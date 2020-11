Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Martín Vizcarra enfrenta un nuevo proceso de vacancia en menos de dos meses, luego de que el lunes el Congreso aprobara la admisión de la moción promovida por la bancada de Unión por el Perú (UPP). El jefe de Estado ha sido acusado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces de haber recibido sobornos por S/2′300.000 relacionados a las obras Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua, cuando fue gobernador en la referida localidad sureña.

Y si bien la mayoría de los integrantes de Acción Popular respaldó el inicio del procedimiento de destitución, su portavoz alterno, Ricardo Burga, dijo a El Comercio, que su postura sobre el tema de fondo “no necesariamente” será el mismo. Agregó que ellos esperan que el mandatario asista el próximo lunes al hemiciclo.

“Lo que nosotros queremos es que Vizcarra vaya al Congreso y dé explicaciones, y vamos a tomar la misma actitud de la vez anterior [cuando se debatió la moción de vacancia tras los audios del Caso Swing]. Es decir, primero lo vamos a escuchar, luego tomaremos una decisión y después votaremos”, manifestó.

Burga también indicó que aún no ha conversado con los integrantes de su bancada que votaron en contra de la admisión.

Quince de los 24 congresistas de Acción Popular votaron a favor de la admisión a trámite de la vacancia. Los dos portavoces, Otto Guibovich y Ricardo Burga, respaldaron la moción. (Foto: Congreso)

Uno de ellos es el parlamentario Hans Troyes, quien adelantó a este Diario que mantendrá la misma postura el lunes.

“Sí, yo mantendré la misma postura. No es conveniente una vacancia, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que hacer su trabajo, y el presidente, en su momento, va a tener que pagar sus culpas. El país no puede sufrir un retraso más en época de pandemia, en crisis económica, por lo tanto, necesitamos que la economía se reactive y no generar una crisis política agudizada”, refirió.

Troyes- cercano al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, quien aún es presidente de Acción Popular- contó que el último domingo su bancada se reunió. “Hemos conversado sobre posturas y respetamos la postura de cada uno, creemos que cada uno tiene su propia verdad”, expresó.

El congresista Rolando Campos (Acción Popular) confirmó a El Comercio que votará en contra de la destitución de Vizcarra Cornejo, al igual que lo hizo el lunes en contra de la admisión a trámite.

“Estamos viviendo una crisis inusitada e inesperada en el mundo, y que ha golpeado a todas las economías inclusive las más fuertes, ha generado una crisis en la sociedad peruana nunca antes vivida […] En estos momentos no estamos para decretar una vacancia presidencial. No se trata de cambiar a una persona que es presidente de un club, de una asociación, es el presidente de una nación, y en medio de estas circunstancias, es algo irresponsable”, subrayó.

Fuentes cercanas al parlamentario Luis Roel Alva (AP) indicaron a este Diario que mantendrá su posición en contra de la vacancia, si es que en los próximos días no aparecen nuevos elementos que compliquen la situación del jefe de Estado.

El portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, dijo que su bancada aún no ha decidido si respaldará la vacancia.

“El tema de fondo se expresará en nuestros votos, luego de que escuchemos los descargos del jefe de Estado frente a los argumentos que plantea la moción de vacancia, sería irracional decir que tenemos una posición adoptada cuando no hemos escuchado al señor Vizcarra. Luego de ello nos juntaremos y tomaremos una posición”, remarcó.

La congresista Carmen Omonte, vocera alterna de Alianza para el Progreso (APP), dijo que “hasta ahora la decisión” de su bancada “es no apoyar la vacancia”, como lo adelantó el último domingo el líder de su partido, César Acuña. Agregó que esta medida es “por el país, a pesar de Vizcarra”.

“Esperamos que el presidente acuda con serenidad al Congreso y que también colabore con la fiscalía”, expresó en breve comunicación con El Comercio.

El presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, se pronunció este lunes contra la vacancia de Vizcarra Cornejo.

“Vizcarra debe ser investigado por las graves acusaciones [en su contra]. En esa línea presentamos la ley anti prófugos. Y el Congreso debe dejar de pelear por el poder y [debe] preocuparse por temas serios como desempleo, deserción estudiantil, inseguridad ciudadana y segunda ola de COVID-19. Vacancia, no; investigación, sí”, tuiteó.

Vizcarra debe ser investigado por graves acusaciones. En esa línea presentamos #LeyAntiprófugos. Y el Congreso debe dejar de pelear por poder y preocuparse por temas serios como desempleo, deserción estudiantil, inseguridad ciudadana y 2º ola COVID. Vacancia NO, investigación SÍ. — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) November 3, 2020

Las posiciones divididas

El parlamentario Reymundo Dioses Guzmán, portavoz de Somos Perú, informó que el miércoles su bancada se reunirá para definir si adopta o no la postura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido en contra la vacancia o si se deja en libertad a sus integrantes para que el lunes voten de acuerdo a criterios de consciencia.

“Si no llegamos a un consenso después del debate, nosotros lo vamos a comunicar. Y no olvidemos que cada congresista representa a diferentes regiones, tienen diferentes criterios. El debate se centra en la decisión del partido de no apoyar la vacancia, esa también es la posición de la vocería de la bancada, pero tenemos que escuchar todas las posiciones”, refirió.

Los parlamentarios de Somos Perú Betto Barrionuevo, Felicita Tocto, Grimaldo Vásquez y Mariano Yupanqui respaldaron la admisión de la nueva moción de vacancia contra Vizcarra, mientras que Dioses, Norma Alencastre, Jorge Pérez Flores y Matilde Fernández Flores no lo hicieron.

