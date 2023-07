El pedido incluye el embargo en forma de inscripción. Con ello, la procuraduría busca que en registros públicos se agregue que los bienes están requeridos para el pago de una potencial reparación civil de S/ 67.7 millones .

La solicitud de inhibición y embargo en forma de inscripción fue presentada al juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, el mismo que impuso 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y comparecencia con restricciones contra Torres en diciembre pasado.

“Lo que se quiere es que las propiedades no puedan ser transferidas o vendidas porque si no, cuando se les condene y se establezca una reparación civil a favor del Estado, no se podrá cobrar absolutamente nada”.

Vladimir Padilla, abogado penalista