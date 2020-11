Conforme a los criterios de Saber más

El pleno del Congreso aprobó este lunes con 60 votos a favor, 18 abstenciones y 40 en contra, la admisión a trámite de una nueva moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, la segunda en menos de dos meses. Esta vez, después de que cuatro aspirantes a colaboradores eficaces sindicaran al mandatario como el presunto receptor de sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional (2011-2014).

La admisión de la moción de destitución tuvo el respaldo de congresistas de Unión por el Perú (UPP), Fuerza Popular, Acción Popular, así como de Podemos Perú, Somos Perú y Frente Amplio.

El Parlamento acordó que el debate y votación del fondo del pedido de vacancia se realice el lunes 9 de noviembre a partir de las 10 a.m.

Vizcarra Cornejo- de acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Parlamento- puede ejercer personalmente su derecho a la defensa o ser asistido por un abogado, durante la sesión en la que el pleno del Congreso debate y vota la moción de vacancia en su contra, por “hasta 60 minutos”.

El portavoz de Unión por el Perú (UPP), José Vega, al argumentar la moción de vacancia, recordó que los últimos expresidentes de la República han tenido problemas con la justicia. Agregó que su partido está en “pie de guerra” en contra de la corrupción y exhortó a las demás bancadas a reflexionar y sumarse a su postura.

Vega dijo que cada partido responderá ante el pueblo por el voto que dieron este lunes en el hemiciclo.

“¿Con qué cara van a pedir el voto [de la ciudadanía], si van a respaldar a la corrupción?”, cuestionó.

La congresista María Teresa Céspedes, vocera del Frepap, indicó que un sector del Parlamento tuvo la oportunidad de aprobar, en setiembre, una moción de vacancia presidencial, pero retrocedieron. Cuestionó que en la actualidad haya fuerzas políticas que estén utilizando el nuevo pedido de destitución “como su caballito de batalla” de cara los comicios de abril próximo.

Céspedes adelantó que su bancada no sería parte de “este juego político”, en el sentido de que algunos partidos dan “clases de moralidad y ética”, pero “luego a la hora de votar por la vacancia, no lo hacen”.

El portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, dijo que “lo mínimo” que espera el país es que el Congreso admita a trámite la nueva moción de vacancia. “Hemos escuchado al jefe de Estado decir en más de una oportunidad ‘acá estoy’, ‘yo no me corro’, y que pone el pecho, nosotros pedimos su presencia en el pleno a explicar qué es lo que está pasando”, subrayó.

El vocero de Somos Perú, Reymundo Dioses, criticó que el presidente Vizcarra esté usando las discrepancias entre el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público y la fiscalía anticorrupción para no asistir a la citación que le hizo el fiscal Germán Juárez Atoche. Añadió que el Congreso debe formar una comisión especial que investigue la administración del mandatario en Moquegua.

El parlamentario Otto Guibovich, portavoz de Acción Popular, rechazó que el Legislativo esté siendo manipulado desde una cárcel, en referencia a mayor EP (r) Antauro Humala, condenado por el ‘andahuaylazo’, quien coordinó con su partido la promoción de la nueva moción.

“Decimos que somos fiscalizadores y muchas veces claudicamos, porque nos agarran a periodicazos, porque las redes sociales dicen lo contrario, este es el momento preciso para actuar en base a nuestros valores […] Le pido a los congresistas hacer lo honesto. ¿Se afecta la gobernabilidad? Mentira, es parte de la democracia cumplir con el mandato constitucional; que falta cinco meses, esa es una falacia, podría faltar un día, pero no podríamos rehuir a nuestras responsabilidades de control político”, complementó.

Guibovich, al momento de adelantar que él votaría a favor de la admisión a trámite de la moción de la vacancia, dijo que él no tiene mandato imperativo y que no cambiara sus valores “porque alguien lo mande”. Esto en aparente referencia a que el presidente de APP, César Acuña, informó, en una entrevista con El Comercio, que su bancada no apoyará el nuevo pedido de destitución contra Vizcarra.

