El congresista Miguel Torres reconoce que dentro de Fuerza Popular hay un grupo que piensa distinto a la mayoría, pero aclara que hablar de “un fraccionamiento es exagerado”. También aboga por encontrar una tercera vía, dejando de lado el adelanto de elecciones y la vacancia, para que el Parlamento y el Ejecutivo superen crisis.

— ¿Existe una división en Fuerza Popular, entre la cúpula y los llamados ‘independientes’? Como en toda bancada lo que existen son distintas formas de pensar, de expresarse e, incluso, diferentes ideas que son sometidas a debate y discusión, que es lo normal y natural dentro de un partido político. Decir que hay una división o un fraccionamiento [en Fuerza Popular] es exagerado, no lo siento así, aunque sí hay formas de pensar distintas.

— Milagros Salazar, quien llamó “malnacido” al presidente Vizcarra, fue elegida portavoz; Rosa Bartra continúa al frente de la Comisión de Constitución; y Tamar Arimborgo dirigirá la Comisión de Educación. ¿La bancada fujimorista se ha radicalizado? No lo creo, hemos tenido una elección democrática [al interior de la bancada], de hecho yo participé también para presidir la Comisión de Constitución, pero no gané, ganó Rosa Bartra y hemos respetado la decisión. Estoy seguro que ella va a hacer un buen trabajo.

— El grupo llamado “La resistencia”, que ha sido vinculado a Rosa Bartra, lo atacó cuando compitió con ella por la presidencia de la Comisión de Constitución. ¿Cómo interpreta este hecho? Me enteré de ese ataque en la misma sesión de la elección de presidentes de comisión y por la propia voz de Rosa Bartra, ella manifestó que no tenía nada que ver con ello, no tengo ningún elemento que me haga dudar de la palabra de Rosa Bartra. La verdad prefiero no detenerme en críticas que considero que no son justificadas y que se alejan de lo positivo de que Rosa haya pasado por una elección democrática.

— Usted ha negado una división en el fujimorismo, pero sí ha resaltado que hay un grupo que piensa diferente a la cúpula… Hasta ahora no entiendo con claridad cuando se refieren a la cúpula, no logro identificar a quiénes se están refiriendo, no sé si son los voceros, los que están en la Mesa Directiva o los que dirigen el partido, yo no hago una distinción. Leí el informe que ustedes sacaron y más que encontrar una división entre dos grupos, lo que yo siempre he sentido es que hay muchísimas opiniones que no necesariamente coinciden, aunque hemos sabido, como partido y bancada, convivir y llegar a acuerdos.

— ¿Cómo se diferencian los llamados ‘independientes’-Letona, Chihuán, Alcorta, Aramayo, Schaefer y usted- con el resto de integrantes de la bancada naranja? Con las personas que tú mencionas coincido en el hecho de ser muy proactivos, en el sentido, de no quedarnos solamente en la crítica sino en dar un paso adicional: plantear una agenda en donde veamos si es que existen puntos de encuentro con el Ejecutivo, si existen alternativas para resolver los problemas que hoy frenan al país. Estamos preocupados por ver reformas laborales, tributarias, temas de seguridad. Este grupo de congresistas sumamos a la crítica válida que se le puede hacer al Ejecutivo alternativas para salir de la situación en la que nos encontramos.

— ¿Está conforme con la manera en la que se conduce a la bancada de Fuerza Popular? En los últimos meses he visto en Carlos Tubino y Luz Salgado [los anteriores voceros] a personas con muchísima intención de diálogo. ¿Me siento cómodo con eso? Sí, y lo que hagan los nuevos voceros tiene que estar marcado por un objetivo fundamental: el diálogo. Estoy convencido de que tenemos que encontrar una tercera vía. Y cuando me refiero a una tercera vía es a dejar de lado este adelanto de elecciones, que es irresponsable, [también] dejemos de lado este tema sumamente tocado que es la vacancia. He escuchado al primer ministro [Salvador del Solar] decir que nos debemos poner de acuerdo para lograr el adelanto de elecciones. No, yo creo que ahí nos estamos equivocando, tenemos que ir por una tercera vía, ponernos de acuerdo en una agenda económica, de seguridad, de salud, técnica. Es algo que estamos pidiendo algunos congresistas desde hace mucho tiempo.

