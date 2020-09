Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los protagonistas de los audios, que revelaron las coordinaciones en Palacio de Gobierno para ocultar parte de las visitas del cantante Richard ‘Swing’ Cisneros ha sido Óscar Vásquez, discreto asesor de Comunicaciones del presidente Martín Vizcarra. El periodista es el único “sobreviviente” de la llamada “muralla moqueguana”.

El círculo de confianza de Vizcarra Cornejo ha sufrido sensibles bajas: Edmer Trujillo dejó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para responder a una investigación por la concesión del hospital regional de Moquegua; Iván Manchego se alejó en enero de este año; y Mirian Morales renunció, tras el allanamiento a su casa, como parte del efecto Swing.

Y Maximiliano Aguiar, el consejero argentino en temas políticos, confirmó a El Comercio, a inicios de agosto que su relación laboral con Palacio de Gobierno había terminado y, destacó, que fue en “buenos términos”.

Vásquez (nacido en Tacna aunque con una vida hecha en Moquegua), de esta manera, ha pasado a ser el último eslabón de este conjunto, pero, al igual que el mandatario, ha quedado en una difícil situación tras la difusión de las grabaciones.

Por ejemplo, el periodista sugiere- en una reunión con el presidente Vizcarra, Morales y la ex asistente del Despacho Presidencial Karem Roca- “negar totalmente esos ingresos, porque no existen”, en referencia a las visitas de Swing a la Casa de Pizarro que no fueron registradas en el portal de transparencia. Aunque sí figuraban en correos que se enviaron a seguridad para permitir el acceso del cantante.

El asesor también ayudó a Roca, autora de las grabaciones, a conseguir abogado que la defienda en el Ministerio Público y en el Parlamento.

El mismo presidente Vizcarra, en un audio con su ex asistente administrativa, reconoce que él y Vásquez la apoyan económicamente para el pago de su representante legal.

Y aunque Vásquez ha pasado casi desapercibido en toda esta trama, el programa “Panorama” emitió el domingo una grabación en el que se le escucha hablar, con mucha confianza, con Cisneros.

Swing le pide que interceda con “el jefe”, porque tiene “apuros” y “problemas”, luego de que se haya revelado que obtuvo nueve contratos con el Ministerio de Cultura por más de S/155.000.

“Yo ya le he escrito, claro, a él, es más le he pedido una cantidad que él ya sabe que es, incluso todo hasta que se solucione, nada más, lo de mi tema laboral, que por favor me ayuda con eso le que le pedido. Le he dicho que mande el mensaje con usted”, le dice el cantante al asesor, quien solo atina a responder que “están con todo el problema este, del COVID”.

Cisneros, además, le advierte a Vásquez en el Congreso han enviado a hacer dos peritajes sobre “la firma” y se compromete a indagar para luego pasarle la información.

Vásquez solo ríe y se despide. Pero lo que no sabía el consejero presidencial es que Swing hizo escuchar esa comunicación a Roca, quien, al parecer, estaba grabándola.

La ex asistente administrativa del Despacho Presidencial llega a la conclusión de que el asesor ahora “se cuida al hablar” con el cantante.

La investigación por tráfico de influencias

El último 10 de setiembre, el mismo día de la difusión en el Congreso de los primeros tres audios, la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla inició una investigación en contra de Vásquez, el fiscal superior Marcos Villalta, y el abogado Daniel Jo Villalobos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Según informó el programa “Cuarto Poder”, Revilla, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializa en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, adoptó esta medida, tras la difusión de un audio entre la ex asistente administrativa del Despacho Presidencial Karem Roca y el cantante Richard ‘Swing’ Cisneros.

En la grabación, Roca le cuenta a Swing que Vásquez buscó a un “fiscal corrupto” a través del estudio de abogados de Jo Villalobos para que este los ayude a “voltear todo” en referencia a la pesquisa que el Ministerio Público abrió sobre los contratos que obtuvo el cantante en el Ministerio de Cultura por más de S/155.000.

“¿Sabes por qué cambié de abogado? […] Porque Óscar busca a éste, con….con el estudio Jo, con esos abogados….busca a ese…a ese fiscal, ya, corrupto. Y este fiscal corrupto busca al fiscal que está a cargo nuestro caso, para voltear todo”, refiere la ex secretaria de Vizcarra Cornejo.

Revilla también tomó en cuenta otro de los audios, de acuerdo a “Panorama”. Este es protagonizado por el presidente Vizcarra y Roca.

