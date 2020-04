Los pagos de Odebrecht a Toledo del 2006 al 2010, según fiscal

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro a cargo de la audiencia en la que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Richard Concepción Carhuancho, decidió acoger el pedido del Ministerio Público para ordenar 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, ello en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Durante la audiencia, Castro comenzó señalando que a fines del 2004 se reunieron en un hotel de Brasil Toledo, su amigo Josef Maiman y Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú. Ahí, explicó, se acordó que la empresa iba a pagar US$35 millones al ex presidente -aunque finalmente le depositaron US$20 millones- a cambio de que la carretera Interoceánica Sur sea adjudicada a la compañía.

Según el fiscal, hubo 18 pagos a favor de Toledo entre el 2006 y por lo menos el 2010. Sin embargo, al momento se han identificado poco más de US$9 millones en las cuentas de Maiman en Inglaterra. Al empresario peruano-israelí se le vincula con tres empresas ‘offshore’.

"Van desde el 26 de julio del 2006, que fue el primero, hasta el 3 de julio del año 2010 [...] Por montos considerables que suman en total hasta el momento US$9'626.000", detalló.

“Toledo ofreció al señor Barata, representante de Odebrecht, ejercer influencias en el comité de ProInversión: no variar los plazos del cronograma del proceso e incluir términos de referencia en la bases favorables en la empresa”, señaló también Castro al sustentar por qué se acusa de tráfico de influencias a Toledo.

En cuanto al delito de lavado de activos que también se imputa al ex presidente, señaló que Maiman es el testaferro de Toledo destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del acto de corrupción. “No son cuentas transparentes, están de por medio paraísos fiscales”, apuntó.

“Conclusión, Toledo es el hombre detrás de su testaferro Maiman. T no vengan a pedirnos, como se ha señalado en su momento, que identifiquemos las cuentas de Toledo. No hay, no funciona así este esquema”, insistió.

Entre los elementos para la solicitud de prisión preventiva, Castro destacó que la fiscalía tiene la declaración de Jorge Barata. “No se trata de un colaborador x, un incógnito, se trata nada menos que del representante de la empresa corruptora”, dijo.

“No solamente tenemos lo que dice Barata, las operaciones en cuentas de empresas offshore de Maiman, sino que también la fiscalía allana la casa del señor Toledo y encuentra una tarjeta del vicepresidente de Merhav, una de las empresas en cuyas cuentas se recibió el pago ilícito entre Odebrecht y Toledo”, sentenció.

Respecto al peligro procesal, Castro señaló que Toledo no tiene arraigo familiar ni laborar en Perú, sino en Estados Unidos. Además, indicó que expresiones del ex jefe de Estado dan cuenta de que no se va a sujetar al proceso.

MÁS EN POLÍTICA:

Heriberto Benítez, operador de Orellana, es abogado de Alejandro Toledo ►https://t.co/BhNsA26dBx pic.twitter.com/22LHozTo6N— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 9 de febrero de 2017