Conforme a los criterios de Saber más





El presidente Martín Vizcarra enfrentará mañana un nuevo proceso de vacancia, el segundo en menos de dos meses. Y si bien la posición de Alianza para el Progreso (APP) y del Partido Morado en contra de su destitución y el fraccionamiento del resto de las bancadas lo salvaría, su futuro depende de lo que suceda en las próximas horas.

La mayoría de los partidos, de acuerdo a diferentes fuentes consultadas por El Comercio, está abierto a cambiar radicalmente de posición, si surgen nuevos elementos que compliquen aún más la situación de Vizcarra Cornejo, quien ha sido sindicado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces de recibir sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional.

La portavoz alterna de APP, Carmen Omonte, indicó que su bancada dará prioridad a la estabilidad del país “a pesar de Vizcarra”, al precisar que no existe un ánimo de blindar o proteger al mandatario. Agregó que lamentablemente el jefe de Estado no ha dado señales claras de colaboración, primero por no responder ante el fiscal Germán Juárez Atoche, quien le inició una investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho y asociación ilícita para delinquir.

Y también cuestionó la solicitud hecha por el mandatario para adelantar la sesión de debate y votación de la vacancia, fijada por el pleno para el lunes 9 de noviembre, para el último viernes. “La victimización o el ataque son totalmente negativos y juegan en contra del ánimo de bajar el nivel de la confrontación”, manifestó la exministra de la Mujer.

Fuentes de Alianza para el Progreso indicaron a este Diario que dentro de la bancada hay un sector, donde se ubica el congresista Omar Chehade, que no está de acuerdo con el camino fijado por su líder, César Acuña, en el sentido, de no respaldar la moción de vacancia. Sin embargo, estos acatarán la decisión que adoptó la mayoría.

“No ha sido una decisión fácil, tampoco para Acuña, no estamos satisfechos, pero si el domingo sale algo mucho más potente, será difícil que mantengamos el criterio de no apoyar la vacancia, eso ya está fuera de nuestras manos”, refirieron.

El congresista Francisco Sagasti, vocero de la bancada del Partido Morado, dijo que la postura de su agrupación se mantiene firme: no respaldarán la destitución de Vizcarra Cornejo.

“Que caiga todo el peso de la justicia una vez que termine su mandato, por esto hemos propuesto una modificación constitucional para establecer un régimen de residencia temporal para el mandatario y para los gobernadores regionales, que no puedan dejar el país durante seis meses, tras dejar el cargo, para que hagan frente a la justicia”, remarcó en comunicación con El Comercio.

Las dos corrientes en Acción Popular

La posición oficial en Acción Popular es que la repiten, una y otra vez, sus dos principales voceros, Otto Guibovich y Ricardo Burga, en el sentido de que su bancada tomará una decisión después de escuchar a Vizcarra en el pleno. Ambos también han señalado que hoy los integrantes de su agrupación se reunirán a conversar.

Quince de los 24 congresistas de Acción Popular votaron a favor de la admisión a trámite de la vacancia. Los dos portavoces, Otto Guibovich y Ricardo Burga, respaldaron la moción. (Foto: Congreso)

No obstante, dentro la bancada acciopopulista, existen dos corrientes, una que ya definió no apoyar la vacancia y otra, la mayoritaria, que aún está evaluando una posición.

Las mismas fuentes señalan que el primer grupo está formado por cinco parlamentarios, entre ellos Hans Troyes Delgado, Rolando Campos y Jorge Vásquez Becerra, que son cercanos al actual gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, y al excongresista Yonhy Lescano, uno de los cuatro precandidatos a la Presidencia de Acción Popular.

Y el legislador Luis Roel Alva, que no pertenece a ese grupo, de acuerdo a fuentes de El Comercio, no respaldará la destitución, si es que en las próximas horas no aparecen denuncias graves contra el jefe de Estado.

Las mismas fuentes de Acción Popular indican que del grupo mayoritario, hay 17 parlamentarios que aún no definen postura, esto debido a que Orlando Arapa ya adelantó su voto a favor de la vacancia. “El problema es que no quieren a Vizcarra, pero tampoco les gusta Merino, si lo hace mal, al partido le irá mal”, manifestaron.