— ¿Ha evaluado una renuncia a Fuerza Popular? No, por una sencilla razón, yo salí elegido por Fuerza Popular y debo respetar esa decisión que tuvieron los electores.

— ¿Los llamados ‘independientes’ solo continúan en Fuerza Popular por lealtad a Keiko Fujimori? La lealtad a Keiko Fujimori es algo que evidentemente siempre está presente, sobre todo en personas como yo que tengo una amistad con ella antes de la política. Sin embargo, eso no es lo determinante, lo determinante para mí es, por ejemplo, saber que la población tomó la decisión de elegirme por Fuerza Popular, yo no quiero defraudar esa decisión que tomaron mis electores y [voy] a permanecer hasta el último día de mis funciones como congresista [en el] grupo.

— ¿Le ha expresado a Keiko Fujimori las diferencias con la cúpula? Lo último que hago en las visitas a Keiko Fujimori es hablarle de política. Siento que la política en buena cuenta es responsable de que ella esté en una prisión que no está justificada, a la que yo considero irregular. Mis visitas son para constatar, como congresista, que está en condiciones adecuadas. En las visitas que realizó aprovecho para ver el lado humano, el lado amical, ella está pasando por el momento más difícil de su vida y no lo digo solo por la pérdida de libertad, sino por el contacto que tiene con sus hijas y su esposo. Lo último que trato de tocar es el tema político.

— Desde la oposición cuestionan que el presidente Martín Vizcarra no tenga una obra por la que será recordado. Pero, ¿cuál será la reforma emblemática impulsada por Fuerza Popular? ¿Existe? Sí, yo tengo en la mente varias, lo que pasa es que a veces no somos tan generosos con reconocer el trabajo que se hace en el Congreso. Por ejemplo, una reforma constitucional que es importantísima y que pasó por agua tibia es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Durante muchos años se debatió [ese proyecto] y no se pudo conseguir, pero en este Congreso se logró. También se estableció un cronograma electoral. Y en lo personal, estoy sumamente contento de haber sacado una norma técnica como el IGV justo.

— ¿Qué tipo de autocrítica hace respecto al manejo del Congreso de parte de Fuerza Popular? Creo que este apasionamiento o el interés en la fiscalización, que es una de nuestras funciones naturales, nos llevó en algún momento a perder la brújula, en no tomar atención en una agenda técnica, que es lo que hoy reclamamos. Hemos avanzando de manera parcial, sin embargo debimos tomarla con mayor profundidad y fuerza desde el inicio.

Miguel Torres

Proyecto sobre adelanto de elecciones

— ¿Es Rosa Bartra la más indicada para dirigir el debate sobre el proyecto que propone el adelanto de elecciones? ¿Por qué? Rosa Bartra ha sido elegida democráticamente y yo estoy convencido de que ella hará los esfuerzos necesarios para llevar a cabo una discusión que, sobre todo, permita el intercambio de ideas, entender las distintas posiciones y, finalmente, tomar una decisión que es importante. Creo que no debemos dilatar el tema [el debate sobre el adelanto de elecciones] por la estabilidad de nuestro país y predictibilidad de nuestra economía. Es un tema que lastimosamente el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa y le toca al Congreso resolverlo lo más pronto posible.

— ¿Ir a la semana de representación y dejar este proyecto para setiembre, no es una dilatación? No lo creo, ayer me preguntaron y me decían: ‘oye, se está dilatando el tema’, yo podía pensar que se dilata el tema si el presidente de la República [Martín Vizcarra] va [al Congreso] con hojas en blanco señalando que tiene un proyecto, cuando recién parecería que lo elaboró [después], no veo ninguna dilación en la instalación [de la Comisión de Constitución].

