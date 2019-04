Odebrecht: Jorge Barata confirma aportes a campañas electorales en el Perú

Por Graciela Villasís / Gino Alva

En el primer día de interrogatorios en Curitiba, Brasil, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declaró que tuvo trato directo con los Humala y Villarán. También habló sobre donaciones a candidaturas de Kuczynski y Flores Nano.

1. Sobre Ollanta Humala, ex mandatario

Barata señaló ayer ante fiscales peruanos que tuvo trato directo con Ollanta Humala y Nadine Heredia –fundadores del Partido Nacionalista–, algo que no ocurrió con las coordinaciones de aportes para otras campañas electorales en el Perú. Como se recuerda, anteriormente Barata dijo que en el caso del Partido Aprista, Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio, el diálogo y las coordinaciones fueron con intermediarios de los candidatos.

Sobre los Humala Heredia, reiteró que la compañía aportó US$3 millones al nacionalismo para la elección del 2011 y que posteriormente hubo un “agradecimiento” de parte del ex mandatario y su esposa.

Ese monto habría salido del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa, conocido como la caja 2, que utilizaba dinero destinado a sobornos.

El agradecimiento fue mencionado en mayo del 2017 por Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa brasileña, en un interrogatorio ante fiscales peruanos.

“La visita [de Humala y Heredia] a mi casa ya como presidente electo […] también fue obviamente para escuchar cuáles eran nuestras prioridades en el país y todo lo demás, pero fundamentalmente tenía por objeto agradecer el apoyo”, señaló.

—Réplica—

En diálogo con El Comercio, el ex ministro Alberto Otárola, abogado de Humala, respondió que no hubo aportes de Odebrecht para el Partido Nacionalista. “Esto no es nada nuevo. Si el fiscal sostiene lo contrario, tendrá que demostrarlo. Lo que Barata diga en este momento es irrelevante para nosotros”, refirió.

2. Sobre Pedro Pablo Kuczynski, ex mandatario

De acuerdo con lo relatado por Barata, la contribución de la constructora brasileña para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski fue de US$300.000 y se acordó, no directamente con el ex mandatario, sino con la empresaria Susana de la Puente.

En la campaña del 2011 –a la que el ex superintendente de Odebrecht hace referencia–, Kuczynski postuló a la presidencia por Alianza por el Gran Cambio.

Ya a finales de febrero del 2018 Barata había mencionado a la empresaria en una declaración ante el equipo Lava Jato. “Fuimos buscados por la señora Susana de la Puente pidiendo ese apoyo. También entendíamos que era una persona que tenía chances de ser presidente. Entonces, decidimos apoyarlo también”, refirió.

Incluso contó que se reunió con ella en su oficina. También que mantuvieron conversaciones telefónicas, que, agregó, han quedado registradas.

En aquella ocasión, De la Puente replicó: “Desmiento categóricamente esta afirmación”.

En el período de Kuczynski, De la Puente se desempeñó como embajadora del Perú en el Reino Unido. La fiscalía la investiga por presunto lavado de activos a raíz del caso mencionado.

—Posición—

Este Diario intentó comunicarse con César Nakazaki, abogado del ex jefe del Estado, pero no atendió nuestras llamadas.

No obstante, en más de una ocasión Kuczynski –quien continúa internado en una clínica local, desde la semana pasada– ha negado que Odebrecht financiara alguna de sus campañas.

3. Sobre Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima

según el testimonio del ex directivo de Odebrecht en el Perú, la campaña contra la revocación de Susana Villarán de la Alcaldía de Lima, en el 2013, recibió un aporte de unos US$3 millones de parte de la firma.

“En estos momentos no voy a responder”, fue la escueta respuesta de Villarán cuando ATV+ le consultó con respecto a la declaración de Barata. El Comercio intentó comunicarse con Iván Paredes, abogado de la ex alcaldesa, pero no atendió nuestras llamadas.

La fiscalía sospecha que el dinero fue entregado a José Miguel Castro, gerente municipal en la gestión de Villarán. Pero la alcaldesa no solo tenía conocimiento de la entrega, sino que –según Barata– ella misma se lo confirmó en una llamada telefónica.

Además, en octubre pasado, Raúl Ribeiro Pereira, ex gerente general de la concesionaria Rutas de Lima (que Odebrecht integró), dijo a la fiscalía que fue testigo de que Castro le solicitó un aporte a Barata para la mencionada campaña.

Tanto Villarán como su ex gerente municipal tienen impedimento de salida del país hasta julio de este año mientras se les investiga por supuesto cohecho pasivo propio y lavado de activos a raíz del caso de la revocación.

—Precisiones—

El viernes, el fiscal Carlos Puma tiene previsto interrogar a Barata específicamente por dos casos: el de la revocación y el de la campaña por la reelección de Villarán.

Por otro lado, ayer se frustó por segunda vez el interrogatorio a Leo Pinheiro, ex presidente de OAS actualmente recluido en la sede de la Policía Federal de Curitiba. La diligencia se llevará a cabo hoy.

4. Sobre Lourdes Flores Nano, ex candidata presidencial

El nombre de la abogada Lourdes Flores Nano también fue mencionado por el ex representante de Odebrecht en el Perú.

Según Barata, la constructora hizo aportes para la campaña de la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), tal como ya había señalado Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, en febrero pasado ante fiscales peruanos en Curitiba.

Trindade Serra afirmó que la compañía entregó entre US$10.000 y US$15.000 para la campaña presidencial de Flores Nano en el 2006, en la que estuvo cerca de pasar a la segunda vuelta. El monto no fue tan elevado, porque –acotó el ex directivo– Odebrecht no atravesaba por una situación favorable en ese entonces.

Agregó que cuatro años después, en la campaña para la Alcaldía de Lima en el 2010 Odebrecht donó US$200.000 para la candidatura de Flores Nano, quien se perfilaba entre los favoritos. El dinero –explicó– fue dado a Horacio Cánepa, ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, en cuatro entregas de US$50.000 cada una.

—Negó irregularidad—

Al respecto, Flores Nano comentó en Canal N: “De mí solo ha habido una frase. Me han contado que el señor [Barata] no lo dijo y su abogada le dijo: ‘Te ha faltado esto’. [...] No tengo absolutamente nada de que arrepentirme de todo lo que he hecho en mis años de mi vida política”.

Flores reiteró que se reunió con Trindade Serra y Barata, pero no para solicitar dinero. “Hablamos de diversos temas”, acotó.