El voto de consciencia en tres grupos

Las bancadas de Podemos Perú, Somos Perú y Frente Amplio han llegado un acuerdo para dejar en libertad a sus integrantes para que mañana definan su voto en base a un criterio de consciencia.

Podemos Perú, de acuerdo a fuentes de El Comercio, mantendrá la misma votación del pleno, en la que se admitió a trámite la vacancia. Es decir, nueve a favor, uno en contra (Daniel Urresti) y uno en abstención (Carlos Almerí). Este último dijo públicamente que, al presidir la comisión especial que investiga al “club de la construcción”, no puede adelantar opinión con su voto.

El portavoz de Somos Perú, Luis Dioses, indicó que, al no haber llegado a consensos en sus últimas reuniones, “se priorizó el criterio de consciencia”. Agregó que la presidenta de su partido, Patricia Li Sotelo, está de acuerdo con esta medida.

El tercer vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, dijo que no respaldará la vacancia. Fuentes de Somos Perú señalaron que otros cuatro parlamentarios de su partido están en contra de la vacancia, mientras que cuatro están a favor.

La congresista Rocío Silva Santisteban, vocera de Frente Amplio, ratificó que seis parlamentarios de su bancada votarán a favor de la destitución de Vizcarra, mientras que Mirtha Vásquez y ella, en contra. “Si durante el fin de semana se da una denuncia grave o hay pruebas [del pago de sobornos al presidente], pues obviamente tendríamos que cambiar de decisión”, añadió a El Comercio.

La bancada del Frente Amplio votará dividido: seis a favor de la vacancia presidencial, y dos en contra. (Foto: Difusión)

El portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, dijo que su bancada acordó no emitir ninguna clase de opinión hasta que no escuchar antes al presidente Vizcarra. “Lo responsable, lo legal, lo político y lo sensato es no adelantar posición si no hemos escuchado a la parte imputada, eso es lo que haremos”, añadió.

Columbus, en diálogo con este Diario, señaló que, después de la presentación del mandatario, su bancada tendrá una breve reunión para definir una postura. Agregó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, podría participar de esta y dar su punto de vista.

El Comercio intentó comunicarse con las congresistas María Teresa Céspedes y María Cristina Retamozo, portavoces del Frepap, pero no respondieron a nuestras llamadas.

Hasta el cierre de esta nota, 46 parlamentarios votarían en contra o en abstención. Los 21 integrantes de APP, los nueve parlamentarios del Partido Morado, cinco de Somos Perú, seis de Acción Popular, dos de Frente Amplio, dos de Podemos Perú y un no agrupado. Con ello, el mandatario superaría el nuevo proceso de destitución en su contra.

El Parlamento solo puede declarar la vacancia de la Presidencia de la República con una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de los integrantes del Congreso (87).





(Elaboración: El Comercio)

(Elaboración: El Comercio)

(Elaboración: El Comercio)

(Elaboración: El Comercio)

(Elaboración: El Comercio)

(Elaboración: El Comercio)

Más información

Fuentes del Congreso señalaron a El Comercio que esta vez el presidente Vizcarra no se sentará al lado de los integrantes de la Mesa Directiva, como cuando asistió a presentar su defensa tras los audios del Caso Swing. El jefe de Estado ocupará un lugar al lado de los escaños, “porque no está yendo a dar un mensaje a la Nación”.

(Foto_ Congreso)

La moción de vacancia, promovida por UPP, se basa en gran parte en las declaraciones de los aspirantes a colaboradores y una secuencia de hechos relatados por ellos. Además, retoma brevemente el motivo del anterior proceso de vacancia para aseverar que Vizcarra trató de “dirigir las declaraciones de exfuncionarias de su confianza”. Ese y otros hechos, según el texto, “ponen en tela de juicio la idoneidad moral del ciudadano Martín Vizcarra Cornejo como mandatario, por lo que no garantiza la transparencia de las futuras Elecciones Generales del 2021”.

