coordinación Descentralizada de Cofopri.

Roca le increpa al jefe de Estado porque el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento le ha pedido a Zapata su renuncia, por medio de un asesor de apellido “Figueredo”. “¿Usted le ha quitado la confianza a Iván?”, pregunta la ahora ex asistente administrativa del Despacho Presidencial.

“No, yo… este, cuando salió tu reportaje la semana anterior con esto, inmediatamente Figueredo, y te mostré, yo te dije que hay que cortar por lo sano; y le estoy pidiendo, me dijo, su renuncia. Él me dijo. Tú me dijiste, está renunciando Iván. Yo te dije, dime la verdad porque su jefe le está pidiendo la renuncia, no es que esté renunciando. Y ahí está, te mostré y te puedo mostrar nuevamente. Entonces, eso ha ido la semana pasada, entonces, bueno no le dije nada y después hablamos contigo y me dijiste que ibas a presentar tu carta de renuncia y que mejor que no sé cuanto…”, respondió el mandatario.

Vizcarra, de esta manera, hizo referencia a un informe que El Comercio publicó el 3 de julio, que reveló los contratos que obtuvo la empresa de la familia Roca con el Gobierno Regional de Moquegua, cuando el ahora mandatario fue presidente regional en esa localidad.

La empresa del padre de Karem Roca, quien fue asistente del despacho presidencial, firmaron contratos por hasta S/159.618,10 con el GORE de Moquegua durante la administración de Vizcarra. (Foto: Facebook)

Roca cuestiona que solo se le haya solicitado a ella dar un paso al costado, cuando días antes también aparecieron denuncias contra Morales por la contratación de sus familiares en el MTC y otras carteras.

“Estás llena de odio en tu cabeza, llena de mentiras, ¡ya me hartaste!”, se escucha decir a Vizcarra, claramente molesto.

4. Balbuena, las cámaras y un ingreso a Palacio

Roca, en otro audio difundido en “Panorama”, conversa con el abogado Fabio Noriega sobre el papel que cumplió la exministra de Cultura Patricia Balbuena. Fue precisamente en su administración que Swing obtuvo sus primeros contratos en el sector.

Noriega- de acuerdo a Cisneros- era el abogado de Roca, pero luego ella precisó en la Comisión de Fiscalización, el viernes 11 de agosto, que solo es su amigo.

La ahora ex asistente administra del Despacho Presidencial refiere que Balbuena ingresó a Palacio de Gobierno el 9 de junio, pero no por la puerta de la estación Desamparados, sino por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que conecta a la Casa de Pizarro. ¿Para qué? Para reunirse con el presidente Vizcarra.

“Sí, Patricia Balbuena entró por PCM, entró y habló con el presidente, pactó, ya ahí, ahí le dijeron ahorita como está movido todo no la pueden sacar fuera del país, porque a ella le han prometido sacarla fuera del país, ella tenía miedo”, manifestó.

Roca cuenta que Morales le ordenó que apague las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, con el objetivo de que no quede registro del ingreso y salida de la exministra.

La ex asistente agrega que Balbuena negoció también con Morales para que “no la eche”. Esto, porque, según reconoció Cisneros en otro audio, fue la ahora ex secretaria general de la Presidencia la que lo ayudó a obtener contratos en el Ministerio de Cultura.

Karem Roca indica que ha sido el ex secretario general del sector Cultura Jorge Apoloni al que le “ha caído todo el pato, porque ya han pactado”. “Él ha dicho que lo contrató, que no recibió órdenes, que se equivocó”, subraya.

Este Diario intentó comunicarse con la exministra Balbuena, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

5. El “cajero” del presidente

(Habría sido grabado la tercera semana de julio)

Karem Roca, ex asistente administrativa del Despacho Presidencial, también comenta con Noriega sobre los cambios que hubo en el Gabinete Ministerial el 15 de julio.

“Otra cosa, ¿por qué crees que lo han puesto a [Carlos] Estremadoyro? Se va al MTC. Te das cuenta, si él es el cajero del presidente [Vizcarra] también y, al de ahí, al ministro sonson, que es [Carlos] Lozada, lo ponen en Vivienda”, afirma.

El ministro Estremadoyro- a través de su cuenta de Twitter- informó el lunes 14 de setiembre, que ha iniciado acciones legales contra Roca Luque “para se rectifique por la información inexacta propalada en un audio difundido en diversos medios de comunicación”.

Hoy inicié las acciones legales en contra de la señora Karem Roca Luque para se rectifique por la información inexacta propalada en un audio difundido en diversos medios de comunicación. pic.twitter.com/DXZXtgLmHd — Carlos Estremadoyro (@cestremadoyro2) September 15, 2020

“Rechazo tajantemente cualquier insinuación que atente mi calidad moral y honestidad. Durante mi desempeño en la actividad pública, mis esfuerzos siempre han estado orientados a defender los intereses del Estado y a buscar el máximo beneficio para la entidad”, remarcó.

Roca, en la conversación con Noriega, también dice que Rodolfo Yáñez fue retirado de Vivienda, porque no aceptó mentir para ocultar que Morales y otra funcionaria de Palacio de Gobierno le pidieron como favor que sus parejas ingresen a laborar en el sector.

“Y el ministro [Yáñez] se ha negado, entonces dos horas antes [de la juramentación del Gabinete Cateriano] le dicen ‘ya no vas a hacer ministro’ y a ese sonson [Lozada] lo quieren manejar”, subraya.