— ¿Por qué los integrantes de la Comisión de Constitución optaron por irse de semana de representación? ¿Por qué no trabajan estos días en el proyecto? Es una de las funciones que tenemos, el tema de representación. Y no me adelantaría a los hechos, tranquilamente la presidenta de la Comisión de Constitución podría tener a bien programar sesiones de manera extraordinaria durante la semana de representación, se puede aprovechar [ese tiempo] para escuchar a especialistas en la materia y, seguramente, después de esta semana de representación, ya con mayores elementos, podemos discutir la norma inmediatamente.

— La congresista Alejandra Aramayo ha referido que Bartra “no es muy dialogante ni articuladora”. ¿Comparte esa opinión? Creo que a lo que se referido Alejandra, yo lo quiero entender de esa manera, es que desarrolla una crítica constructiva en el sentido de que Rosa tiene activos muy importantes, es una persona que defiende mucho la Constitución y los procesos. En esta oportunidad ella va a tener que sacar a relucir los mejores esfuerzos en relación al diálogo y tender puentes. Y, además, estamos en una circunstancia distinta, estamos en una Comisión de Constitución donde la mayoría no es de Fuerza Popular.

— Fuerza Popular no tiene la mayoría pero si las bancadas que apoyaron a la elección de Pedro Olaechea se mantienen unidas, sí podrán imponer su punto de vista. Ha sido una feliz coincidencia que podamos haber formado una alianza para lograr la presidencia del Congreso. Sin embargo, no debemos olvidar que son bancadas independientes, que tienen puntos de vista, principios y agendas diferentes […] En lo personal, como ya lo he adelantado, tengo una posición, no me cierro a escuchar, en muchas oportunidades he empezado pensando algo y he terminado pensando de manera distinta, pero será difícil que en esta oportunidad suceda. Un adelanto de elecciones es irresponsable. Si alguien viene y me dice: ‘necesitamos hacer adelanto de elecciones, porque no nos ponemos de acuerdo’, mi respuesta será sigamos intentando dialogar, porque nos tenemos que poner de acuerdo en algún momento.

— ¿Cuál es su escenario ideal para superar que la crisis que el Congreso y el Ejecutivo han protagonizado los últimos tres años? Que se baje la ansiedad que existe en cada una de las partes, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Yo he escuchado a Pedro Olaechea, nuestro presidente del Congreso, y ahí donde muchos ven un mensaje duro, yo, al contrario, he encontrado un mensaje muy positivo, tiende un puente de diálogo con el Ejecutivo para establecer una agenda conjunta, yo creo que esa es la tercera vía. Repito, el adelanto de elecciones no soluciona nada. Y la vacancia, no existen los fundamentos al día de hoy para que uno considere que válidamente pueda vacarse al presidente.

— El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, exhortó a Vizcarra a no tener miedo a gobernar. ¿Así es que el Parlamento extiende el diálogo? Claro, si tú sacas de contexto la frase, si nos quedamos solo con la última frase puede sonar poco elegante. Si yo la llevo dentro de todo el contexto, de todo el discurso [de Olaechea] hasta se podría decir que es un buen consejo. En un país como el nuestro las decisiones dubitativas o que no están pegadas a la ley pueden generar problemas. Yo creo que a eso se estaba refiriendo el presidente del Congreso, a los audios del presidente Vizcarra [sobre Tía María]. Creo que lo que le está diciendo es “ten seguridad, siempre y cuando te mantengas apegado a la ley, estamos contigo”.

