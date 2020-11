Conforme a los criterios de Saber más

El 16 de octubre fue un día caótico en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En esa fecha vencía el plazo para que los partidos, como instituciones, y los candidatos, a título personal, que participaron en las elecciones congresales de enero entregasen sus reportes de campaña. La tercera parte de los aspirantes que han rendido cuentas lo hizo ese día (472); 37 de ellos son congresistas actualmente. Asimismo, diez de los 22 partidos que compitieron presentaron sus informes institucionales aquel viernes.

Dos semanas después de que venciera el plazo, la ONPE continúa procesando la información. Un corte de los datos hasta ayer por la tarde muestra que los aspirantes al Congreso 2020 gastaron, en total, más de S/21 millones en la última campaña. El mandato para el que postulaban era de solo un año y medio, hasta julio del 2021.

Para analizar esta información, hay que separar en primer lugar los reportes de los partidos, y en segundo, los reportes individuales de los candidatos.

Reportes de partidos

El partido que invirtió más en la campaña fue Alianza para el Progreso (APP). Casi la tercera parte de sus fondos provino del ahora precandidato presidencial César Acuña. Pero su informe deja algunas dudas: sus ingresos solo representan la mitad de sus gastos [ver infografía].

José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, sostiene que en esos casos la ONPE puede pedir explicaciones al partido por esa diferencia.

En segundo lugar, la agrupación que más dinero gastó fue Solidaridad Nacional. El íntegro de la inversión salió de Rafael López Aliaga, hoy también precandidato presidencial. A ellos les sigue Podemos Perú como el tercer partido que más invirtió. Su mayor financista fue el congresista Aron Espinoza, seguido por su colega José Luna Morales.

En la otra cara, cuatro partidos no declararon ningún ingreso ni gasto: UPP, Perú Libre, Apra y Perú Patria Segura. Villalobos explica que la norma tiene un límite: están obligados a presentar sus informes, pero no hay una sanción si la información que presentan no es real, y tampoco se tienen los recursos para hacerlo cumplir. Si no presentaban su informe, podrían haber recibido una multa de entre 10 y 30 UIT.

Cuentas de candidatos

El panorama sobre los gastos hechos por los candidatos de cada partido es más incierto. Al cierre de esta edición, la ONPE solo tiene información financiera sobre el 47,8% de los aspirantes. Algunos están en trámite, pero gran parte no ha presentado sus informes de campaña.

De la información preliminar, se ve que Aron Espinoza (Podemos Perú) fue el candidato que más ingresos y gastos tuvo en su campaña individual: S/340 mil. A él le siguen Luis Valdez (APP) y Erwin Tito (Fuerza Popular).

Nueve de los veinte aspirantes con más ingresos obtuvieron una curul. El politólogo Mauricio Zavaleta señala que, como la elección de enero no contaba con una locomotora presidencial, había un escenario propicio para que candidatos poco conocidos pudieran invertir en la campaña y obtener votos.

“El dinero de campaña importa cuando los candidatos son menos conocidos. Cuando ya tienes un nombre público, la plata importa, pero la efectividad se va a reducir porque habrá otros factores que importen en tu éxito electoral”, explica. Esta relación entre inversión y votos no necesariamente se va a repetir en el 2021.

MÁS INFORMACIÓN

—Al cierre de la mesa de partes de la ONPE del viernes por la noche, cuatro congresistas electos aún no han presentado sus reportes de campaña. Estos son: Marcos Pichilingue (FP), Jorge Vásquez (AP), Luzmila Pérez y Mario Quispe (APP).

—Cinco legisladores han presentado sus reportes, pero su admisión ha sido observada. Ellos son: Paul García (AP), Walter Benavides, Carmen Omonte (APP), Enrique Fernández (FA) y Edgar Alarcón (UPP).

—Ocho congresistas presentaron sus informes fuera del plazo.

