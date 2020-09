Las expresiones de la legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular) contra el ex primer ministro Vicente Zeballos trajeron el recuerdo de otras ocasiones en las que congresistas, presidentes y personajes del entorno de algunos políticos peruanos profirieron frases similares. La discriminación no solo fue por cuestiones raciales, sino también por la apariencia física y orientación sexual.

1. Martha Chávez sobre Vicente Zeballos: “Quizás debió ir a Bolivia”

Martha Chávez: Vicente Zeballos “debió ir a Bolivia como moqueguano"

En la sesión de ayer de la Comisión de Relaciones Exteriores, la parlamentaria Martha Chávez señaló sobre Vicente Zeballos: “Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”.

Esto fue en relación a la designación de Zeballos como representante peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Algunos parlamentarios han solicitado que la Comisión de Ética investigue este caso y sancionar a la parlamentaria de Fuerza Popular.

2. Carlos Bruce sobre Martín Vizcarra: “Necesitamos a un provinciano en la plancha”

Antes de renunciar a la bancada de Peruanos por el Kambio, el entonces legislador Carlos Bruce señaló que la incorporación del presidente Martín Vizcarra a la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski fue por la necesidad de poner a un ’provinciano’. En declaraciones a RPP, Bruce dijo “inicialmente él estaba para ser congresista cuando entró a Peruanos por el Kambio, y de pronto dijimos ’necesitamos un provinciano, hay demasiados blancos´. Estaba Meche Araoz, estaba Kuczynski, pongamos a Vizcarra y ahí él ha terminado como presidente por lo que todos sabemos”.

Por la tarde, Bruce se arrepintió de su comentario, a través de su cuenta en Twitter. “Debo aclarar que a lo que me refería era que en la plancha había muchos limeños y nadie del interior del país. Mil disculpas por el lapsus”, escribió.

3. Alan García sobre manifestantes de Bagua: “No son ciudadanos de primera clase”

Durante el conflicto por el Baguazo, en el que murieron 23 policías y 11 nativos, el entonces presidente Alan García dijo: “Estas personas no son ciudadanos de primera clase, que puedan decir 400 mil nativos a 28 millones de peruanos, ’tú no tienes derecho a venir por aquí‘. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”.

García se refería a los manifestantes de las ciudades de Bagua y Bagua Grande que habían bloqueado la carretera Fernando Belaunde Terry por casi dos meses en protesta contra los decretos legislativos promulgados por su gobierno.

4. Ollanta Humala a periodista: “Primero baja de peso”

No fue un tema racial, pero sí un comentario sobre el físico de un periodista. El entonces presidente Ollanta Humala estaba fastidiado por la reciente decisión del Congreso de la República de negarle la confianza a Ana Jara. Emilio Díaz, reportero de Panamericana Televisión, lo acompañó en su recorrido y le preguntó sobre los cambios que haría. En respuesta, se produjo el siguiente diálogo:

Humala: Una más, ¿qué más quieres gordo?

Díaz: ¿Ya tiene pensado quién va a ser premier?

Humala: Sí.

Díaz: ¿Lo está acompañando hoy?

Humala: ¿Qué, tú quieres ser premier? Primero baja de peso.

5. Padre de Lourdes Flores a Alejandro Toledo: “El auquénido de Harvard”

En las elecciones del 2001, la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, compitió por la presidencia de la República contra Alejandro Toledo y Alan García. Su padre, César Flores Cosío, se refirió a Toledo como “el auquénido de Harvard”, mientras se daba un baño en la piscina. Lourdes Flores, junto a él, se reía de la frase proferida por su padre.

Flores Nano perdió el pase a la segunda vuelta frente a Alan García, quien años después la bautizaría como “la candidata de los ricos”.

6. Héctor Becerril: “Si veo besándose a dos hombres o dos mujeres, a mí me causa repulsión“

Las frases discriminatorias de los políticos peruanos no se han limitado a los rasgos étnicos ni al físico, sino también a la orientación sexual. “Para mí, no sé si para los demás, voy a un parque y veo besándose a un hombre y una mujer, lo veo normal. Si veo besándose a dos hombres o dos mujeres, a mí me causa repulsión. Es mi punto de vista”, señaló el exparlamentario Héctor Becerril.

Por esas frase, que había sido escrita antes en su cuenta de Twitter, el excongresista fue denunciado ante la Comisión de Ética, en julio del 2019. Casi tres meses después, el Congreso fue disuelto y el caso no pasó a mayores.

7. José Risco: “Me siento discriminado por ser negro”

José Luis Risco fue elegido congresista en el 2001, por Unidad Nacional (GEC).

En el 2003, el entonces congresista José Luis Risco (Unidad Nacional) dio una entrevista al diario La República en la que anunció su renuncia a la Comisión de Justicia, pues sentía que no era escuchado cuando pedía la palabra. “Por ser negro me marginan. Cada vez que hablo, luego viene la chacota. Por ejemplo, muchas veces se dice: tiene que haber una decisión, o es negro o blanco, o se señala: Acá hay una mano negra. Esas cosas ya no estoy dispuesto a aguantar”, señaló.

Sus principales críticas fueron contra el entonces presidente de ese grupo Alcides Chamorro Balbin, legislador del Frente Independiente Moralizador.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RELACIONADO:

Vizcarra por congresista que discriminó a Zeballos: "El virus actúa mejor que algunos congresistas"