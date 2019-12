La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, afirmó este jueves que Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en el Perú, cayó en contradicciones durante el interrogatorio al que fue sometido por el equipo especial Lava Jato, en Brasil.

“Sin entrar a detalles sobre el tema de la casa [si se entregó en maletines o no], una vez más vuelve a contradecirse [Jorge Barata] respecto a la anterior y no se describe. Entenderá que por cuestiones de reserva y por estrategia no lo puedo decir, pero les digo que una vez más ha vuelto [él] a caer en contradicción en ese punto”, indicó.

► Barata: aporte a Confiep fue a favor de Keiko Fujimori más allá de nombre de campaña

► Odebrecht: Jorge Barata es interrogado por el equipo especial Lava Jato en Brasil

Sobre lo dicho por Barata, quien se reafirmó en decir que la constructora entregó US$1 millón a la campaña de Fuerza 2011, Loza afirmó que no se “habló” nada de eso, sino que únicamente se entregó documentos que “precisaron” sobre el aporte que dio Odebrecht a la Confiep.

Por último, Loza negó que el exdirectivo de Odebrecht en el Perú haya afirmado que una presunta entrega de dinero se haya realizado en la casa de Efraín Goldenberg, ex primer ministro, ex titular de Economía y Finanzas y ex canciller durante el gobierno Alberto Fujimori (1990-2000).

“No lo ha dicho de esa manera [Jorge Barata] y seguramente les van a pasar ese dato ahora . [Él] ha vuelto a errar en ese caso”, sentenció.

Afirmó que por acuerdo no formuló preguntas en el interrogatorio de hoy al exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, porque -a su criterio- todo lo relacionado a la exlideresa de Fuerza Popular quedó claro. Esto durante el cuarto día de interrogatorios que el equipo especial realiza en la ciudad de Curitiba.

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata fue interrogado en Brasil esta mañana por los fiscales del equipo especial Lava Jato, sobre la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori por los aportes que la constructora habría entregado a su campaña presidencial del 2011 y por la anotación ‘Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’.

“No [realicé preguntas] porque ya quedó sumamente claro. El señor claro ha sido reiterativo en decir que ella [Keiko Fujimori] ni le pidió dinero, ni le solicitó dinero, ni le agradeció, que siempre ha sido la excepción. Dentro de todo que digamos ha sido totalmente distante, fría, no ha habido receptividad. Así que para nosotros la cuestión con la señora Fujimori quedó claro”, dijo.

Culminó el interrogatorio de Barata sobre aportes a Fuerza Popular. Declara Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. pic.twitter.com/WDJGlVcmMf — Graciela Villasís (@gvillasis) December 12, 2019