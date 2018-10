Miguel Torres: “Herz y Figari ya no deben mantener funciones políticas”

Miguel Torres pasa su momento más duro en Fuerza Popular: será el encargado de encabezar una reestructuración para afrontar la crisis en el partido. Aquí adelanta cuáles serán sus primeras acciones.

—¿Qué les diría hoy, en este contexto de crisis partidaria, a quienes votaron por Fuerza Popular en el 2016?

Que Keiko Fujimori está fuerte y no tiene ningún temor a las investigaciones, y que se viene una etapa de reformas.

—¿Lo hacen por decisión propia o por una crisis que apremia?

Sí, no te voy a mentir. En una situación en la cual las cosas no se están dando, en la cual observamos que el odio y la polarización nos están pasando facturas altísimas y no solo a nosotros, es natural que hagamos una autocrítica.

—¿Es el momento más difícil de Fuerza Popular?

Es el momento más difícil en Fuerza Popular. Si bien hay un gran reto que nos ha puesto la lideresa, hacerlo en paralelo a un proceso que no puedo denominarlo sino como un juicio político evidentemente es complicado.

—¿Dejar que la justicia actúe no sería una forma de cambiar también su discurso?

Que haya justicia, pero donde se cumplan los derechos constitucionales. No creo que el Poder Judicial esté en contra de nosotros ni tampoco la fiscalía. Sí creo que hay agentes determinados que juegan un partido político.

—¿A quién o a quiénes se refiere?

El más evidente es el fiscal José Domingo Pérez. Cuando veo que, por ejemplo, a Keiko Fujimori le notifican los 9.000 folios para que se defienda al día siguiente con 500 páginas faltantes, eso no es un debido proceso.

—¿Eso lo convierte en persecución?

No digo que un hecho genere ese efecto. Pero la labor de fiscal no lo separa de la objetividad. Lo están llamando para investigar el lavado de activos.

—En ese tema específico hay testigos protegidos, supuestos aportantes que niegan la entrega, etc.

Lo que pedimos es una investigación en libertad, porque no hay peligro de fuga ni obstrucción de la justicia.

—Si no hubiese temor de algo ilícito, ¿por qué Rolando Reátegui decide hablar de su verdad ante la fiscalía y Víctor Shiguiyama renuncia desde el extranjero a la Sunat?

Lo de Shiguiyama deberíamos preguntárselo a él o al Ejecutivo. Con Reátegui pasa algo similar, suponemos que es testigo protegido y quiero conocer por qué mintió.

—¿Mentiría para involucrarse a sí mismo en un ilícito inexistente?

También quiero saberlo, la manera más objetiva es preguntarle por qué dice que Carmela Paucará estuvo en el 2011, cuando llegó tres años después.

—Crisis partidarias de este tipo suelen gatillar cambios radicales. ¿La alta dirección de Fuerza Popular deberá pasar por ese proceso?

La bancada está dirigida por voceros y quienes pertenecen a la Mesa Directiva del Congreso. Las voceras han puesto a disposición sus cargos. Me encantaría que alguna se mantenga.

—Se refiere a Úrsula Letona.

Sí, me parece una excelente vocera.

—¿Y las otras dos voceras, Alejandra Aramayo y Karina Beteta?

Ellas aportaron, pero quizás se necesite un equilibrio. Son ajustes que decidirá la bancada. Yo asumo como secretario general de forma temporal.

—Si se lo piden, ¿se mantendría?

No creo que cuente con las características para ser secretario general de Fuerza Popular. Mi labor está más enfocada en el Legislativo que en dirigir el partido.

—Sí dirigirá el comité de emergencia que reemplaza al comité político. ¿De qué se encargará?

La bancada y el comité ejecutivo nacional (CEN) tenían un puente: el comité político. Este ha sido cesado y reemplazado por el transitorio. Seremos un vaso comunicante para cumplir reformas, buscaremos una laboral para reducir las exigencias de hoy e involucrar a trabajadores informales dentro de la formalidad.

—¿Veremos una reforma tributaria y laboral antes de fin de año?

