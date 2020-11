Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Martín Vizcarra se presentó esta mañana en el pleno del Congreso, donde ejerció su derecho a la defensa ante una nueva moción de destitución en su contra. El jefe de Estado inició su discurso pidiéndole al Parlamento que no se preocupen por él, sino por el país, que atraviese aún una crisis de salud, a raíz de la pandemia del COVID-19.

Durante casi 50 minutos, el jefe de Estado no solo rechazó las acusaciones en su contra, sino que también cuestionó que la vacancia esté siendo usada como “un arma política”. A continuación los cinco momentos de su alocución.

Rechazó las imputaciones en su contra

Vizcarra rechazó, nuevamente, haber recibido sobornos de parte de las empresas ICCGSA y Obrainsa, comprendidas en el “club de la construcción” por Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua, cuando fue gobernador regional (2011-2014). Agregó que los testimonios de los cuatro aspirantes a colaboradores eficaces que lo acusan de cobrar S/2′300.000 a cambio de otorgar las licitaciones de las referidas obras no han sido corroborados.

“Ya lo he dicho públicamente y lo repito, rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones. Nada dicho por estas personas constituye una prueba de lo que se me pretende imputar. Es más, a la fecha, aún no se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores porque nada puede ser comprobado y corroborado, y no podrán hacerlo”, expresó.

El presidente criticó que el Congreso le haya iniciado un segundo proceso de vacancia a 52 días de haber superado el primero, tras la difusión de audios del Caso Swing.

“¿Se puede vacar a un presidente de la República solo con la versión de aspirantes a colaboradores e­ficaces? ¿Puede, ya no un presidente, sino un ciudadano común y corriente, ser condenado en base al testimonio no corroborado, de alguien que quiere perjudicarlo solo para reducir su pena? ¿Eso basta para juzgarlo? Si procediéramos así, nadie podría ejercer un cargo público, ni un cargo de representación”, sostuvo.

(Foto: Presidencia de la República)

“Estoy listo para brindar mis declaraciones”

El presidente Martín Vizcarra también hizo referencia a la carta que le envió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a través de la cual le solicitó definir cuál fiscal lo investiga: Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, o el fiscal Elmer Chirre, de la fiscalía anticorrupción.

“He escuchado a algunos juristas decir que, si dos fi­scalías me investigan de manera simultánea y por el mismo hecho se podría terminar viciando el proceso ¿Alguien quiere que se vicie el proceso? Yo no. Yo quiero demostrar la falsedad de las acusaciones en una investigación objetiva, imparcial y sin presiones de ningún tipo”, refirió.

Vizcarra señaló que no busca dilatar la investigación del Ministerio Público, sino al contrario.

“Estoy listo para brindar mis declaraciones. Y mi abogado, el doctor Fernando Ugaz, quien me acompaña, será quien asumirá mi defensa”, anunció.

El presidente Vizcarra ha sido citada por Juárez Atoche a declarar para el 12 de noviembre, en el marco de la investigación preliminar que este le inició por los presuntos delitos de cohecho y colusión.

La vacancia como “arma política”

El presidente Vizcarra consideró que la vacancia no debe ser “usada como espada de Damocles” o “como arma política” cada vez que sale una denuncia en su contra e indicó que la gobernabilidad “no puede estar bajo amenaza permanente”. “El Perú, para afianzar su futuro, requiere estabilidad, orden y unidad. Pero, sobre todo, requiere que sus fuerzas políticas actúen con sabiduría, prudencia y sentido de responsabilidad; apelamos a ello”, agregó.

Vizcarra también cuestionó que los argumentos de la nueva moción de vacancia, que fue promovida por Unión por el Perú (UPP), se basen solamente en dos informes periodísticos, que citan una investigación de carácter preliminar.

“El día de ayer anunciaron la difusión de ‘videos bomba’, y ante su inexistencia, terminaron presentando reportajes, sobre unas presuntas comunicaciones irrelevantes, con un aspirante a colaborador e­ficaz, descontextualizando conversaciones referidas a otras cuestiones. Seguimos buscándole 'cinco pies al gato´, tratando de darle un halo de ilegalidad a supuestos hechos, basados en información incompleta, de investigaciones supuestamente reservadas”, subrayó.

El jefe de Estado remarcó que los fundamentos de la solicitud de destitución “atentan contra mi derecho al un debido proceso”.

Las denuncias contra 68 congresistas

Vizcarra Cornejo, en otro momento de su presentación se dirigió directamente al presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Edgar Alarcón, al recordar que este tiene pendientes dos investigaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, cuando fue contralor general de la República.

“[Él] alegaba que nada está probado, claro cuando son investigaciones propias, que todo está en investigación y que eso no de­fine nada. Pero cuando se trata del presidente [de la República], a pesar de que está en etapa preliminar la investigación, ahí si se debe dar todo, por cierto, presumir culpabilidad, sin acusación o proceso iniciado”, manifestó.

El presidente también recordó que, actualmente, hay 68 congresistas con investigaciones en el Ministerio Público.

“¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación ­fiscal haya sido concluida?”, cuestionó ante el reclamo de un sector de parlamentarios, que comenzó a golpear con las manos sus escaños.

La bancada de UPP, que es aliada al encarcelado Antauro Humala, ha promovido la segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. (Foto: Presidencia de la República)

El mea culpa por la mala relación con el Congreso

Al cierre de su discurso, el presidente Martín Vizcarra reconoció que la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, durante los últimos años, “no ha sido la mejor”.

“Y en eso debemos hacer un mea culpa. Mi objetivo siempre fue brindarle lo mejor a mi país y no tuve reparos en responder con fi­rmeza ante propuestas que podían contravenir con lo ya avanzado, quizás debimos agotar todas las vías del diálogo y construir más puentes entre nosotros buscando salidas más consensuadas”, expresó.

Vizcarra Cornejo dijo que le “apena” que a pesar de que la mayoría de las fuerzas políticas que integran el Parlamento tienen al Perú como “prioridad”, no hayan podido trabajar de manera conjunta.

“Sin embargo, considero que aún no es tarde para hacerlo, aún quedan retos pendientes que podemos abordar juntos. Nuestra Patria, hoy más que nunca, nos necesita unidos. Por mi parte, interpongo mis buenos o­cios y mi buena voluntad para dejar atrás cualquier rencilla e integrar nuestros esfuerzos en este tramo ­final”, remarcó.

(Foto: Presidencia de la República)

El jefe de Estado dijo que confía en la madurez, prudencia y la responsabilidad de las bancadas “que creen y apuestan por la democracia”.

“A cinco meses de las elecciones, y a menos de nueve meses del cambio de gobierno, estoy seguro que nadie quiere sumir al país en una situación de mayor incertidumbre que, al ­final de cuentas, termina afectando a los ciudadanos. Una vez más, hago un llamado a la unidad, a la sensatez y a trabajar juntos por el Perú. La historia y los peruanos juzgarán nuestras decisiones”, acotó.