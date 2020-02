La empresa Odebrecht ratificó el viernes pasado ante el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, que realizó pagos ilícitos relacionados con el caso del gasoducto sur peruano.

Según pudo conocer El Comercio, esta reafirmación del acta de culpabilidad suscrita con la fiscalía ya fue notificada a la procuraduría ad hoc, tras el pedido de la procuradora Silvana Carrión para reincorporar a Odebrecht y sus exejecutivos en las investigaciones del caso.

En una carta a la que accedió este Diario, Ricardo Machado Weyll, representante legal de la constructora Norberto Odebrecht S.A., manifiesta lo siguiente al fiscal Vela:“Ni mi representada ni el grupo al que pertenece, le insisto, tienen intención de desconocer ninguno de los elementos de convicción ni revocar su aceptación de haber incurrido en conductas ilícitas reconocidas en el acuerdo de colaboración”.

Machado agregó en su pronunciamiento que “en particular se reconocerá la eficacia de las actas suscritas con fecha 12 de junio y 8 de julio del 2019”, donde quedó registrada la responsabilidad de la empresa en pagos realizados con dinero no contabilizado, proveniente de la denominada caja 2, vinculados al caso del gasoducto.

“Asimismo, se reconocerán las declaraciones realizadas por el exrepresentante de la empresa en Perú, Sr. Jorge Henrique Simoes Barata, dentro de la ejecución del acuerdo de colaboración, en las ciudades de Sao Paulo y Curitiba, en agosto y diciembre del 2019 [...]”, se lee en el documento.

En esas fechas, Barata reveló las identidades de los ‘codinomes’ relacionados con la investigación que habrían recibido los pagos ilícitos, como Miguel Ronceros Neciosup, abogado del estudio Delmar Ugarte que asesoraba a Pro Inversión.

Barata también declaró sobre las reuniones que sostuvo con la exprimera dama Nadine Heredia y otros exministros de Estado del gobierno de Ollanta Humala.

Al final de su misiva, Ricardo Machado afirmó que la empresa no busca litigar con el Estado Peruano, en referencia a la solicitud de arbitraje presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

“[...] Continuamos dispuestos a encontrar conjuntamente con las entidades competentes del Estado una solución que permita suspender en común acuerdo el proceso arbitral y avanzar en una agenda positiva para un posible acuerdo satisfactorio de todas las partes”, indicó el representante legal.

—Pedido—

La procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato solicitó ayer al equipo especial que se incorpore a la empresa y a sus exejecutivos en la investigación al proyecto Gasoducto Sur Peruano, luego de que Odebrecht presentara la demanda arbitral.

La procuradora Silvana Carrión pidió a la fiscal Geovana Mori, a cargo de la investigación, que incorpore a Barata y a otros exejecutivos, “una vez que verifique los alcances de la ratificación de responsabilidad en este caso”.

Carrión advirtió que “el no reconocimiento de culpabilidad por parte de la empresa Odebrecht evidenciaría la no voluntad de colaboración con las autoridades peruanas”.

Anoche, la fiscal Mori indicó que actualmente se está corroborando la información que Odebrecht dio sobre el caso del gasoducto. “Si se verifica que la información de ellos [de la constructora y de sus exejecutivos] no me satisface, me corresponde comprenderlos en la investigación”, señaló en Canal N.