La veo muy compleja desde el punto de vista fiscal y judicial respecto a lo que significa acreditar los delitos. Por allí se ha dicho que ella tendría escapatorias y por eso indica que le prestaron los relojes, y por tanto no pudo declarar y no hay incremento patrimonial. Eso implica desconocer en qué realmente consiste un acto de corrupción. Lo que todos tenemos que entender es que la corrupción es recibir cualquier tipo de beneficio, no necesariamente en calidad de regalo. También puede ser en calidad de préstamo, cualquier dádiva –así lo dice el Código Penal– o ventaja o beneficio por hacer incluso algo que es parte de tu trabajo.





— En la orilla oficial dirán: le prestaron y lo devolvió.

¿A título de qué te prestan una joya de 15 mil dólares? En el caso de las artistas en Hollywood, es por publicidad. Pero, en el caso de la presidenta, no se lo ha prestado Rolex; se lo ha prestado un amigo. Además, ese amigo es el gobernador regional, al que, curiosamente, se le ha hecho una transferencia de 100 millones de soles beneficiando a esa región.

—¿Oscorima está en graves problemas?

En principio sí, y por eso creo que se ha acogido al derecho de guardar silencio, porque no quiere decir nada que luego pueda ser utilizado en su contra. Él también es funcionario y está sujeto a una fiscalización y habrá probablemente una investigación respecto a cómo adquiere estos bienes, sobre todo tomando en cuenta lo que ha dicho también el señor Banchero, quien habría declarado que él ha reportado como operación sospechosa las compras de Oscorima.





— Banchero ha reportado y Oscorima le ha comprado más de 47.000 dólares.

Aquí no hablamos de un empresario particular que de su bolsillo dijo: “¡Quiero enamorar a la presidenta de la República!”. Estamos hablando de un funcionario que le entrega a otro, según versión oficial, en calidad de préstamo a su amiga. Bueno, es la versión que ella ha dado a conocer. Y no solamente no es correcto. Es indicio de algo ilícito, de algo que puede llegar a ser delito y que se puede sancionar a nivel penal.

“Se le debe ya formalizar una investigación preparatoria que implique medidas de restricción”.

— Pero el abogado Abanto, defendiendo a Oscorima, ha dicho que, para empezar, él podría comprar 20 relojes Rolex, que es un hombre muy millonario…

La fortuna que él tiene no basta para bajar las sospechas. Eso lo tendría que demostrar. Porque él, como funcionario, igual ingresa al cargo llenando una declaración jurada y reportando los bienes que tiene. Lo que hay que hacer es un contraste respecto a los ingresos que él ha tenido en todo este tiempo y ver si de allí pudo salir para comprar los relojes y pulseras y si ahora hay disminución de su patrimonio. El abogado Abanto dice que Oscorima compró el reloj y la pulsera para regalárselos, pero Dina no quiso aceptar porque tenía que declarar y, por eso, solo fue un préstamo que ya lo devolvió. Todo esto lo que hace es evidenciar que la presidenta siempre supo que era ilegal recibir el reloj incluso en calidad de préstamo, porque si no, ¿por qué no lo declaró? Por otro lado, en la teoría del préstamo, la presidenta no termina de explicar los otros activos que ella tiene en su poder, como el dinero con el que compró la camioneta y el dinero en sus cuentas bancarias.





— Con Vizcarra hemos escuchado de sobres de dinero abultados; con Nadine Heredia hemos escuchado de mochilas llenas de dinero que habrían venido de sus amigos brasileños y venezolanos. Ahora, varios entendidos en camuflajes hablan de que una modalidad muy popular es coger dinero y convertirlo en joyas.

Por supuesto, porque es mucho más fácil de entregar y aquí no solamente estamos hablando de un acto de corrupción, sino también de actos de lavado de activos. Porque se sabe que hay un dinero negro que proviene de la corrupción y se busca la mejor forma para esconderlo y de introducirlo en el mercado. Es más fácil vender una pulsera e ir dosificando el dinero que recibirlo todo de golpe. Con los años, se van perfeccionando los mecanismos de corrupción lamentablemente.





— ¿Por qué es tan fácil lavar el dinero con joyas y relojes?

Porque no hace bulto. Entregar dinero en efectivo es un gran problema. Un millón de dólares en billetes de 100 es un monto voluminoso. ¿Cómo lo traes? ¿Cómo te lo entregan? ¿Dónde lo escondes? El dinero como valor, transferencias bancarias o bienes individuales tienen trazabilidad. Las joyas, los cuadros de arte se esconden fácilmente y no dejan mucho rastro.





— ¿Cuál fue el grave error de Dina Boluarte?

Dina Boluarte subestima la inteligencia de los peruanos. Piensa que somos tontos. Cuando la persona piensa que nadie lo va a notar, que no pasa nada, que finalmente todos roban, surgen estas cosas. Aquí encontramos un acto descarado frente a las necesidades que atraviesa nuestro país.





— Sumada a esta investigación está la denuncia constitucional que hizo la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides.

Ahora, el fiscal Villena debe llevar la batuta. Pero, previo a eso, el Congreso tiene que aprobar si considera o no [que] deba usarse ante el Poder Judicial. Por eso se le debe ya formalizar una investigación preparatoria que implique medidas de restricción. Sin embargo, ella tiene la investigación previa cuando no era funcionaria, cuando no era presidenta de la República y, por tanto, no tenía esta inmunidad sobre el tema de los fondos del partido.