La tributaria es sumamente complicada, pero una reforma laboral sí podríamos hacerla antes de fin de año.

—¿Y cuánto tiempo durará el comité transitorio?

Aproximadamente tres meses.

—Tras la transición, ¿José Chlimper, Ana Herz de Vega y Pier Figari podrían volver a Fuerza Popular?

Creo que Ana Herz y Pier Figari ya no deben mantenerse en funciones políticas. El comité político debe estar formado exclusivamente por congresistas y miembros del CEN.

—¿José Chlimper permanecerá?

Estoy seguro de que nos seguirá acompañando en el CEN. Pero asesores externos o del partido que no están dentro de estas posiciones con responsabilidades, no.

—¿Un cambio de liderazgo, por lo menos electoral, es una opción?

Keiko es la lideresa donde esté. Que pueda haber Fuerza Popular sin un Fujimori es a lo que aspira. ¿Podría producirse para el 2021? Es una alternativa, el partido no es de una persona.

—El titular del Congreso, Daniel Salaverry, presentó su licencia temporal de la bancada. ¿Comparte esa decisión?

En un entorno tan politizado, cree que es la forma de poder proteger la institucionalidad y lo entiendo.

—¿Usted hubiese hecho lo mismo?

No estoy seguro de si hubiese hecho lo mismo que Daniel Salaverry.

—Esa decisión coincidió también con la divulgación de conversaciones, cuando menos poco decorosas, entre miembros de su bancada.

No comparto los adjetivos y calificativos. Sin embargo, es injusto que se estén utilizando conversaciones privadas, políticas, para colaborar con una confrontación y un proceso judicial.

—Lo que sorprende es el tono y los niveles de la coordinación en la bancada mayoritaria del Congreso. Llamaron “malnacido” al presidente.

Hubo excesos, pero también le pediría a cada uno que agarre su teléfono y vea cómo se expresa con sus amigos. Ojo, no estoy de acuerdo.

—¿Dejar la Mesa Directiva del Congreso está descartado?

Sí. Respaldamos la mesa, que no es solo de Daniel Salaverry, es Leyla Chihuán, Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma. Fueron elegidos hasta el 2019 y el partido respaldará esa elección. Ninguno ha manifestado otra intención.

—¿Cederían la siguiente mesa?

Me gustaría ver una mesa multipartidaria en el siguiente período.

—Dijo que, pese a lo sucedido, hay unidad en Fuerza Popular. ¿Podría descartar nuevas renuncias?

No sé qué podría suceder hacia futuro. Pero también podría haber congresistas que quieran volver.

—¿Kenji Fujimori, por ejemplo?

Partiendo de esa reconciliación de hermanos, no hay nada descartado. Tampoco el regreso de Kenji Fujimori.

—¿Por qué la permanencia de Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación es un tema de supervivencia, como mencionan en uno de los chats?

Habría que preguntárselo a quien lo expresó [Rosa Bartra]. Una persona no puede ser un elemento de supervivencia. En el tema del fiscal se ha analizado una denuncia. Faltan otras. En la analizada era desproporcionado que a partir de una mentira menor se pida la destitución e inhabilitación.

—A eso se suman elementos vinculados a su ratificación como fiscal. ¿Podría cambiar la postura de Fuerza Popular sobre su continuidad?

Si el debido proceso define que Chávarry debe salir, no habrá ningún problema.



—¿Insistirán con la norma que beneficia a reos mayores para que, bajo determinadas condiciones, cumplan el resto de sus sentencias en libertad?

El camino es levantar cada observación del Ejecutivo y lograr una norma que no favorezca solo a una persona sino a distintos ciudadanos.

—Fuerza Popular cuestionó el indulto otorgado a Alberto Fujimori. ¿Fue, entonces, positivo?

Sí. Y, por qué no decirlo, otra alternativa es que el presidente Vizcarra otorgara un indulto a Alberto Fujimori.

—¿Se lo plantearán?

Sí, plantearemos al presidente que lo otorgue. Ningún tema está vetado. En un momento así, podría ser importante.