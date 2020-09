El pleno del Congreso sometará este viernes, a partir de las 9 a.m., a debate la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera admitir a trámite la demanda competencial, pero rechazara la medida cautelar del Gobierno que buscaba frenar el procedimiento de destitución.

La moción de censura fue presentada la semana pasada, después de que se difundieran un conjunto de audios que comprometen al jefe de Estado en maniobras- junto a las ahora ex funcionarias palaciegas Mirian Morales y Karem Roca- para negar que el cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, ingresó al menos, cinco veces a la Casa de Pizarro.

Vizcarra designó a Roberto Pereira - integrante del estudio Benites, Vargas y Ugaz- como el abogado que lo representará en el hemiciclo.

Pereira Chumbe se reunió con el mandatario el último martes, durante unos 40 minutos, en Palacio de Gobierno, según el registro de visitas del portal de transparencia.

Roberto Pereira, abogado del presidente Martín Vizcarra

En declaraciones a RPP Noticias, el abogado adelantó que el argumento central de su defensa será explicar por qué los audios no constituyen una causal para vacar al mandatario. Agregó que la demanda competencial que el Ejecutivo planteó ante el TC ha planteado ya “una línea” directriz de su actuar.

“Esa es la orientación que se va a plantear mañana [hoy] al Congreso, seguramente con razones complementarias y adicionales a las que ya están planteadas en la demanda y que corresponden ser expuestas a los representantes del Parlamento para que tomen la mejor decisión”, refirió.

El Gobierno plantea en el referido documento, que fue admitido a trámite por el TC, que el Congreso no puede utilizar la vacancia como un mecanismo de control político y, que tal como está planteada la moción contra Vizcarra, esta afecta el artículo 112 de la Carta Magna, en el sentido de que no le permitirá al mandatario ejecutar su política de gobierno por el tiempo para el cual fue elegido.

Pereira dijo que no va a profundizar en la explicación del contenido de los audios, porque “eso tiene su propio ámbito” y, añadió, que requiere “corroboraciones”.

“Si bien la política tiene sus propios códigos y criterios, no puede estar al margen de la Constitución, la Constitución es el cauce al que nos debemos someter todos ciertamente, la política también. Mi labor como abogado es fundamentalmente centrarme en las razones técnico jurídicas constitucionales”, subrayó.

También negó sentirse confiado, debido a que los promotores de la vacancia no tienen, al cierre de esta edición, los votos suficientes para concretarla. Esto luego de que los líderes de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Somos Perú y Partido Morado adelantaran que no respaldarán esta medida. Acción Popular, Frepap, Podemos Perú y Frente Amplio aún no definen una postura.

Solo Unión por el Perú (UPP), agrupación aliada del encarcelado Antauro Humala, ha ratificado que votará por la destitución de Vizcarra Cornejo.

Al cierre de esta edición, el presidente Vizcarra aún no definía su asistencia al hemiciclo junto a su abogado.

El portavoz alterno de la bancada de Acción Popular, Ricardo Burga, consideró que el jefe de Estado debe asistir al pleno “y no mandar a su emisario o abogado”. “Es invitado. Legalmente no tiene obligación de venir, pero en las actuales circunstancias le debe una explicación al país y a la Representación Nacional. Tiene que rendir cuentas sobre estos audios de la vergüenza”, añadió en Canal N.

Una posición similar tuvo la parlamentaria Carmen Omonte (APP), quien afirmó que será “saludable para nuestra democracia” que el mandatario acuda al Congreso “con tranquilidad” y “humildad” a brindar sus descargos por los cuestionamientos que lo envuelven sobre las contrataciones de Cisneros en el Ministerio de Cultura por más S/155.000.

“Tampoco se tienen los votos, por tanto el presidente no debería tener ningún temor ni inseguridad y simplemente acudir con serenidad ante la institución”, expresó.

La certeza de los votos

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, afirmó que el gobierno respeta la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar la medida cautelar con la que buscaban frenar el proceso de vacancia contra el presidente Vizcarra. No obstante, cuestionó que uno de los argumentos haya sido el pronunciamiento de algunos líderes de partidos políticos, que se expresaron en contra de la destitución.

“Al margen del pronunciamiento o de las decisiones por parte de los líderes políticos hasta que los congresistas votan, no podemos tener certeza de su postura, sobre lo que realmente opinan sobre la vacancia […] He escuchado a algunos parlamentarios decir que aún no definen su voto, a pesar de que sus bancadas han señalado expresamente que no [apoyarán la moción]”, dijo en comunicación con El Comercio.

Neyra remarcó que no todos los integrantes de las bancadas votan en el mismo sentido.

“Mientras no haya la emisión de voto, no hay una decisión tomada”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Discurso de Manuel Merino de Lama