Vizcarra, en la grabación, le dice a Roca que le genera “desconfianza” porque no asistió a declarar al Ministerio Público.

Ante ello, la entonces asistente administrativa del Despacho Presidencial se justifica señalando que no fue al interrogatorio porque “a mí me dijeron de que había un fiscal corrupción, que Óscar [Vásquez] había hablado…”.

A la fiscal suprema provisional le sorprende que el jefe de Estado no haya tenido ninguna reacción ante el comentario hecho por Roca sobre Vásquez.

Revilla remarca, en su informe que citó “Panorama”, que constituye un delito no denunciar un hecho delictivo.

La Copa América, y la entrevista a Sotil

Vásquez se hizo conocido en 1975, cuando la selección peruana de fútbol obtuvo, por última vez, la Copa América.

El entonces joven reportero logró ingresar al camerino del combinado nacional, tras el triunfo ante Colombia, y entrevistó al autor del gol: Hugo Sotil, que en ese momento pertenecía al Barcelona, de España.

Óscar Vásquez está a la derecha de Sotil, con una inmensa grabadora. (José Michilot | Archivo Histórico de El Comercio)

Precisamente, en el 2019, a razón de que la selección, con Paolo Guerrero como capitán, retornó a una final continental, El Comercio invitó a Sotil y a Vásquez a su redacción.

“Es raro que los periodistas entren a los camerinos, pero hay que tomar en cuenta el momento vivido: habíamos ganado la Copa América y con un jugador que era ídolo en el mundo, que jugaba con Johan Cruyff, y todo el mundo sabía de su talento y calidad, y el Barca estaba arrodillado ante su capacidad”, refirió entonces Vásquez.





De acuerdo a su declaración jurada de intereses, Vásquez Zegarra fue, entre el 2007 y 2016, editor de noticias en América Televisión.

Pero el asesor no incluyó en este documento que fue corresponsal de Radio Americana de Moquegua en Lima. Incluso, desde este espacio, fue defensor de la administración regional de Vizcarra Cornejo, entre el 2011 y 2014.

(Foto: El Comercio)

Vásquez Zegarra acompaña oficialmente a Vizcarra desde la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2016.

Tras el nombramiento del ingeniero como ministro de Transportes y Comunicaciones, el periodista fue designado como asesor de Comunicaciones en esa cartera.

Y, después de la renuncia de Vizcarra al MTC por impacto de la adenda del aeropuerto de Chinchero, Vásquez pasó a ser “coordinador de prensa y comunicaciones” del despacho de la primera vicepresidencia.

Un futuro incierto

En comunicación con El Comercio, el asesor del presidente Vizcarra reiteró que no conoce al fiscal Villalta.

“Nunca había escuchado su nombre, no lo conozco, a ningún fiscal, mi mundo siempre ha estado relacionado a la prensa y a las comunicaciones, por lo tanto esas expresiones [de Karem Roca], que a todas luces han sido preparadas, son absolutamente falsas”, manifestó Vásquez Zegarra.

También precisó que él no financió la asesoría legal a Roca, sino que le pidió al abogado Jo, quien es su “amigo de varios años” que apoye a la ex asistente administrativa en “un tema puntual”, que era un interrogatorio en el Ministerio Público. “Este asesoramiento no se concretó, porque la señora en el último minuto desistió”, añadió.

El 22 de marzo de 2018, cuando Martín Vizcarra arribo de Canadá para asumir la Presidencia, tras la renuncia de PPK, Óscar Vásquez lo fue a recoger al aeropuerto. (Foto: Andina)

Vásquez también negó que haya ayudado a Swing con el pago de su abogado, pero evitó responder a quien se refería el cantante cuando hizo referencia a “el jefe” en una llamada que le hizo.

“Él [Cisneros] estaba haciendo una llamada maliciosa, que junto a otros implicados trataba de lograr alguna prueba”, subrayó.

El asesor dijo que aún no ha conversado con el presidente Vizcarra sobre la investigación que Revilla le abrió. Aunque remarcó que está dispuesto a colaborar en las pesquisas.

Al ser consultado por este Diario si daría un paso al costado, solo respondió “no lo sé”.

Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron a este Diario que no emitirán ningún comunicado sobre la situación de Vásquez Zegarra, al remarcar que el Ejecutivo “es respetuoso de la independencia de poderes”. Agregaron que todo está en el campo del Ministerio Público y que mal haría Palacio de Gobierno si emite opinión sobre un proceso en curso.

Las mismas fuentes señalaron que la continuidad del asesor está siendo evaluada por el presidente Vizcarra.