Los contratos del Ministerio de Cultura a favor de ‘Richard Swing’, inicialmente revelados en un programa de espectáculos, han escalado hasta llegar al mismo presidente de la República. Unos audios presentados en el hemiciclo del Parlamento han provocado una nueva crisis política que pueden dejar en una situación de debilidad a Martín Vizcarra.

A continuación cinco claves para entender el Caso Swing, un cantante, al cual el Estado le pagó más de S/155.000.

1. Los contratos a favor de Cisneros

El cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, fue contratado, el último 24 de abril, por el Ministerio de Cultura (MINCUL) para que realicé “actividades motivacionales”, por medio, de conferencias virtuales para mejorar “el rendimiento laboral, personal y social de los servidores” del referido despacho.

Swing tenía como plazo 45 días para concretar esta tarea, que comprendía brindar varias charlas. Por la primera recibió, por ejemplo, S/10.000 en plena cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus (COVID-19), según precisó el Ministerio Público en un documento, al que accedió El Comercio.

Richard Swing es conocido por sus escándalos en Chollywood. (Magaly Tv. La firme)

Durante la primera conferencia, que se dio el 7 de mayo con la participación de más de 140 empleados del MINCUL, Cisneros explicó el “triángulo del éxito”: “Pensar bien, hablar bien, y actuar bien”. También afirmó que se debe asumir la responsabilidad de “estar siempre bien producidos”.

“Las chicas bien bonitas, arregladitas, maquilladitas, como debe de ser el liderazgo. Estas son las semillas que les quiero dar para la ciudad, mi liderazgo es mi estilo de vida”, dijo en un video que fue difundido por el programa “Cuarto poder”.

El contrato de Swing fue dejado sin efecto el 21 de mayo, tres días después de que “Magaly TV, la firme” revelara que el cantante recibiría S/30.000 por las charlas. El mismo programa también informó que Cisneros habría realizado diferentes trabajos para la institución, desde que comenzó el gobierno de Martín Vizcarra en marzo de 2018, para el Ministerio de Cultura por más de S/175.000.

2. El ‘Swing’ de la campaña de PpK

Ante una pregunta directa, en la conferencia de prensa del 25 de mayo, el presidente Vizcarra reconoció que conoce a Cisneros desde el 2016, porque el cantante tuvo una participación en la campaña de Peruanos por el Kambio (partido que llevó a Palacio de Gobierno a la fórmula PPK, Vizcarra y Aráoz), que el exgobernador regional de Moquegua dirigió desde febrero de ese año.

“Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno. La ministra de Cultura informó que su contrato ha sido dejado sin efecto, estoy de acuerdo que en estas condiciones, tenemos que ser los más austeros posibles”, refirió.

Richard Swing participó en mítines de cierre de campaña de PPK en el 2016. (Foto: Richard Swing / Facebook)

Fuentes del círculo más cercano a Kuczynski indicaron, de manera conjunta, a El Comercio que fue el actual mandatario el que llevó a Cisneros a la campaña. Incluso, Vizcarra habría solicitado que el cantante sea programado en los mítines de cierre de PPK en las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco, porque compuso una canción.

Tres días después, este Diario reveló que Swing registra dos visitas a Palacio de Gobierno en el 2018. Una ocurrió el 28 de junio de ese año, cuando dialogó con Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de la República. Y la otra se dio el 12 de octubre con Karem Roca Luque, que fuera asistente administrativa del Despacho Presidencial.

La antropóloga Sonia Guillén renunció al cargo de ministra de Cultura el 29 de mayo.

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié”, afirmó Cisneros en imágenes que difundió “Panorama”.

3. Tres investigaciones en paralelo

El Ministerio Público, la contraloría y el Parlamento, a través de la Comisión de Fiscalización, iniciaron casi al mismo tiempo investigaciones sobre los contratos a Richard Swing. Y el 1 de junio, personal de la Primera Fiscalía Anticorrupción, que dirige Janny Sánchez-Porturas, intervino las oficinas administrativas de Palacio de Gobierno para recabar información pública sobre visitas y otros documentos relacionados al cantante.

La misma diligencia se desarrolló en las oficinas del Ministerio de Cultura, en San Borja.

Cuatro días después, el pleno del Congreso aprobó, de forma unánime, con el voto de 128 parlamentarios, otorgarle facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, que presidente Edgar Alarcón. El grupo ha interrogado a Morales, a Swing y otros exfuncionarios públicos. Incluso ha tratado de llamar a declarar “de manera presencial” al presidente Vizcarra, que en un inició se negó a responder amparándose en el artículo 117 de la Constitución, pero luego aceptó hacerlo por escrito.

