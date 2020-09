La fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla inició, el último 10 de setiembre, una investigación en contra de Óscar Vásquez, asesor en Comunicaciones del presidente Martín Vizcarra; el fiscal superior Marcos Villalta; y el abogado Daniel Jo Villalobos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Según informó el programa “Cuarto Poder”, Revilla, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializa en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, adoptó esta medida, tras la difusión de un audio entre la ex asistente administrativa del Despacho Presidencial Karem Roca y el cantante Richard ‘Swing’ Cisneros.

En la grabación, Roca le cuenta a Swing que Vásquez buscó a un “fiscal corrupto” a través del estudio de abogados de Jo Villalobos para que este los ayude a “voltear todo” en referencia a la pesquisa que el Ministerio Público abrió sobre los contratos que obtuvo el cantante en el Ministerio de Cultura por más de S/155.000.

“¿Sabes por qué cambié de abogado? […] Porque Óscar busca a éste, con….con el estudio Jo, con esos abogados….busca a ese…a ese fiscal, ya, corrupto. Y este fiscal corrupto busca al fiscal que está a cargo nuestro caso, para voltear todo”, refiere la ex secretaria de Vizcarra Cornejo.

Vásquez evitó dar una entrevista al referido dominical, pero fuera de cámaras manifestó que él no conoce ni tiene ninguna relación con el fiscal Marcos Villalta ni con ningún otro magistrado.

Villalta negó haber buscado a la fiscal Janny Sánchez-Porturas, quien tiene a su cargo la investigación a Cisneros y otros.

“No conozco a la señora Karem Roca, Richard Swing ni a ningún otro personaje. Yo soy un fiscal superior. Yo jamás voy a hablar con un colega que está viendo una investigación”, expresó.

“Nadie me ha venido a buscar, yo no he gestionado absolutamente nada en favor de nadie. Eso no se puede hacer. Estamos prohibidos de hacer eso. Si yo lo hubiera hecho, la fiscal, con justa razón me habría dicho: ‘Usted está traficando con las influencias y lo voy a denunciar’”, agregó.

Jo Villalobos reconoció, en declaraciones a “Cuarto poder”, que Vásquez, a quien conoce “hace tiempo”, le solicitó que asumiera la defensa legal de Roca en la fiscalía y en el Congreso.

No obstante, rechazó que se haya contactado con el fiscal Villalta para intentar influir en la investigación de Sánchez-Porturas.

“Soy un abogado que no hace esas prácticas y cuida su reputación. Puedo pasar por el polígrafo”, mencionó.

El abogado también contó que Roca, tras discutir el tema con su familia, decidió no tomar sus servicios y así acudió al Ministerio Público sin representante legal.

Jo Villalobos adelantó que le enviará una carta notarial a la ex asistente administrativa del Despacho Presidencial pidiéndole que se rectifique.

“En caso contrario la voy a demandar por 3 millones y medio de soles por daños y perjuicios. Ella no puede dañar así nomás el nombre de las personas”, acotó.

