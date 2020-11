Conforme a los criterios de Saber más

El panorama no ha cambiado mucho respecto a procesos electorales anteriores, pues solo 5 de los 24 partidos con inscripción tendrían elecciones internas que podrían calificarse como competitivas. El resto presentan fórmulas únicas para la ratificación, ya sea a través de sus afiliados o de sus delegados.

Tanto el jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, como el secretario general de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra, coincidieron en señalar que la reforma de la democracia interna es un proceso gradual, por lo cual no se podían esperar cambios considerables en el proceso electoral 2021.

“En procesos electorales anteriores, las elecciones internas competitivas han sido excepcionales, sobre todo cuando se trata de las listas para los cargos más importantes. Esperar que, de la noche a la mañana, haya elecciones internas competitivas era demasiado optimista”, refirió Medina.

¿Por qué los partidos políticos no tienen una tradición de competencia interna democrática? Son varios los factores, y el jefe de IDEA Internacional apunto a uno clave: los liderazgos caudillistas.

“Mientras tengamos partidos con dueños o con liderazgos muy fuertes, es difícil que haya competencia”, apuntó Medina.

En el caso del Apra, la muerte de su líder Alan García ha dejado un espacio que viene siendo disputado desde hace años por las tendencias internas del partido. Si bien las corrientes de Jorge del Castillo y de Mauricio Mulder parecen haber llegado a una tregua interna, se han inscrito tres listas.

Lanegra señaló otro factor referido a la falta de liderazgos claros. En este punto, el ejemplo más claro es Acción Popular, donde las cuatro listas presentadas reflejan parte de las disputas entre las tendencias partidarias que son notorias en su bancada congresal.

“También la búsqueda de competencia puede apuntar a un conflicto más duro, una suerte de cuestionamiento de liderazgos más difíciles de resolver”, afirmó el secretario general de Transparencia.

En esa línea podría encajar también el Partido Morado. La congresista Carolina Lizárraga presentó una fórmula alternativa a la del líder Julio Guzmán cuestionando su accionar. “Lamentablemente, hemos sido testigos de un innecesario acercamiento al Gobierno al que deberíamos fiscalizar”, dijo en una entrevista en RPP Noticias. Lizárraga ha denominado a su opción como “la lista de las bases”.

Cabe resaltar que tanto en el caso de Acción Popular, el Partido Morado y el Apra, las elecciones serán a través de sus afiliados. En el caso de Renacimiento Unido Nacional y Todos por el Perú, donde también se registran listas compitiendo, la elección será a través de los delegados.

Disputas de facciones

Todos por el Perú (TPP) tiene tres listas compitiendo, pero una disputa interna podría terminar bloqueando su participación. Luis Herrera, vocero de TPP, indicó a este Diario que el CEN del partido suspendió al Tribunal Electoral por supuestas irregularidades en su funcionamiento, e instauró una instancia suplente donde se han inscrito dos precandidatos: Ulises Muñoz y Óscar Quintanilla.

En el Tribunal Electoral titular, que según Herrera está desactivado, se inscribió Fernando Cillóniz. Para este informe, el exgobernador regional mostró el cargo de recepción de su inscripción ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Dicha instancia es la que finalmente deberá definir si procede su inscripción. En medio de toda esta disputa, el ex primer ministro Pedro Cateriano declinó postular.

La disputa en Todos por el Perú se resume al enfrentamiento entre Áureo Zegarra y Jaime Freundt. En los comicios del 2020, cada grupo presentó sus propias listas, y el máximo ente electoral las declaró improcedentes.

En Somos Perú, las bases internas presentaron una lista alternativa a la de Daniel Salaverry, el excongresista de Fuerza Popular que se inscribió al partido en setiembre pasado. Sin embargo, la lista alterna fue tachada debido a que el precandidato presidencial registraba una sentencia por abuso de autoridad.

Eliminando competencia

En el Frente Amplio y Unión por el Perú optaron por el mismo mecanismo para evitar la competencia: retirarle la militancia a los miembros de la lista alterna.

“Al inhabilitar nuestro derecho como militantes, lo que han generado es que nosotros no podríamos presentar nuestra plancha para entrar a las internas. Además, ellos están utilizando el mecanismo de listas bloqueadas, con lo que solo pueden ser elegidos ellos”, explicó el exlegislador frenteamplista Humberto Morales, quien intentó competir contra Marco Arana.

En el caso de UPP, han expulsado al competidor Fredy Serna. René Yucra, otro de los expulsados y allegado a Serna, explicó a este Diario que apelaron y están a la espera del fallo en segunda instancia.

“Lo expulsaron por no asistir a seis reuniones que no tienen forma de acreditar que se realizaron, y cuando saben que Serna vive en Ica. Crearon un comité de disciplina con el único objetivo de botarnos y no tener competencia. Es la corrupción de José Vega y compañía”, refirió Yucra.

Partidos a la espera

A la fecha, este proceso electoral tiene 24 partidos políticos con la posibilidad de postular a candidatos presidenciales. La cifra podría bajar o subir, según lo que resuelva el JNE.

Virgilio Acuña ha tomado el control de Vamos Perú y tiene su plancha para postular a la Presidencia de la República. Sin embargo, el máximo ente electoral aún no oficializa su inscripción formal en el referido partido que era liderado por el exalcalde del Callao Juan Sotomayor, hoy con prisión preventiva.

Por su parte, el Frente Esperanza, agrupación de Fernando Olivera, se encuentra aún en proceso de inscripción. El JNE aceptó su padrón de afiliados para la realización de sus elecciones internas, mientras define si procede la habilitación de su tienda política. Olivera no ha perdido tiempo y ya presentó su fórmula presidencial.

Todas las inscripciones deberán pasar por la ONPE y, de aceptar todas las solicitudes, estaremos ante la jornada con mayor número de candidatos presidenciales en los últimos 40 años. La última vez que se tuvo un número tan elevado de postulaciones fue en el 2006, con 20 candidatos.

