Conforme a los criterios de Saber más

La jueza Sonia Bazalar, a pedido de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez, ordenó la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing. Ellos son: la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karem Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez; el cantante Richard Cisneros, entre otros.

La medida, que fue ejecutada esta mañana, tiene como fecha 29 de septiembre, según parte de la resolución a la que accedió El Comercio. También se dispuso el arresto de Patricia Dávila, Diana Tamashiro, Mauricio Salas, Liliana Chaname, Lincoln Matos y Aurora Quiñones. Todos ellos como parte de la investigación de los contratos que firmó Cisneros con el Ministerio de Cultura en la administración del presidente Vizcarra.

MIRA: Nelson Shack afirma que informe sobre Mirian Morales ya se derivó a la procuraduría

Personal de la Diviac y Ministerio Público vienen ejecutando la medida en los diferentes domicilios de los investigados. Por otro lado, la detención preliminar se da ante el posible peligro de fuga y obstaculización del proceso, informó la fiscalía. La fiscalía no halló en sus domicilios a Óscar Vásquez y Liliana Chaname.

#Urgente ordenan la detención preliminar por 7 días de:



1. Miriam Morales

2. Óscar Vásquez

3. Karem Roca

4. Richard Cisneros

5. Patricia Davila

6. Diana Tamashiro

7. Mauricio Salas

8. Liliana Chaname

9. Lincoln Matos

10. Aura Quiñones@elcomercio_peru — Rodrigo Cruz (@rcruza) October 2, 2020





La medida judicial se da en el marco de la investigación preliminar por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible. En el operativo participan un total de 10 fiscales anticorrupción, 10 peritos del Ministerio Público y 60 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad.

El allanamiento en el domicilio de Richard Swing. (Foto: César Grados/GEC)

Sustento

La detención de los 10 investigados se sustenta en el peligro de obstaculización y fuga de los investigados, quienes estarían vinculados y tendrían contactos de alto nivel que podrían inferir y entorpecer la investigación preliminar en su contra.

Según el documento fiscal, como es de público conocimiento, se estarían contactando a los investigados y testigos para poder dificultar la presente investigación, incluso borrando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente.

En el caso de Mirian Morales y Óscar Vásquez se le investiga también por los delitos conexos de obstrucción a la justicia. A Morales y a Karem Roca por el delito de ocultamiento real, sumándose el de falsedad genérica para esta última.

Como parte de la intervención se realiza también el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones, con la finalidad de visualizar y extraer información, data digital y redes sociales a las que se encuentren vinculadas todas aquellas especies que se logren incautar en los inmuebles materia de allanamiento y registro.

La investigación basada en diversos elementos de convicción como documentos, correos electrónicos, informes periciales, declaración de un testigo en reserva, de un aspirante a colaborador eficaz, entre otros, atribuye que Richard Cisneros habría sido favorecido con contrataciones directas innecesarias durante los años 2018 al 2020, como resultado de sus contactos y tratativas previas desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura.

Un total de nueve órdenes de servicio emitidas a su favor y valorizadas en S/ 175.400 habrían sido procesadas, otorgadas y ejecutadas con una serie de irregularidades, como servicios que no se encontrarían justificados, serían innecesarios, con un perfil direccionando, sin experiencia en contrataciones con el Estado; y con montos contractuales que habrían sido sobrevalorados.

VIDEO RECOMENDADO

Orden de detención preliminar-Richard Cisneros