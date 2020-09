El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (APP), afirmó este jueves que que el presidente Martín Vizcarra le “ha mentido al país” tras la difusión de tres los audios que lo involucrarían en el caso ‘Richard Swing’.

“ Está claro que el presidente le ha mentido al país, al Congreso y a la Comisión [de Fiscalización] más allá que no le haya respondido . Es evidente que ha estado en coordinación para ocultar pruebas y borrar registros. Es un acto de total inmoralidad del presidente de la República que tendrá que aclarar hoy día mismo”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

El Presidente Martín Vizcarra le ha mentido al país. Lo que se ha revelado en los audios es un acto de total inmoralidad. En la sede de Palacio nos gobierna una camarilla mafiosa. Este es el presidente que va a garantizar los próximos comicios electorales? — Omar Chehade Moya (@OmarChehadeMoya) September 10, 2020

Martín Vizcarra en polémico audio sobre el caso Richard Swing: “Todos estamos involucrados”

Omar Chehade cuestionó que -en caso se acredite la veracidad de los audios- el jefe de Estado pueda garantizar un correcto desarrollo de las Elecciones Generales del 2021. En esa línea, no quiso adelantar opinión respecto a lo que el Legislativo pueda decidir a partir de estos hechos.

“Yo no quiero adelantar nada, es un tema bastante grave, bastante delicado, el presidente tendrá que dar una conferencia en las próximas horas para explicar a todo el país. No me gusta decir esto, pero es un acto de inmoralidad. Si esto se acreditara, ¿el presidente es quien garantizará la próxima campaña electoral?”, se preguntó.

Por su parte, la congresista Carmen Omonte, vocera alterna de Alianza para el Progreso (APP), consideró que la difusión de los tres audios debe ser tomada “con suma prudencia” y con “serenidad”.

“En estas circunstancias complicadas porque, evidentemente, estaría en juego la veracidad, el comportamiento, la conducta moral de nuestro presidente, como Congreso tenemos que actuar con suma prudencia, con cuidado, con serenidad y evaluar todo lo que está sucediendo. Ese va a ser el ánimo del Congreso, en particular de la bancada de Alianza para el Progreso”, afirmó en diálogo con RPP.

La congresista señaló que el primer audio es el “más grave”, pero se necesita de un peritaje del mismo para corroborar su veracidad.

“El primer audio considero que es el más grave y como bien decías pasa por la necesidad de peritaje del audio y sobre la corroboración de los hechos, que supuestamente habrían ocurrido en la que el presidente Vizcarra estaría actuando buscando manipular la verdad, la coordinación con personas de su confianza para que finalmente la verdad no sea la que prime en el proceso que se estaba llevando en la comisión”, aseveró.

Carmen Omonte manifestó que, de comprobarse la veracidad de los audios, “sería sumamente grave”, por lo que primero se deben esperar los resultados de las investigaciones correspondientes.

“Aquí lo que se está buscando es un bien superior, que el país sepa la verdad sea de cualquier tema que sea por más dura, que sea esta realidad. Hoy no podemos decir con certeza esto, es cierto, esto ha ocurrido, esto tendría que someterse a una investigación rigurosa”, dijo.

Más temprano, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidencian coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra, la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque.

“En una investigación, estamos todos involucrados y… salimos todos en conjunto”, se escucha decir al mandatario.

