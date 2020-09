El legislador Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa), titular de la Comisión de Fiscalización, presentó tres audios que vinculan al presidente Martín Vizcarra. Los dos primeros son conversaciones grabadas del jefe de Estado con funcionarios de Palacio de Gobierno, y en el tercer audio se escucha a Richard Cisneros, mejor conocido como Richard ‘Swing’.

Alarcón dijo que el primer audio muestra la estructura para responder a la Fiscalía de la Nación y a la Comisión de Fiscalización sobre las visitas de Richard ‘Swing’ a Palacio de Gobierno.

“Están diciendo “mientan”. Yo no he recibido tres veces [a ‘Swing’], solo hay dos, una tú, Karen, una tú, Mirian. Estamos corrobando nuestra hipótesis” , expresó el legislador Alarcón ante el pleno.

Las funcionarias a las que se refiere Alarcón, basado en los audios, serían Karem Roca Luque, exasistente administrativa del Despacho Presidencial; y Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de la República.

En el primer audio, el mandatario Martín Vizcarra y las funcionarias mencionadas por Alarcón conversan sobre la versión que debería dar Karem Roca sobre la visita de ‘Swing’ registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno. Según lo escuchado, se le instruía a Roca a asegurar que recibió a ‘Swing’ pero, tras comunicarse con el despacho presidencial, corroboró que no había reunión pactada y le negó la entrada.

El segundo audio es una conversación entre el Presidente Martín Vizcarra y una voz que sería la de Karem Roca. La funcionaria asegura que el ministro de Vivienda le pidió la renuncia a “Iván”, pero que esta persona no renunciará, sino ella. Ante esa afirmación, el jefe de Estado se muestra ofuscado, niega y llega a alzar la voz. “Estás llena de odio en tu cabeza, llena de mentiras, ¡ya me hartaste!”, se escucha decirle en el audio. El mandatario hace una llamada, el teléfono timbra, pero no recibe respuesta.

En otro pasaje, se escucha el siguiente audio:

“Para ustedes es fácil que yo renuncie para que todo el peso caiga sobre mí. [...] Hoy me ha llamado el asistente de la Fiscalía, me ha dicho que voy a tener una nueva citación, ¿y quién me va a apoyar económicamente con el abogado?”, pregunta la funcionaria sobre su defensa legal.

“¿Y quién te está ayudando ahora?”, responde el presidente con otra pregunta.

“Usted y Óscar”, replica la funcionaria.

“¿Qué diferencia hay? No entiendo”, insiste el mandatario.

Luego, la funcionaria culpa a Mirian Morales de todos los problemas surgidos en Palacio de Gobierno, y en todo momento habla sobre su renuncia al cargo que ocupaba en Palacio de gobierno.

En parte de este diálogo se hizo referencia a un informe de este Diario referido a las visitas de `Swing`. En dicho informe se mencionaba el registro de la visita a Karen Roca, quien trabajó como asistente de Vizcarra en la campaña presidencial y, según comentó, lo conoce desde Moquegua.

En diálogo con El Comercio para dicho informe, Roca afirmó que recibió a Cisneros por cortesía: “Richard llega a Palacio porque solicita una cita y como nosotros lo conocemos desde la campaña, optamos por recibirlo. Porque en realidad, nosotros recibimos a todos. Pero vino a ofrecer sus servicios, como relaciones públicas y esos temas. Pero no prospera, porque yo no era la persona indicada”. Esto, según acotó, porque ella tienes funciones administrativas ajenas al pedido, por lo que no hubo respuesta.

“Quieren comprar mi silencio”

El tercer y último audio es una conversación entre Karem Roca y el propio Richard ‘Swing’. En este, ‘Swing’ dice que tiene audios de conversaciones con el presidente Martín Vizcarra y Roca hace referencia a otros funcionarios. “'Óscar’ quiere limpiarse y quedar como héroe ante Mirian y el presidente. Tú sabes que él ha negociado con [Francisco] Petrozzi para que él se vaya para allá. Tú sabes quién es Patricia Balbuena en este juego”, dice la funcionaria tras asegurar que el jefe de Estado la “humilló”.

En otro pasaje de la conversación, ‘Swing’ insiste en que Mirian Morales fue quien le consiguió trabajo en el Ministerio de Cultura. Esta funcionaria de Palacio de Gobierno ha negado conocerlo.

También sostuvo que “Óscar” le ofreció S/ 1.500 para comprarse un nuevo celular a cambio del suyo. “El cerró el Congreso porque yo se lo ordené”, dice. Asimismo, narró una serie de detalles sobre su supuesta relación con el jefe de Estado cuando aún ocupaba el cargo de embajador de Canadá.

Mientras que Karem Roca sostiene que, a través de una tercera persona, le ofrecieron comprar la empresa de su padre. “Quieren comprar mi silencio”, asevera.

Al terminar de escuchar los audios, el legislador Alarcón pidió garantías para Karem Roca y Richard Cisneros, así como para su familia. Los audios habían sido previamente mostrados ante los miembros de la Comisión de Fiscalización.

Mientras que el presidente del Congreso Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) suspendió la sesión y convocó a la Junta de Portavoces. “Actuaremos en estricto orden de la Constitución”, dijo.

Los audios completos, según Alarcón, tiene una duración de más de dos horas, los cuales le fueron entregados de manera anónima a través de dos USBs. Estos serán subidos al portal web del Congreso de la República.