Asimismo, se sostiene que “de manera reiterada y permanente ha faltado a la verdad al país, lo cual vulnera los principios y derechos constitucionales de lucha contra la corrupción, derecho a la verdad, buena administración y justicia presupuestaria; por lo cual, deviene en una persona incapaz moralmente para representar a la Nación y dirigir con probidad, idoneidad, veracidad, transparencia y honestidad el destino de la República del Perú, así como para garantizar el bienestar general de la población”.

¿Por qué respalda o está en contra de la nueva moción de vacancia contra el presidente?

En contra

“La fiscalía ya tomó cartas en el asunto”

Gino Costa, congresista del Partido Morado.

(Foto: GEC)

“Estamos ante hechos de una categoría absolutamente diferente [a la contratación de Richard Swing], son muy graves, y parecen ser ciertos. Tienen que ser corroborados, y están en proceso. La fiscalía ya tomó cartas en el asunto y el presidente tiene que someterse a las investigaciones. No tiene antejuicio porque son hechos anteriores a su mandato. Si el proceso no ha avanzado más es porque hay una disputa al interior de la fiscalía, y es verdad que Vizcarra no ha ido. Tendrá que ir”.



“Una vacancia en pandemia no es sano”

Guillermo Aliaga, congresista de Somos Perú.

(Foto: Congreso)

“Yo voy a votar en contra de la vacancia presidencial, porque no es sano invocar insistentemente esta figura en esta coyuntura de pandemia. Sin perjuicio de ello, el presidente Martín Vizcarra debe brindar todas las facilidades al Ministerio Público para que investigue los graves hechos que se le imputan [sobornos por dos obras] y, estando admitida ya la vacancia, debe venir al Congreso a presentar sus descargos”.



“Es poner al Estado en incertidumbre”

Hans Troyes, congresista de Acción Popular.

(Foto: Congreso)

“Porque ya hay investigaciones a nivel judicial contra Vizcarra y tenemos que dejar que hagan su trabajo. Por otro lado, el aprobar una vacancia presidencial a estas alturas es poner al Estado en una incertidumbre nacional e internacional. Esto generará una pésima imagen del país ante los ojos del mundo. También implicará un retraso en el desarrollo. [Las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces] deben investigarse. En nuestro partido se dejará a conciencia de cada uno la decisión, yo ya tengo mi voto decidido y no lo pienso cambiar”.







A favor

“El acto denunciado es inmoral”

Enrique Fernández Chacón, congresista de Frente Amplio.

(Foto: GEC)

“Las denuncias que se han hecho contra Vizcarra tienen bastante solidez. Creo que el Ministerio Público está actuando bien, quien no responde bien es el presidente. El acto denunciado es inmoral, el Congreso está fiscalizando, solamente estoy ejerciendo ese derecho, no importa si es el presidente o no, es alguien que está siendo cuestionado por serios actos de corrupción. Al margen de cuántos votos se puede sacar [a favor de la moción de vacancia], voy a luchar”.



“No podemos tolerar la impunidad”

Roberto Chavarría, congresista de UPP.

(Foto: Congreso)

“Tenemos la obligación [de respaldar la vacancia]. No podemos tolerar la impunidad, tenemos que cumplir con el mandato constitucional. Hay evidencias que demuestran [actos de corrupción], nuestra postura no es en base a suposiciones. Por ello, el Congreso debe sancionarlo y Vizcarra debe ser investigado. Mi bancada votará a favor de esta moción. No estamos buscando desestabilizar al gobierno”.



“No hay garantía de transparencia”

Orlando Arapa, congresista de Acción Popular.

(Foto: El Comercio)





“El presidente Vizcarra debe ser vacado por incapacidad moral por haber mentido y por estar implicado en tantos actos de corrupción, cada vez aparecen más pruebas. Es una pena por nuestro país. Con Vizcarra tampoco hay una garantía de transparencia en las elecciones, porque de repente apoya a un candidato que luego le tape todo lo que ha hecho. Si se queda, puede dañar el orden constitucional. El presidente debería tener un poco de decencia y retirarse”.



Te puede interesar