— El presidente Vizcarra ha aceptado el diálogo con el congresista Olaechea, pero ha subrayado que el Ejecutivo no renunciará al proyecto sobre el adelanto de elecciones. ¿La tercera vía, que usted propone, queda agotada? ¿No hay otro camino que el de irse todos? No, no creo que quede agotada porque la tercera vía es un diálogo, pero un diálogo sincero. No entiendo cuando el presidente [Vizcarra] habla de diálogo y de mantener su posición. Cuando dos personas dialogan es porque quieren escuchar a la otra parte y son conocedores de que no tienen la verdad absoluta y que tienen que hacer el máximo esfuerzo para encontrar puntos de coincidencia y salir del entrampamiento, un diálogo de sordos no sirve. Tengo la esperanza de que el presidente reflexione y que ese ánimo de diálogo no solo sea un discurso, sino un hecho.

— Vizcarra también ha dicho que escuchó a “algunos congresistas decir que lo mejor para solucionar la crisis es vacar al presidente”, pero ha recordado que otra opción es el cierre del Congreso. ¿Es una advertencia al Parlamento? Mira, hablar de vacancia, de cierres del Congreso y de adelanto de elecciones no contribuye al diálogo. En un momento en el que los peruanos necesitamos salir del entrampamiento en el que estamos, lo que toca es intentar un verdadero camino de comunicación. Las otras alternativas, la verdad para mí son posiciones extremas, que no van a ayudar a llegar a un consenso.

— El presidente Vizcarra ha indicado que continuar hasta el 2021 con este Parlamento “es más de lo mismo”... Si más de lo mismo es convalidar prácticamente todos los decretos legislativos y decretos de urgencia que ha dictado el gobierno o aprobar en tiempo récord las propuestas del gobierno, como la ley de reconstrucción o el presupuesto, entonces yo opino distinto [al presidente], yo opino que no sería malo [continuar]. Lo malo es soslayar deliberadamente las múltiples acciones de colaboración que se han dado entre ambos poderes del Estado para enfocarse en unas pocas discrepancias para magnificarlas y hacerlas aparecer como una forma sistemática de obstruccionismo y utilizarlas como pretexto para poder huir de los problemas.

— Hubo dos intentos de vacancia contra PPK, censuraron a un Gabinete y el presidente ha referido que cada vez que envía un proyecto de reforma, el Parlamento lo termina tergiversando… Lo que tiene que comprender el presidente es que en democracia no se da ‘lo que yo quiero’, sino lo que se lograr consensuar. Si vamos a tener a un presidente, Congreso o poder que fuera pateando el tablero porque las cosas no salieron exactas y específicamente como las preveía, estamos entendiendo mal qué es la democracia. El presidente debe ser prudente y dialogante […]. Tenemos que seguir dialogando, intentando, no podemos tirar la toalla. No porque las cosas no salen exactamente como yo quiero, voy a decir que tiro el tablero, que me salgo del juego, los peruanos no merecemos eso.

— Usted propone una nueva ronda de diálogo, ¿por qué ahora sí funcionaría? ¿Fuerza Popular debe asumir un compromiso por escrito en pro de la gobernabilidad? Creo que la oportunidad en esta ocasión se da simple y llanamente, porque desde el Ejecutivo debe quedar claro que la sola confrontación lo único que le puede redituar temporalmente es el ascenso en las encuestas, nada más, los problemas que se presentan dentro del país no se detienen, tampoco los conflictos sociales. Pedro Olaechea es un presidente del Congreso dialogante y que puede dar las condiciones adecuadas para esta tercera vía.

— El jefe del Estado ha cuestionado la designación de Milagros Salazar como portavoz de Fuerza Popular, tras recordar que ella lo calificó de “malnacido”. ¿No ha sido un error esta elección? No creo que sea un error la elección cuando esta es democrática, responde a una decisión de un grupo parlamentario, donde se confía que la persona elegida será una adecuada portavoz. Milagros sabrá no solo canalizar la crítica que se pueda tener hacia el Ejecutivo, sino el ánimo constructivo que también existe dentro de la bancada.

