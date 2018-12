Martín Vizcarra es aprobado por el 76% en CADE

La aprobación al presidente Martín Vizcarra en CADE 2018 supera por más de diez puntos el porcentaje registrado entre la opinión pública en la encuesta de noviembre de El Comercio-Ipsos.

(Gráfico: El Comercio)

Patricia Rojas, directora senior de Investigación Social de Ipsos, considera que el apoyo entre el empresariado se debe principalmente a “las reformas que ha estado planteando y a su forma de encarar al Congreso”. Ello se condice con la amplia proporción de empresarios que declaran que desaprueban la labor del Parlamento (89%).

Sin duda, el crecimiento económico es una preocupación central para los asistentes a la conferencia. En esta línea, ante la pregunta de quiénes son los responsables de que el PBI del país no haya tenido un mayor crecimiento en el 2018, identifican principalmente al Legislativo (81%). “El Congreso ha colaborado con un ambiente de inestabilidad que claramente ha afectado el ambiente político y social que tiene un impacto en el crecimiento de la economía. No se han podido hacer reformas y no ha habido continuidad en las políticas del gobierno”, afirma Rojas.

En cuanto a la aprobación al Gabinete, la encuesta mide el desempeño de cuatro ministros. El mejor evaluado es el de Economía, Carlos Oliva, con 61% de aceptación. Para Rojas, eso es una constante en CADE: “El ministro de Economía siempre es una figura que tiene bastante respaldo en el mundo empresarial”.

Distinto es el caso del primer ministro César Villanueva, quien es desaprobado por el 51% de encuestados. Es el único miembro del Gabinete evaluado que tiene una desaprobación mayoritaria.

Finalmente, existe una brecha entre la percepción de la opinión pública y del empresariado sobre la labor del Poder Judicial (PJ).

Mientras que su respaldo mejoró entre la ciudadanía luego de las audiencias relacionadas al Caso Lava Jato, en la encuesta de CADE este se mantiene cercano al 10%. “Se sigue percibiendo al PJ como una institución que tiene mucha corrupción. De cada 100, se cree que 67 jueces son corruptos”, añade Rojas.