Yáñez, en su cuenta de Twitter, afirmó que conoce la labor del presidente Vizcarra y que mantiene su lealtad a su cargo. “En nombre del país y de la democracia, no a la vacancia”, añadió.

6. Las supuestas llamadas de Ávalos a Vizcarra

Roca- en otro audio con Noriega- dice que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, llamó al presidente Vizcarra el jueves 2 de julio para realizar coordinaciones sobre la investigación por los contratos de Cisneros en el Ministerio de Cultura. Agrega que el propio mandatario le enseñó su celular, donde figuran los registros.

Incluso, Roca hace referencia a que el jefe de Estado considera a Ávalos su “amiga”, “a pesar de su perfume”.

“Porque siempre le hemos criticado que se echa mucho perfume”, explica la ahora ex asistente a Noriega para que este entienda el contexto.

También le cuenta al abogado que el jueves 9, después de que se realizó una nueva sesión del Consejo de Estado (donde se abordó la crisis por la reforma de la inmunidad), Ávalos se quedó con Vizcarra y Morales “un buen rato” conversando. Ahí es cuando el presidente, de acuerdo a la versión de Roca, le pide denunciar constitucionalmente a Alarcón.

“Y la resolución [en referencia a las denuncias constitucionales contra Alarcón] sale el 14, todo a pedir de boca, increíble”, reacciona Noriega.

Roca opina que Ávalos “le debe el puesto” a Vizcarra y a Morales.

Y también señala que la abogada Rossmary Silva Acevedo, concuñada del presidente, “mueve a los fiscales” y realiza coordinaciones con José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.

El 9 de julio se realizó una sesión del Consejo de Estado, donde se abordó la crisis política originada por la reforma, en primera votación, de parte del Congreso de cinco artículo de la Constitución referido a la inmunidad de los altos funcionarios. (Foto: Andina)

Ávalos, en un cuestionario que respondió por escrito a El Comercio, respondió que “nunca he llamado al presidente para hacerle consultas o coordinaciones sobre alguna investigación”.

“Los hechos que puedan involucrar a la señora Mirian Morales, con quien no tengo ningún vínculo amical, están bajo la competencia de una fiscalía provincial. Una vez más debo resaltar que los fiscales tienen plena autonomía en el ejercicio funcional”, manifestó.

Pérez, por su parte, rechazó el contenido de este audio de Roca en un escrito que le envió a fiscal superior Rafael Vela.

La Oficina de Control Interno del Ministerio Público dispuso abrir una investigación preliminar contra Pérez por las grabaciones.

7. Noriega, ¿para quién opera?

El abogado Fabio Noriega- en otra grabación- le consulta a Roca sobre las personas del entorno de Mirian Morales, ahora ex secretaria general de Palacio de Gobierno.

“En el entorno de Mirian, ¿a quiénes pueden citar? ¿Y qué preguntas hay que hacer?”, le consulta el letrado a Roca, quien casi de inmediato responde que a Lisbet Santos Arias, quien fue la asistenta personal de Morales en la Secretaría General.

“Ella [Lisbet Santos Arias] sabe todo de Richard, porque hablaba un montón [con él]”, agrega.

Noriega indica que “ya lo había anotado”.

Tras ello, la ex asistente administrativa del Despacho Presidencial recordó que la exministra Balbuena, cuando le preguntaron en la Comisión de Fiscalización por Santos Arios, dijo que no la conocía.

Después de ello, Noriega le pide a Roca que le dé más detalles de una reunión que Swing con Daniel Alfaro cuando este fue ministro de Educación.

¿Para quién opera Noriega? ¿Y a dónde iban a citar a Santos? Son dos preguntas que deben aclararse.

8. Roca reconoce que contacta a Alarcón

Karem Roca, en un audio que fue difundido por “América Noticias”, reconoce que fue ella la que grabó al presidente Vizcarra. El viernes 11 de setiembre, cuando asistió a la Comisión de Fiscalización, lo había negado.

“Si por A o B, ellos supieran de ese audio aparatoso que tú has escuchado, que yo lo haya grabado al presidente ¿es un delito?”, le pregunta al abogado Fabio Noriega, quien le dice que no se preocupe, que “en su momento le vamos a dar una figura legal”.

Roca también confirma que ha recibido mensajes del congresista o Alarcón, que dirige el grupo parlamentario que investiga los contratos de Swing.

“No, el presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso. ¿Cómo se llama? Alarcón, se ha dado cuenta que es una rata peluda, viene, y me manda a decir: que no utilice a esos abogados. Por eso es que yo le tengo respeto, porque desde que yo no lo utilizo a él, yo no lo utilizo… si… por eso te digo”, expresa.

Alarcón, al ser consultado por la prensa por esa grabación, respondió que lo único que le dijo a Roca fue que si no tiene un abogado, que busque uno.

“A la primera citación de la señora Karem Roca, comunicó que no dejen pasar al abogado. Eso nos llamó muchísimo la atención e inclusive el abogado se quedó en la reja. Cuando ingresó la señora, se le dice por qué no ingresó su abogado porque se le explicó que cada persona debe venir con su abogado para la defensa y debido proceso, y la señora indicó que ese abogado se lo había impuesto el señor Óscar Vásquez”, contó.