— En un escenario de vacancia, ¿la vicepresidenta Mercedes Araoz debe asumir la Presidencia de la República? Si se dieran los supuestos para poder justificar una vacancia [a Vizcarra] y si se tuviera que llegar a tomar una decisión tan compleja como esa, es evidente que la vicepresidenta [Mercedes Araoz] debe asumir estas funciones. Esa es la figura de los vicepresidentes, los vicepresidentes no solo elegidos para ser temporales, son elegidos para poder asumir la función en el caso de que el titular no lo pueda hacer.

— El punto de quiebre con el Ejecutivo fue la inmunidad, el mismo presidente Vizcarra lo dijo en su mensaje. ¿Hizo mal el Parlamento en aferrarse a esta prerrogativa? No es justo lo que mencionó el presidente de la República, porque del 100% de las esencias a las que tanto se refirieron, yo diría que el 90% o 95% se respetó y me hubiera gustado que el presidente reconociera eso, que hicimos el mayor de los esfuerzos para lograr leyes que respetaran la esencia que habían propuesto, pero también que perfeccionaran los alcances de la misma. En lo que se refiere a la inmunidad, yo tenía una posición diferente [a mi bancada], consideraba que sí era una oportunidad para que la inmunidad pudiera ser dividida. La de arresto sí debía mantenerse en el Congreso, pero la de proceso, la de investigación sí podía ir a un tercero independiente, que podía ser el Tribunal Constitucional. Creo que el hecho de que el Ejecutivo se cerrara muchísimo tiempo en que fuera el Poder Judicial generó que no llegáramos a ese acercamiento. Si el Ejecutivo hubiera, desde el inicio, dicho que podía ser el TC hubiéramos tenido un resultado distinto.

— Usted fue uno de los integrantes de Fuerza Popular que se opuso a enviar al archivo parte de la denuncia de la fiscal Zoraida Ávalos contra Pedro Chávarry. ¿Fue un error de Fuerza Popular proteger al exfiscal de la Nación? Considere oportuno que se pudiera habilitar la investigación en todos los extremos, porque yo considero que es una excelente oportunidad para que el fiscal [Chávarry] pueda desbaratar todas estas idas o presunciones que se dan a su alrededor. Sin embargo, no estaba de acuerdo con que lo inhabiliten, me pareció un exceso. Sí podía haber elementos suficientes para iniciar una investigación, pero no para una sanción efectiva e inmediata. Respeto la posición que han tenido mis compañeros, espero que ellos respeten la mía.

— ¿El Parlamento le pudo dar un trato diferente a las denuncias contra Chávarry? Existía la otra posibilidad, de que terminara teniendo mayor votación la posibilidad de una investigación bastante más amplia. Sin embargo, es una decisión del Congreso que tenemos que respetar.

— ¿Le han explicado por qué lo retiraron de la Comisión Permanente? No, todavía no. Pero la verdad, para ser sincero, hubo una reunión de bancada a la que no pude asistir por un compromiso, estoy seguro de que se han dado las explicaciones y le he escrito a la vocera [Milagros Salazar] para que me explique los alcances.

— ¿Cree que fue por su votación en contra del archivo de parte de la denuncia a Chávarry? No, no quiero pensar que sea eso, en realidad entiendo que se redujo el número de congresistas que participan [en la Comisión Permanente] y han entrado personas que, seguramente, van a poder dar una buena contribución en el grupo.

La casación de Keiko Fujimori

— ¿Fue un revés para Fuerza Popular que la Corte Suprema no llegará a un acuerdo para emitir una sentencia sobre la casación interpuesta por Keiko Fujimori? No sé si [es] un revés o un hecho dolorosísimo, porque ver a la lideresa del partido, a mi amiga Keiko Fujimori estar ahí [en el penal de Mujeres de Chorrillos] y que su situación no termine de definirse, te hace meditar mucho sobre la justicia en nuestro país […] Y si haces una comparación [de la situación] de las distintas personas que vienen siendo investigadas, parecería que no es nada equilibrado lo que está sucediendo [con Keiko Fujimori], ella fue la única en ser exhibida con un chaleco de “detenida”.