La congresista Rocío Silva Santisteban, vocera de Frente Amplio, consideró que plantear en estos momentos un debate sobre la vacancia “es una perdida de tiempo”. Agregó que el jefe de Estado no solo debe ser investigado por el Ministerio Público, sino también por el Parlamento.

“La prioridad del país es sobrevivir, y evitar una maldita segunda ola [de COVID-19”, expresó Silva, quien junto a Mirtha Vásquez presentaron una moción para formar una comisión que investigue la gestión de Vizcarra en Moquegua. El resto de los integrantes del Frente Amplio sí respaldó la admisión a trámite del pedido de destitución.

Hasta el momento, son tres los partidos que han adelantado que no respaldarán una vacancia contra el mandatario: Alianza para el Progreso (APP), Partido Morado y Somos Perú.

“Es irresponsable, a 7 meses de que termine Vizcarra, que se dé una vacancia. […] A nadie se le puede ocurrir que haya ahorita un cambio de presidente. Imagínate, mañana lo cambian, 30 días para que vaya el nuevo primer ministro al Congreso, mientras el otro se instala, mientras busca ministros, sería un caos”, refirió el presidente de APP, César Acuña en una entrevista a El Comercio.

Si se suman los votos de las tres bancadas, más los de las congresistas Mirtha Vásquez y Rocío Silva Santisteban, de Frente Amplio, que no respaldaron la admisión a trámite, suman 41 votos. Si tres parlamentarios más deciden votar en contra o en abstención, el nuevo pedido de vacancia contra el presidente no prosperará.

La bancada de Unión por el Perú (UPP), partido aliado al encarcelado mayor EP (r) Antauro Humala, ha promovido dos mociones de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. (Foto: Congreso)

“Intentan desestabilizar al país”

El presidente Vizcarra consideró, más temprano, que, con una segunda moción de vacancia en su contra, algunas fuerzas políticas intentan desestabilizar no a su Gobierno, sino al país.

" No hay una prueba de las imputaciones y otra vez intentan desestabilizar, no al Gobierno. Un proceso de vacancia desestabiliza al país", manifestó el jefe de Estado desde el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), en Jesús María, donde participó en la presentación de un nuevo tomógrafo de alta gama.

Vizcarra Cornejo también había exhortado a los parlamentarios a reflexionar, el remarcar que, en octubre, cuando no hubo moción de vacancia, se trabajó de manera enfocada “y miren los resultados que tenemos”. “En octubre ha bajado de manera sostenida el efecto del COVID-19 y hemos aumentado a una cifra récords, la inversión pública, porque hemos trabajado tranquilos, incluso coordinando con el Congreso”, añadió.

El mandatario, además, dijo que la ciudadanía no recuerda las razones por las que se desestimó la primera moción de vacancia, lo cual demuestra la fragilidad de las imputaciones.

“Incluso, el motivo de esa investigación por la cual quisieron vacar al presidente, que mereció una comisión investigadora del Congreso, han pasado meses y no hay informe. Quisieron vacar al presidente sin el informe de una comisión investigadora del mismo tema”, subrayó.

Vizcarra superó en setiembre una primera moción de vacancia, que fue promovida también por UPP, tras la difusión de un conjunto de audios, que lo comprometieron en la presunta contratación irregular del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura, entre el 2018 y 2020, por más S/155.000.

¿Cuántos votos son necesarios para aprobar la vacancia?

El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución (entre ellos incapacidad moral permanente), requiere de una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de los integrantes del Congreso (87).

La resolución que declara la vacancia- de acuerdo artículo 89-A del Reglamento del Congreso- tiene que ser publicada en el diario oficial “El Peruano” dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la resolución remitida por el Parlamento. “En su defecto, el presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar”, agrega el documento.

La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al jefe de Estado, al presidente del Consejo de Ministros o se realiza su publicación, “lo que ocurra primero”.

