La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitó que la flamante Junta Nacional de Justicia (JNJ) remita las copias de los expedientes que dieron pie a la designación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular en el 2016.

Esto, en el marco de la investigación que se abrió en contra de Arce-miembro actual del pleno del Jurado Nacional de Elecciones - por los presuntos delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito tal como informó hoy El Comercio.

También se solicitó el expediente de Wilder Moisés Arce Córdova, hermano del fiscal supremo y quien fue designado también en el 2016, como juez superior de la Corte de Ucayali.

Se trata de las convocatorias Nro. 2-2015-CNM y Nro. 4-2015-CNM, respectivamente, y que se dieron cuando el Guido Aguila era integrante del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Según la fiscalía, la investigación tiene relevancia en el contexto conocido por los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto que es investigado por otros despachos.

Por ello, la investigación también se abrió contra Guido Aguila y el excongresista por Fuerza Popular (FP), Glider Ushñahua.

También se ha solicitado que 15 Juzgado Penal de Lima remita copias del proceso penal seguido contra Carlos Sosa Astupiñán -el denunciante del caso- por la presunta comisión del delito de difamación en Arce agracio de Córdova.

Arce Córdova dijo a este diario que todo se trataba de una “arbitrariedad” cometida por la Fiscalía de la Nación. Descartó cualquier acto irregular en su nombramiento como fiscal supremo.

“Eso de que supuestamente recibí ayuda, que desde ya lo rechazo, ya fue investigado también por el fiscal Jesús Fernández, pero eso no he recurrido [apelado], me allano, no lo cuestionaré y lo aclararé”, comentó.

También descartó cualquier irregularidad sobre los audios con el exjuez supremo César Hinostroza, investigado por el Caso Los Cuellos Blancos.

“De los tres informes emitidos por las fiscales de los Cuellos Blancos, yo no he sido mencionado. Yo no he negado (audios) con César Hinostroza, que es materia de indagación en el despacho del fiscal (Rocío) Sánchez. He sido el primer magistrado que en el día mismo que se conocieron yo pedí al Jurado Nacional que se me investigara inmediatamente, que se me apartara de las causas, y me puse a disposición del Ministerio Público. ¿Sabe qué se concluyó? Que nunca se produjo la vista de la persona que se habla en los audios”, anotó.

Sostuvo que es uno de los fiscales que ha realizado propuestas para el mejoramiento de su institución y que no tiene nada que ver con los enfrentamientos en la Junta de Fiscales Supremos.

“Creo que la fiscal de la Nación se equivocó. Los líos de ellos cinco [fiscales supremos] en la Junta [de Fiscales Supremos], a mí que no me metan en el mismo saco”, agregó.

-Doble investigación-

Este miércoles, la Corte Suprema analizará el pedido del fiscal supremo Luis Arce para que se archive el extremo de la investigación que la Fiscalía de la Nación, abrió en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según la resolución del juez Hugo Núñez, la defensa de Arce Córdova alega que se ha vulnerado directamente el principio constitucional del “ne bis in ídem” -ser investigado dos veces por el mismo hecho- al igual que el respecto al principio de legalidad procesal por abrir una investigación que ha sido anteriormente archivada.

Sostienen que, según disposición del 18 de junio del 2018, a emitida por el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la carpeta fiscal 2010-2017, se declaró no haber mérito para abrir una investigación preliminar. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación actual pretende investigar nuevamente los mismos hechos.

Ante ello, Núñez Julca, en atención a su rol como juez de garantías durante la diligencia preliminar e investigación preparatoria, dispuso realizar la audiencia para escuchar a las dos partes este miércoles a la 9:00 de la mañana.

