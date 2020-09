La congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) podría enfrentar una indagación en la Comisión de Ética Parlamentaria luego de emitir comentarios discriminatorios contra el ex primer ministro y embajador de la Organización de Estados Americanos (OEA), Vicente Zeballos.

Durante su participación en la Comisión de Constitución y Reglamento, la legisladora fujimorista cuestionó las capacidades del también exministro de Justicia, para luego mencionar que hubiera sido oportuno que se le nombre como embajador del Perú en Bolivia por ser una persona de “rasgos andinos”.

Martha Chávez: Vicente Zeballos “debió ir a Bolivia como moqueguano"

“Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, estimó Martha Chávez al referir que Zeballos “poco sabe” sobre derecho internacional.

En diálogo con El Comercio, el portavoz del Frente Amplio, Lenin Checco, indicó que, a su consideración, el caso debería ser investigado de oficio en la Comisión de Ética, grupo presidido por el legislador César Gonzáles (Somos Perú).

“Nos parece inadecuada la opinión de la congresista Chávez, algo a los que nos tenía acostumbrados en los 90. No ha cambiado su forma de proceder. Con esto discrimina a la mayoría de los peruanos que en el último censo del INEI nos consideramos andinos o indígenas”, replicó.

Aunque recordó que su grupo parlamentario tiene discrepancias políticas con Vicente Zeballos, precisó que su bancada emitirá una posición al respecto, puesto que “la tolerancia en un país democrático tiene que ser un valor fundamental”.

Por su lado, el legislador Daniel Olivares (Partido Morado) empleó su cuenta de Twitter para manifestar que las declaraciones de Martha Chávez constituyen “otro doloroso acto de racismo en nuestro país”. “La Comisión de Ética debe actuar de oficio. No hay blindaje que valga”, mencionó.

Otro doloroso acto de racismo en nuestro país. Comisión de ética debe actuar de oficio. No hay blindaje que valga. — Daniel Olivares (@danielfolivares) September 1, 2020

En observación

La vicepresidenta de la Comisión de Ética, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), aseguró que se ha presenciado un “evidente acto de discminación”. Según acotó, estas conductas “lindan con lo delictivo”, por lo que debería ser materia de indagación del grupo que integra.

“Hay un malestar compartido frente a un hecho así. Llama la atención que se cometa en el Congreso y que no haya habido una reacción inmediata de quien dirigía la sesión [de la Comisión de Constitución] en ese momento”, señaló a este Diario, para luego mencionar que este tipo de incidentes afectan seriamente la imagen del Parlamento.

Por su parte, Zenaida Solís (Partido Morado), también integrante de la Comisión de Ética, dijo dudar si deba haber una indagación al respecto, pues se trata “de una expresión claramente discriminatoria” y quizás existan otros mecanismos y fueros para infringir una sanción.

“Hay una congresista que está pensando que una persona con rasgos andinos no nos representa. Eso es absolutamente inaceptable. No podía imaginar que un congresista peruano diga una cosa así de un representante político, que por tener rasgos andinos no puede representarnos en la ONU, la OEA, alguna embajada, excepto países andinos. ¡Por favor, dónde estamos! Qué pensamiento tan retrógrada”, sostuvo.

El martes por la noche, Martha Chávez empleó su cuenta de Twitter para aseverar que no cree en la supremación de ninguna raza. Agregó que “los racistas son los que desdeñan una plaza vacante en Bolivia y prefieren forzar un cupo en EE.UU. abusando de su poder y despilfarrando recursos”.

Oiga @MartinVizcarraC no pretenda usarme de cortina de humo ni etiquetarme de "racista", YO NO CREO EN LA SUPREMACÍA DE NINGUNA RAZA!! Los racistas son quienes desdeñan una plaza vacante en Bolivia y prefieren forzar un cupo en EEUU abusando de su poder y despilfarrando recursos — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) September 1, 2020

Diversos abogados consultados por El Comercio han polemizado en torno a si las afirmaciones de Chávez configuran el delito de discriminación. No obstante, sí han coincidido en que el caso debería ser visto por la Comisión de Ética en pos de que se tome alguna medida en los fueros parlamentarios. Las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta una suspensión de sus funciones, como máximo por 120 días.