El congresista Guillermo Aliaga no emitió su voto, al encontrarse en la Mesa Directiva, aunque fuentes de El Comercio indican que él está en contra de la vacancia.

“Nosotros estamos buscando la ‘estabilidad emocional’ para el país, hoy en día en medio de una crisis sanitaria y económica aunarle una crisis de carácter político al Perú no es lo más oportuno. Vamos a mantener la posición de la última vez, salvo que haya algo estrepitoso, un hecho adicional [contra Vizcarra Cornejo]”, refirió Aliaga hace unas semanas a El Comercio.

(Foto: Congreso)

Otra bancada dividida por el nuevo proceso de destitución contra el jefe de Estado es el Frente Amplio.

“La bancada en estos momentos tiene dos posiciones. Un sector va a votar a favor y un sector minoritario va a votar en contra. Lamentablemente, yo formo parte del sector minoritario, pero Mirtha Vásquez y yo hemos presentado una moción para que se cree una comisión que investigue todas las acciones vinculadas con temas de corrupción de Vizcarra y nos parece que ese debería ser el camino y no la vacancia”, refirió Rocío Silva Santisteban, vocera de Frente Amplio.

El portavoz de Podemos Perú, Aron Espinoza, indicó que su bancada se reunirá el miércoles por la noche para definir “si votamos en bloque o si cada señor congresista decide libremente el sentir de su voto”.

Nueve de los 11 parlamentarios de Podemos Perú votó ayer por la admisión de la moción de vacancia.

El congresista Carlos Almerí, de Podemos Perú, dijo a este Diario que mantendrá su voto en abstención el próximo lunes cuando el Parlamento defina si vaca o no al mandatario.

"Como presidente de la comisión investigadora donde vamos a notificar al presidente en el tema de Obrainsa y en el tema del hospital, debe haber una discreción, reserva e imparcialidad de mi parte. También, públicamente he dicho que no estoy de acuerdo con una vacancia presidencial a puertas de unas elecciones y que puede generar inestabilidad tanto política como económica. En Podemos Perú hay un acuerdo político para que la votación sea libre, a consciencia de cada parlamentario.

El parlamentario Rennan Espinoza (no agrupado) también adelantó su voto en contra de la vacancia.

“No comparto la postura de que exista una sanción política a través de una vacancia por una denuncia por más graves que estas sean. Los testimonios no son pruebas, se convierten en pruebas cuando son corroboradas. Por esa razón es que yo no veo nada, por qué vacarlo”, expresó a El Comercio.

Hasta el cierre de esta nota, 42 parlamentarios votarían en contra o en abstención. Los 21 integrantes de APP, los nueve parlamentarios del Partido Morado; cinco de Somos Perú, tres de Acción Popular, dos de Frente Amplio, uno de Podemos Perú y un no agrupado. Con ello, el mandatario solo necesita dos adhesiones para superar el nuevo proceso de destitución en su contra.

El Parlamento solo puede declarar la vacancia de la Presidencia de la República con una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de los integrantes del Congreso (87).

Rechazan que se adelante sesión

Martín Vizcarra responderá al Congreso

Los representantes de las bancadas de Acción Popular, APP, Fuerza Popular y UPP se han pronunciado en contra de adelantar para el jueves o viernes la sesión en la que se debata y vote la solicitud de vacancia contra Vizcarra, como lo solicitó el mandatario para evitar la incertidumbre en el país.

“Pido una cosa al Congreso, con todo respeto. Que no nos tenga la incertidumbre paralizando al país por más tiempo. La propia norma dice que, a partir del tercer día de aprobada la admisión, pueden citar al presidente. Pido respetuosamente al presidente (Manuel Merino), a la Junta de Portavoces y a las bancadas del Congreso, cítenme en el término de la distancia. No dejemos pasar más tiempo, puedo ir el jueves mismo, el viernes, pero no dejemos más tiempo en la incertidumbre”, refirió Vizcarra.

Burga, portavoz de Acción Popular, dijo que ya no es posible cambiar la fecha, fijada para el lunes 9 de noviembre, porque esta se fijó tras una votación del pleno.

“El señor Vizcarra tuvo la oportunidad de presentarse al Congreso de mutuo propio, a la primera denuncia o insinuación de soborno, pero él ha preferido ir a los canales de televisión, donde inclusive le faltaron el respeto a la investidura presidencial. Y hoy, por desesperación, quiere cambiar la fecha”, manifestó en comunicación con El Comercio.

(Foto: El Comercio)

Columbus explicó que el adelanto de la sesión no depende de Merino ni de los portavoces, sino del pleno.

Añadió que es posible que el jefe de Estado tenga temor de que el fin de semana vaya a salir en los medios de comunicación nuevas denuncias en su contra.

Omonte consideró que, tras el acuerdo del pleno del Parlamento, los plazos deben ser respetados.

Y el vocero de UPP, José Vega, principal promotor del nuevo pedido de vacancia, señaló que la fecha no debe ser cambiada y apuntó sus críticas al primer ministro, Walter Martos, quien llamó en la víspera al presidente del Congreso, Manuel Merino, para solicitarle adelantar el debate y votación de la moción de destitución.

“Ese ministro lo único que hace es amenazar a la democracia”, al recordar que Martos mencionó que “no se va a permitir que se rompa el Estado de derecho” luego de hacer referencia a que las Fuerzas Armadas “están para hacer respetar la Constitución”.

*Es informe fue elaborado con la colaboración de Isabel Ayma