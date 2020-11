Conforme a los criterios de Saber más

Una reciente encuesta de El Comercio-Ipsos revela que el 43% cree que el actual Parlamento, que fue elegido en enero último, ha realizado mejor su labor, en comparación al Congreso que fue disuelto constitucionalmente en setiembre del año pasado. Este, de mayoría de Fuerza Popular, solo cuenta con el respaldo del 19%.

El estudio de opinión también indica que el 32% opina que ninguno ha cumplido con la tarea para lo cual fueron formados, mientras que el 6% no precisa.

Para el politólogo de la PUCP Fernando Tuesta, el Congreso, dominado por el fujimorismo, no solo resultó siendo, para la ciudadanía, de corte opositor, sino de “baja calidad representativa”. “Y esto no se olvida, queda en la memoria lo que ocurrió entre julio de 2016 y marzo de 2018 [la censura a diferentes ministros, a un Gabinete, y dos mociones de vacancia]”, agregó.

Tuesta, en comunicación con El Comercio, subrayó que “lo malo” del Parlamento disuelto “no hace bueno” al actual.

“Hay que tomar en cuenta que el Congreso anterior era más visible, la pandemia y la actuación no presencial ayuda a este Parlamento. Antes, uno podía ver a los congresistas en las comisiones, en el pleno, y muchos declaraban y daban conferencia desde el local del Congreso, y ahí daban a conocer sus falencias”, manifestó.

También consideró que el anterior Parlamento “se ganó de manera justa una desaprobación alta”, al recordar que muchos congresistas estuvieron implicados en escándalos, hechos de corrupción, en blindajes y en malos manejos de la inmunidad, como sucedió con el hoy encarcelado excongresista Edwin Donayre, sentenciado a prisión por el ‘gasolinazo’.

Aunque subrayó que ni este ni el Congreso que fue disuelto constitucionalmente “sobre sale por algo”.

Encuesta Nacional urbano-rural realizada por Ipsos Perú por encargo de El Comercio. Número de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de muestreo: probabílistico estratificado. Muestra: 1.193 personas entrevistadas. Procedimiento de selección de los encuestados: muestreo probabilístico: del 21 al 23 de octubre de 2020. Margen de error: ± 2,84%. Nivel de confianza: 95%. Universo: población urbana y rural, hombres y mujeres de 18 años a más. Coordinador ejecutivo: Guillermo Loli. E-mail: Guillermo.loli@ipsos.com. (Infografía: El Comercio)





La “obstrucción” y el “tono altisonante”

La periodista Mabel Huertas remarcó que el anterior Parlamento tenía “un tono” y “una forma mucho más altisonante” de encarar una discusión política. Puso, por ejemplo, que se podía identificar a figuras como Rosa Bartra, de Fuerza Popular, o a Mauricio Mulder, del Partido Aprista como representantes de una oposición “agresiva” al Poder Ejecutivo.

Huertas indicó que, en el actual Congreso, el gobierno puede entablar el diálogo con casi todas las bancadas, salvo Unión por el Perú (UPP) y Podemos Perú.

“UPP es la fuerza más radical, ahí no hay capacidad para negociar”, expresó.

La analista política del Grupo 50 más 1 dijo que la presencia de partidos relacionados a actos de corrupción en el Parlamento anterior también hacía que la gente lo rechazará más.

“Y también las medidas irracionales en defensa a personas vinculadas a actos de corrupción [como los fiscales supremos relacionados a Los Cuellos Blancos del Puerto]. Aunque aquí hay algo de eso, pero no es tanto, sino miremos a Edgar Alarcón, a quien no le pasa nada, pero parece que las denuncias en su contra no generan tanta corriente en la opinión pública”, señaló.

El 85% aprobó la disolución constitucional del Congreso, según una encuesta de El Comercio-Ipsos de octubre de 2019. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ GEC)

Huertas, además, criticó que el actual Congreso no tenga la voluntad de tender puentes con el Ejecutivo, porque eso permitiría una mayor gobernabilidad. “En el fondo este Congreso es bastante irresponsable, irreflexivo y está causando daños con normas populistas. Del Parlamento anterior se sabía de qué pie cojeaban, este Congreso es impredecible”, acotó.

El “populismo” como diferencia

El analista político Enrique Castillo opinó las cifras de la ultima encuesta de El Comercio-Ipsos lo que muestran “es una sensación” de que el Congreso anterior “fue peor” que el actual. Y esto, añadió, se debe al impacto político y mediático que tuvo el Parlamento, dirigido por el fujimorismo, al cual se le puso “la etiqueta de obstruccionista”.

“Para mucha gente el Congreso anterior es el que se tumbó a un presidente [Pedro Pablo Kuczynski], el que quiso tumbarse a otro [Martín Vizcarra], que censuró ministros y que fue disuelto. Entonces, es muy probable que todos estos elementos configuren en la mentalidad de la población una percepción de que el anterior Parlamento fue peor”, refirió a este Diario.

Castillo, de otro lado, dijo que es “muy probable” que la ciudadanía vea al actual Parlamento como uno que “lucha por sus derechos”, luego de que haya dado leyes, como la liberación del 25% de los fondos de las AFP y la reprogramación de deudas con los bancos, que le significaron un “alivio económico” en medio de la crisis por el COVID-19.

“Este Congreso tiene una actitud a la que le llaman irresponsable, populista y electorera, pero que la población ve como un beneficio. Se ha hecho una campaña legislativa mucho más fuerte desde este Congreso para ofrecerle a la población leyes que lo benefician directamente, aunque no en el mediado y largo plazo, mientras que el anterior es recordado por obstruccionista”, remarcó.

Más información

La aprobación del Parlamento aumentó ocho puntos porcentuales en el último mes, al pasar de 24% a 32%, mientras que su desaprobación bajó de 72% a 62% en el mismo tiempo.

El respaldo al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, está en 22%, y su desaprobación en 62%.