4. Informe de la contraloría

A inicios de setiembre, se conocieron los detalles del informe de control que emitió la Contraloría, a fines de agosto. Este documento, al cual accedió El Comercio, indica que 16 funcionarios del Ministerio de Cultura tendrían responsabilidad penal por los contratos del cantante Richard Swing, que ascendieron a más de S/155.000, entre el 2018 y 2020.

El informe remarca que el MINCUL realizó “pagos indebidos” a un proveedor, en referencia a Cisneros, que no contaba con la especialidad ni con el perfil" para realizar las actividades requeridas. Agrega que las transferencias se realizaron a pesar de que el cantante “no acreditó el cumplimiento de la prestación del servicio” y en una de las charlas “sin aplicar penalidad por mora”.

La lista de los funcionarios sindicados por la Contraloría está encabezada por Jorge Apoloni Quispe, quien fue secretario general del Ministerio de Cultura entre abril y diciembre de 2018.

El órgano de control recomendó a la procuraduría iniciar acciones legales penales contra los funcionarios y servidores involucrados en estos hechos. Y al ministro Alejandro Neyra disponer de acciones administrativas.

El documento, además, fue enviado al Ministerio Público, donde ya se realiza una pesquisa sobre el Caso Swing.

“[El informe está] basado en suposiciones que no tienen el mínimo sustento legal. Necesitan asesoría urgente al igual que el Congreso [...] Lo dije siempre, yo no he cometido ningún delito”, afirmó Cisneros a El Comercio, en ese momento.

5. Los audios que comprometen a Vizcarra

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Edgar Alarcón (UPP), presentó este jueves tres audios que comprometen al presidente Martín Vizcarra con el Caso Swing. En los dos primeros se escucha al jefe de Estado dar instrucciones a funcionarios de Palacio, y en el tercero, el cantante conversa con Karem Roca, quien fuera asistente administrativa en Palacio de Gobierno.

Vizcarra, de acuerdo al primer audio, le ordenó a Roca decir ante el Parlamento que recibió a Swing, pero tras comunicarse con el despacho presidencial, corroboró que no había una reunión pactada y le negó la entrada.

El presidente contabiliza cinco ingresos de Cisneros a Palacio de Gobierno y los distribuye de la siguiente forma: “Uno para Mirian Morales, otro par Karem, que son los que están registrados, y hay tres que no [...] uno para Óscar Vásquez y dos para mí”. “Ahora, sobre esos, yo no tengo responsabilidad. ¿Me he reunido con Richard ‘Swing’? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces”, agregó.

Vizcarra en polémico audio sobre el caso Richard Swing: “Todos estamos involucrados” | Canal N

En el segundo audio, difundido en el pleno del Parlamento, la conversación es de Vizcarra con Karem Roca. La funcionaria asegura que el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento le pidió la renuncia a “Iván”, pero que esta persona no renunciará, sino ella. Tras ello, el jefe de Estado le responde, claramente ofuscado y alzándole la voz: “estás llena de odio en tu cabeza, llena de mentiras, ¡ya me hartaste!”.

Roca también se muestra preocupada por la fiscalía la ha llamado a declarar. “¿Y quién me va a apoyar económicamente con el abogado?”, pregunta la funcionaria sobre su defensa legal.

“¿Y quién te está ayudando ahora?”, responde el presidente con otra pregunta.

“Usted y Óscar”, replica la funcionaria.

“¿Qué diferencia hay? No entiendo”, insiste el mandatario.

Luego, la funcionaria culpa a Mirian Morales de todos los problemas surgidos en Palacio de Gobierno, y en todo momento habla sobre su renuncia al cargo que ocupaba en Palacio de gobierno.

Difunden audio de Vizcarra con asesora: “Estás llena de odio y mentiras, ya me hartaste" | Canal N

Y, en el tercer audio, se escucha hablar a Roca con Swing. El cantante indica que fue Morales la funcionaria que le consiguió trabajo en el Ministerio de Cultura. Y también dice que si el presidente cerró el Congreso anterior fue porque él se lo ordenó y se ufana de la supuesta relación con Vizcarra, cuando este fue embajador del Perú en Canadá.

Por su parte, Roca dice que el presidente la “humilló” y que han querido comprar su silencio, luego de que, a través de terceros, le ofrecieran comprar la empresa de su padre en Moquegua. “¿Sabes qué es lo peor, Richard? Un amigo cercano al presidente me llama y me dice ‘Karem, renuncia, yo te consigo trabajo en la mina’”, subraya.

Alarcón, tras la difusión de los audios, ha solicitado garantías para Roca y Cisneros, así como para su familia.