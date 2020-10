Conforme a los criterios de Saber más

Los voceros de tres bancadas del Congreso consideran que la comisión pertinente para indagar las implicancias del testimonio de un aspirante a colaborador eficaz sobre el presidente Martín Vizcarra, -quien habría recibido S/1 millón a cambio de una obra en la región Moquegua- es el grupo de trabajo multipartidario que investigará al sector construcción.

En agosto pasado, el pleno del Congreso aprobó la creación de esta comisión, que indagará los presuntos actos de corrupción en el sector construcción y aquellos que alcancen a altos funcionarios públicos, así como empresarios y otros involucrados, desde la década de 1990.

A la opinión que dio a conocer este lunes el congresista Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, se plegaron las bancadas de Somos Perú y el Partido Morado. “Mañana debemos estar formalizando la instalación de este grupo de trabajo para iniciar la investigación de este caso [...] Creo que esta denuncia calza perfectamente en la comisión del ‘Club de la construcción’”, dijo Burga a RPP Noticias.

Burga añadió que solicitará a Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización, que no investigue el testimonio del aspirante a colaborador eficaz.

“Soy parte de la Comisión de Fiscalización, pero creo que para no enturbiar ni entorpecer los procesos de investigación, voy a solicitar al congresista (Edgar) Alarcón que la Comisión de Fiscalización se inhiba porque hay un grupo específico para investigar el ‘Club de la construcción’”, añadió.

Fuentes de El Comercio indicaron que este miércoles la Comisión de Fiscalización pondrá este tema en agenda para consultar si este grupo debería tomar la indagación.

Reymundo Dioses, vocero de Somos Perú, considera que no sería conveniente que dos comisiones se dediquen a un mismo tema porque “sería una pérdida de tiempo”.

“O va a la comisión especial o a la de fiscalización. A mi criterio, si está ligado al club de la construcción debería ir a esta comisión especial, porque la de Fiscalización está centrada a la contratación irregular de Richard Cisneros”, dijo a El Comercio.

Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, indicó que es una “posibilidad razonable" que la comisión especial vea este caso. “Espero que quienes sean miembros de esa comisión tengan el tiempo, puedan dedicarle en estos pocos meses que nos quedan en el Congreso, y además están mezclados con una campaña electoral, puedan dedicarle el tiempo para examinar no solo esta denuncia, sino todas las que están asociadas a la construcción”, declaró a RPP Noticias.

Una opinión distinta tuvieron los voceros de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular. Luis Valdez, de APP, opinó que siendo un tema particular sería adecuado la creación de una comisión ad hoc para investigar estos testimonios.

“Tampoco el Parlamento se puede poner de costado y no investigar hechos que ya son además de conocimiento público”, dijo. Sin embargo, precisó que el tema aún no ha sido analizado a nivel de bancada.

“Si APP lo va a proponer, hoy estamos en otra agenda, no tenemos una iniciativa al respecto, pero si otra bancada planea plantearla, la bancada la evaluará”, finalizó Valdez.

Diethell Columbus, de Fuerza Popular, también dijo que, por el momento, no hay una posición de la bancada porque no se ha dialogando en el interno. “Pero, si hay una comisión investigadora especial creada para ver el tema del club de la construcción, y si encaja, tiene que estar quien lo vea. Tendríamos que revisar el detalle y objetivos de lo que se aprobó", indicó Columbus a este Diario. “No todo tiene que quedar en la Comisión de Fiscalización”, agregó.

UPP y la búsqueda de firmas

El domingo, conocidas las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, José Vega, vocero de Unión por el Perú (UPP), dijo que hoy iniciarán la recolección de firmas para presentar una nueva moción de vacancia presidencial por incapacidad moral.

Este lunes, Vega mencionó a El Comercio que por el momento cuentan con las 13 firmas de la bancada para esta moción. Para formularla, se requiere no menos del 20% de firmas del número legal de congresistas (26).

Reglamento del Congreso

“Estoy conversando con algunos voceros, seguiré haciéndolo en el transcurso de las horas porque algunos han adelantado opinión diciendo que presentar una nueva vacancia no es correcto porque, al margen de estos indicios, ya se encarga el Ministerio Público. Para mí, eso es abdicar a nuestra función congresal”, consideró Vega.

Según el congresista, “hay suficientes razones para plantear una vacancia por incapacidad moral permanente”. Detalló que le falta dialogar con la mayoría de bancadas.

Por parte de Somos Perú, Reymundo Dioses dijo que “conforme se presente” este pedido lo ponderarán en diálogos internos.

“Sin embargo, esta decisión que tomemos deberá evaluar la conveniencia de vacar al presidente cuando todo el país sabe que estamos en un proceso de elecciones y que estamos en plena emergencia sanitaria. Lo que el país requiere es atender los problemas. Y esto exige una estabilidad política. La situación de la que hemos tomado conocimiento es saber si existe el riesgo o no de que estos graves hechos quedarían impunes o como está ocurriendo la fiscalía viene investigando”, declaró.

Luis Valdez mencionó que hoy la bancada de APP está “en otra posición”. “Merecemos todos, sobre todo las fuerzas políticas en el Congreso, mucha prudencia y tranquilidad. Yo sé que esa información ya está en manos de fiscalía y creo que ellos y el Poder Judicial tienen que hacer su trabajo sin ningún tipo de direccionamiento político ni presión política”, consideró el vocero de APP.

“Hoy hablar de una vacancia es para nosotros lejano, no estamos en esta posición y dependerá a lo que siga saliendo durante estos días, en estas horas, información que pueda ser corroborada y esas posiciones se van evaluando conforme transcurren los días", agregó Valdez.

Columbus, de Fuerza Popular, mencionó que no adelantarán una opinión al respecto porque aún no se tiene el detalle del contenido de la posible moción que presente UPP. “Hay que esperar si UPP ha evaluado en cuestión de horas claridad del tema. Como Fuerza Popular vamos a analizar con cabeza fría esta situación. Si plantean la moción de vacancia, la analizaremos cuando esté elaborada. En función a eso, tomaremos una decisión. Conmigo aún no se comunican (en UPP)”, dijo.

Previamente, Ricardo Burga, Francisco Sagasti y Rocío Silva Santisteban -vocera del Frente Amplio- habían rechazado apoyar una posible moción de vacancia. “No creo que en la bancada alguien apoye la moción de vacancia al día de hoy, porque estos son dichos todavía. El señor Tejada tendrá que demostrar cómo y cuándo entregó ese millón de soles para poder determinar si es que el señor Vizcarra tiene responsabilidad directa o no. De comprobarse, obviamente que el señor Vizcarra estaría incapacitado moralmente de seguir en la presidencia”, afirmó.

Por su parte, Sagasti mencionó que “no podemos tener una doble moral en el Congreso. Si se está pidiendo por parte de un partido político la vacancia del presidente por un supuesto acto de corrupción, ese mismo partido no puede mantener como presidente de la Comisión de fiscalización a una persona que tiene dos acusaciones constitucionales. Esto es doble moral”.

Finalmente, Silva Santisteban informó que la bancada se reunirá hoy para tomar una decisión política, aunque, personalmente, consideró que no debe apoyarse una moción de vacancia en este momento. “Me parece un oportunismo sin nombre salir a gritar vacancia nuevamente con un afán meramente populista”, declaró el domingo a este Diario.

