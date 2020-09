“Como ustedes saben, según la Constitución que nos rige a todos los peruanos, un presidente solo puede ser procesado al concluir su mandato, mi mandato concluye en 10 meses, pero este no será el caso. Yo he expresado que tengo plena voluntad para dar las declaraciones que requiera el Ministerio Público desde ahora, no desde que termine mi mandato, desde ahora me pongo a disposición del Ministerio Público para aclarar este tema…”.