— Keiko Fujimori no es la única lideresa política que afronta prisión preventiva por los aportes de las empresas brasileñas. El expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia estuvieron encarcelados y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán lo está en la actualidad… Dos temas. Primero por presuntos aportes, porque no se ha aceptado ni se ha probado nada al respecto. Y segundo hay una diferencia diametral, que creo a veces nos olvidamos, Keiko Fujimori no ha sido gobierno, no ha tenido la administración de recurso público alguno, todos los que has mencionado han tenido la administración de recursos públicos, ahí es donde yo encuentro que existe algo extraño, una parcialización que espero termine.

— Por los votos emitidos hasta el momento en la Corte Suprema, el mejor escenario para Fujimori Higuchi es permanecer hasta abril en prisión preventiva… No, el mejor es que se revoque la prisión preventiva, porque podría venir un vocal que establezca una tercera vía, una tercera posibilidad, que diga “no, yo no estoy de acuerdo con los 36 meses ni con los 18 meses de prisión preventiva”.

— Pero, en ese escenario, se tiene que llamar a más jueces, eso va a dilatar la decisión final. Terrible, porque esto lo que está evidenciando es la situación en la cual muchísimos peruanos se encuentran, la utilización de prisiones preventivas se ha dado de manera irracional e irresponsable. Debemos escuchar a los organismos internacionales que señalan al Perú como la segunda nación en el uso indiscriminado de la prisión preventiva, como si fuera un adelanto de una sentencia, creo que esta situación nos tiene que invitar a reflexionar.

— El fiscal José Domingo Pérez ha dejado abierta la posibilidad de solicitar la disolución de Fuerza Popular como partido… [Es] terrible que se esté tratando a un partido político como una organización criminal, la verdad es que no termino de entender al fiscal, él en algún momento sostenía esta posición, luego se desdijo, que esa no era su teoría y ahora nuevamente está intentando llevar a un partido político a una figura de organización criminal. Se le está dejando un mensaje muy malo a la población, la población tiene que ver a la política como una alternativa y herramienta, no como algo que le tenga que generar problemas e inestabilidad. Los partidos merecen una protección importante de parte del Estado, porque son la base de nuestra democracia. El día que nos quedemos sin partidos, ese día nos tenemos que preocupar muchísimo.

— ¿Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez deben retornar al Parlamento? Hay una situación que sí ha ameritado en más de una oportunidad análisis personal, me he puesto a pensar. ¿Esta suspensión que nosotros hemos dado de manera indeterminada es correcta? ¿Adecuada? De hecho, he podido revisar que hay sentencias del Tribunal Constitucional que invocan al Congreso a regular esto, porque toda sanción debe tener la característica de la temporalidad. La dilación de nuestra justicia podría generar la vulneración de derechos, que no corresponde. En ese sentido, será oportuno que se pueda discutir en el pleno, tomemos una decisión política, así como fue una decisión política suspenderlos, existe la posibilidad de tener una decisión política que pudiera reponerlos.

— Una vez que termine su período como congresista, que no sabemos si será en el 2020 o 2021, ¿usted continuará en la política? Si tú me preguntabas eso en el primer año, cuando yo estaba feliz, contento y decía “esto es lo mío, me gusta trascender de esta manera, sacar normas en favor de la población”, o en el segundo año, que fue un poco más difícil, pero el tercero ha sido terrible. Y fue terrible sobre todo porque sientes una especie de persecución política hacia Fuerza Popular. Si me dices que tengo que tomar una decisión en este momento, creo que por un tema familiar y de tranquilidad, preferiría dar una paso al costado, aunque todavía tengo fe en estos dos años que quedan, porque yo sí estoy convencido de que quedan dos años todavía, pueden traernos gratas sorpresas en beneficio del país y que eso anime no solo a mí sino a otras personas a continuar en la política.