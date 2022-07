El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, señaló que desde el Gobierno no descartan un posible cierre del Congreso, frente a las constantes confrontaciones que existen entre ambos poderes del Estado.

El integrante del gabinete ministerial indicó que confía que la próxima Mesa Directiva del Parlamento pueda generar consensos con el Gobierno, pero de no ser así evaluarían la posibilidad de una disolución del Legislativo.

“Yo confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No descartamos esa posibilidad”, señaló en diálogo con Exitosa.

No obstante, Chero sostuvo que optar por esta opción o por plantear una cuestión de confianza también podría generar mayores confrontaciones o generar ánimos negativos entre ambos poderes del Estado.

Declaraciones del ministro Félix Chero

“Siempre he pensado, y lo he transmitido al presidente y al Consejo de Ministros, que quebrantar el orden democrático, que corroer las instituciones democrática no es saludable para el país (…) creo que cerrar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es justamente generar mayores confrontaciones y generar mayores ánimos de confrontación”, dijo.

El titular del Ministerio de Justicia puntualizó que tienen el respaldo constitucional para el cierre del Congreso, pero aclaró que el tema no se ha conversado con el presidente ni en el Consejo de Ministros.

“Soy el asesor del presidente y asesor del Ejecutivo y estoy convencido que la habilitación constitucional la tenemos. Si me preguntan si el presidente o el Consejo de Ministros ha discutido o evaluado esta posibilidad, digo con mucha sinceridad que no lo hemos evaluado. No consideramos que sea oportuno”, manifestó.