— Está hablando de Los Dinámicos del Centro…

Exacto, porque ahí sí está establecido que se entregaban montos de dinero a cambio de que me dieran un puesto en el Estado y esos montos de dinero iban para el partido y no eran voluntarios. Muchos testigos lo han dicho. Se cobraban coimas, se vendían los puestos a cambio de dinero. Dina era una de las personas que, para variar, llevaban las cuentas del partido.

— Bueno, ella era la cajera de Vladimir Cerrón…

¿Cómo va a decir que ella no tenía idea de lo que ocurría? ¿No sabía cuánto dinero tenía el partido? En la época del partido Perú Libre, ya estaba vigente el delito de aportes ilegales de campaña. Acá sí hay un delito y da lugar al tema de lavado de activos, pero no es investigación pendiente.





— Jaime Villanueva ha contado cómo limpian la cancha en el Ministerio Público.

¿Ese es el tema, no? Si realmente hubiera voluntad de hacer una investigación objetiva, sin importar cargos, sin importar caras actuales, sería muy simple avanzar con la investigación porque ella tiene temas previos a ser presidenta.

“Hay un problema de interpretación de la norma que hace el abogado de Toledo [...] no toma en cuenta que si nos hemos demorado en traer a Toledo ha sido porque no quiso venir”.

— Acaban de salvarla de dos mociones de vacancia. ¿Podrá resistir hasta el 2026 con estas graves sospechas y acusaciones?

Al final, las instituciones han pasado por golpes tan duros que pareciera que existe conformidad en dejarla terminar. Un dato muy interesante a tomar en cuenta es este cambio de guardia, donde aparece con los tres comandantes de las Fuerzas Armadas.





— Menos la policía.

Menos la policía. Aparentemente, ni siquiera los militares estarían de acuerdo en que haya un cambio de gobierno antes de las elecciones, porque generaría mucha más desestabilidad al sistema económico, al sistema político, crisis institucional, y además no tenemos candidato. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Nos estamos quedando con los problemas y escándalos actuales, pero hay que pensar quién va a venir como presidente del futuro.





— ¿Está diciendo que ella tiene procesos que van a seguir el curso de la investigación, pero tendrán que ser juzgados después de que termine su gobierno?

No, yo creo que jurídicamente ella ya debería ser juzgada por el tema del partido Perú Libre.

— Pero es la presidenta, ¿cómo va a poder ser juzgada?

Son hechos anteriores al cargo de presidenta de la República. No tiene ningún tipo de beneficio en inmunidad.





— ¿Y el artículo 117 de la Constitución?

Dice que sí se puede formalizar investigación preparatoria y esa formalización viene con medidas de restricción. Tranquilamente se podría establecer un impedimento de salida o comparecencia, incluso una prisión preventiva.

“Sería absurdo realmente que el Perú deje libre a Toledo después del duro proceso de extradición”.

— ¿Siendo presidenta en ejercicio?

Siendo presidenta en ejercicio, porque ella tiene esa situación complicada que es el tema previo.

“Los fiscales están jugando como actores políticos”

— ¿El Ministerio Público le dio tiempo a la presidenta para desaparecer las joyas o para armar estrategia

La ley autoriza al Ministerio Público allanar sin necesidad de pedir exhibición. ¿La pregunta es por qué la pidieron? Le dieron tiempo.





— Habrán pensado que es la presidenta del Perú.

Sí, es la presidenta del Perú, pero eso no significa que no pueda cometer un delito. Aquí estamos hablando de la existencia de indicios contundentes respecto a un delito de enriquecimiento ilícito. Es bien curioso porque, desde que se supo que ella iba a ir como presidenta, se estancó la investigación de Los Dinámicos del Centro. No hay formalización de investigación.





— Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, contó cómo le allanaron camino a Boluarte.

El Ministerio Público ha perdido en este momento la esencia que la Constitución establece: que es un organismo autónomo, un organismo constitucional cuya función principal es velar por la aplicación de la ley, evitar la comisión de delitos, por proteger a la sociedad. Las cabezas han sido duramente golpeadas a lo largo de todos estos años y hay cierto temor y resistencia a realizar una labor objetiva. Se está realizando una labor de cara a lo que viene pasando en el plano político, con miras a la estabilidad económica y esa no es función del Ministerio Público.

“Desde que se supo que ella [Dina Boluarte] iba a ir como presidenta, se estancó la investigación de Los Dinámicos del Centro”.

— Según Villanueva, en la fiscalía se decide quién será presidente y quién ministro.

Un rol que definitivamente no le corresponde y eso debe ser investigado. Me parece que Villanueva es una pieza clave que puede aportar muchísimo y de donde se pueden empezar a jalar varios hilos, pero de momento no hay nada contundente. Todos los fiscales siguen allí y si ellos son los encargados de investigar, tendremos información estancada.





— ¿Por qué cree que no hay elementos suficientes? Estoy pensando en el cerco a Alan García, que Villanueva ha narrado; habla de cómo le dan información a Gustavo Gorriti para hacer el escándalo mediático y en paralelo el fiscal Pérez pide impedimento de salida. ¿Esa triangulación no es suficiente para investigar?

Si se jala el hilo se puede reconstruir, pero nadie lo está haciendo. Las autoridades que deben investigar no lo hacen; por eso no se tiene en concreto nada contundente.





— ¿Y por qué no se jala el hilo?

Porque se ha perdido la esencia. Los fiscales están jugando como actores políticos. Se olvidan que los funcionarios están para servir al pueblo y no a los intereses particulares. Mientras no nos demos cuenta vamos a seguir en este círculo vicioso. Por eso vivimos en este desmadre absolutamente terrible.