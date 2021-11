Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

Tal como lo había programado el juez John Pillaca, el último martes comenzó el deslacrado de las tres computadoras del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Dos de ellas fueron incautadas en su vivienda en Huancayo y la otra, en el local de su partido, en Breña, el pasado 28 de agosto. Además, fueron embargados 14 CD vinculados directamente a él.

Fuentes de El Comercio confirmaron que el martes se realizaron las copias espejo de los tres equipos de Cerrón, una práctica común que responde al deslacrado.

Pero el exgobernador regional de Junín busca frenar la diligencia que llevaba suspendida más de dos meses.

Su abogada Claudette Chaptman Rodríguez apeló la decisión del magistrado Pillaca, quien autorizó a la fiscalía “el acceso total” a los equipos.

El documento fue enviado al fiscal Richard Rojas Gómez a fin de detener la operación. En respuesta, el Ministerio Público indicó que el recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que continuaron con su trabajo.

Para el abogado penalista Mario Amoretti, no existe recurso que pueda paralizar el deslacrado.

“El juzgado ya dio la orden y eso tiene que cumplirse sí o sí. ¿Por qué Cerrón no quiere que se dé el deslacrado? Lógicamente, ahí se van a encontrar pruebas de los delitos que se le imputan”, dijo a El Comercio.

La resolución judicial señalaba que la diligencia debía llevarse a cabo durante cuatro días, desde el martes 16 al viernes 19 de noviembre de manera “indefectible”. En otras palabras, no había manera ni razón para que esta terminara suspendida.

No es la primera vez que Cerrón intenta una maniobra para impedir que se acceda al contenido de sus equipos.

En dos oportunidades anteriores, la medida no pudo concretarse debido a la ausencia del líder de Perú Libre, quien alegó que no podía asistir a la citación porque tenía actividades políticas y viajes pendientes. La fiscalía no podía proceder sin su presencia a menos que existiera una autorización judicial. Por esta razón, a inicios de octubre, el fiscal Rojas solicitó “la intervención del derecho a la intimidad” de Cerrón. Luego de un mes, la medida fue finalmente aprobada.

Entre los equipos incautados también están otras dos computadoras vinculadas al partido Perú Libre.

Las medidas aprobadas judicialmente se dan como parte de la investigación que se le sigue a los dirigentes del partido de gobierno, así como a la misma agrupación política por el presunto delito de lavado de activos.

Según la tesis de la fiscalía, los recursos obtenidos por la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro fueron utilizados para financiar la campaña electoral de Perú Libre.

Material incautado

El fiscal Richard Rojas está a cargo de la revisión total de cinco equipos. Tres de ellos de Vladimir Cerrón y dos de Perú Libre.

Te puede interesar