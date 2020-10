El ex congresista Marco Arana encabezará la fórmula presidencial del Frente Amplio en las próximas elecciones internas, informó el actual parlamentario Lenin Checco -quien también es coordinador adjunto del comité político del partido- a El Comercio.

“Habrá lista única. La preside Marco Arana, como vicepresidentes van militantes elegidos por las bases. Una activista ecologista de Lima y un dirigente social del sur”, agregó Checco. Ellos son Leyla Berrocal Florez y Magno Ortega Quispe. El Comercio intentó comunicarse con Marco Arana, pero no respondió nuestras llamadas.

“En algunos lugares hubo listas de consenso, en otros de elección. Para el caso de Cusco eran 10 precandidatos, pero solo se tenía 6 cupos; entonces se han tenido que hacer elecciones internas de militantes. Igual en otras regiones. En el caso de algunas ha sido de consenso o por mayoría del Comité regional, como establecen los estatutos. En la lista única que vamos a presentar, nuestro partido cumplió con lo establecido”, dijo Checco.

El Frente Amplio ha tenido divergencias entre un sector liderado por Arana y otro donde participan los ex congresistas Humberto Morales, Hernando Cevallos y Wilbert Rozas. Uno de los conflictos internos tuvo que ver con la renovación de la comisión política del partido, cuyo mandato venció en febrero. Arana convocó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para elegir a la comisión política el 24 de agosto. Posteriormente, se realizó el III Congreso Nacional, que fue el 26 y 27 de setiembre.

Sin embargo, la facción disidente señaló que primero debía convocarse el congreso nacional para elegir al comité político. Ellos convocaron al IV Congreso Nacional, para el 29 y 30 de setiembre, y para el 24 de octubre la elección de la comisión política.

Debido a estas discrepancias internas, 55 militantes fueron suspendidos -entre ellos Morales- y se les inició un proceso por presunta falta ética por “intentos o acciones rupturistas” y “tentativa de fraccionar al partido”. Según el Comité Nacional de Ética del Frente Amplio -elegido en el congreso nacional de la facción de Arana-, este grupo de militantes tomó la decisión de autoproclamarse como integrantes de una Comisión Política Nacional y Comité Ejecutivo Nacional “quebrando nuestra institucionalidad y haciendo paralelismo a los órganos de dirección, comités territoriales y órganos funcionales” del partido político.

“Cuando un partido crece siempre hay este tipo de divergencias. Lo malo es que algunos militantes salieron a la palestra pública, lo cual trasgrede el reglamento y el Comité de ética. Cualquier divergencia se ve en el orden interno”, respondió Checco respecto a los últimos problemas internos en la organización política.

Humberto Morales dijo a El Comercio que no pueden presentar una precandidatura porque no se los han permitido. “Marco Arana es el candidato porque es una lista cerrada y bloqueada. Lo que quiere decir que no habrá una elección interna real en el partido. Una pena”, indicó a este Diario.

“Estamos en desacuerdo en que el partido sea sometido a intereses personales. Por eso la mayoría de militantes a nivel nacional está convocando a la democratización y refundación del partido. En estas elecciones Frente Amplio va a participar en una situación complicada, no tenemos mayores opciones por responsabilidad directa de Arana y su grupo”, agregó Morales, quien es uno de los 55 militantes suspendidos. “Yo no tenía intenciones, el congreso nacional tenía la intención de que haya elecciones internas claras, de un militante un voto. Faltando tres días para que podamos inscribir la precandidatura y en tres días nos suspendieron la función. No solo la precandidatura presidencial, sino las 3. El objetivo era tener la lista única, cerrada y bloqueada. Solo son ellos, nadie más”, finalizó Morales.

VIDEO RECOMENDADO

Alfredo Barnechea inicia campaña presidencial comiendo chicharrón 31/10/2020