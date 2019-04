El testimonio oficial de Barata sobre los sobornos por el metro y la Interoceánica

El Comercio accedió en exclusiva a la transcripción oficial del interrogatorio a Jorge Barata realizado en Brasil ante fiscales peruanos el miércoles 24 de abril. Ese día, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú respondió sobre la carpeta del metro de Lima. Según fuentes de este Diario, la procuraduría de Brasil autorizó excepcionalmente la entrega de esta grabación al equipo especial. Las demás transcripciones llegarán en los próximos días.

José Domingo Pérez: Usted ha señalado que tenía amistad con Alan García Pérez, le pregunto: ¿cultivó usted algún tipo de relación con Luis Nava Guibert?



Jorge Barata: Sí, sí, teníamos bastante cercanía con el doctor Nava, durante todo el proceso hemos tenido alguna convivencia inclusive social.

[…]



José Domingo Pérez: Es decir, Luis Nava Guibert, ¿cómo se presentaba respecto a Alan García?



Jorge Barata: Decía que era un hombre que abría las puertas del doctor García, decía que era un hombre que abría las puertas del doctor García, o sea, que era una persona que organizaba la agenda, que, si no lo tratásemos bien, no iban a tener acceso al gobierno.

[…]



José Domingo Pérez: ¿Y Alan García Pérez tenía conocimiento de ello?



Jorge Barata: ¿De…?



José Domingo Pérez: ¿De la relación que usted tenía con Luis Nava Guibert?



Jorge Barata: Sí, sí, tenía.

[…]



Jorge Barata: Sí, en el gobierno del doctor Toledo, de Alejandro Toledo, hemos participado de un proyecto que se llamaba [carretera] Interoceánica Sur, y en este proyecto, como ya he relatado en depoimentos [declaraciones] anteriores, que hemos pactado un valor para pagamento [pago], para poder sernos beneficiario del contrato de la Interoceánica Sur.

[…]



Jorge Barata: [En] un determinado momento estábamos conversando en la casa del doctor [Luis] Nava, en la casa de playa del doctor Nava, y él me dijo que sabía que yo había pagado coimas, sobornos al doctor Alejandro Toledo, e insistió en esta conversa 3 o 4 veces, ¿no? Y yo salí de allí, inclusive más temprano de ese evento porque me sentía mal por este tipo de situación. Después, en una conversa con el doctor Nava en su gabinete en el Palacio [de Gobierno], ¿no?, él me dijo que conocía el asunto, y conocía el asunto porque el doctor [Josef] Maiman había buscado al presidente, […] pagamento del presidente Toledo, […] naturalmente si el gobierno del presidente [Alan] García ayudara a él, a recibir y poner este proyecto en andamento [marcha de una obra], naturalmente él iba lograr recibir lo que faltaba de nosotros. Y esta fue la conversa que me contó el doctor Nava, y dijo que necesitaba ayudarlo para que las cosas pudieran seguir y que pudiera ser yo hacer su … y pudiera desarrollar mis proyectos. Y esta fue la posición de él en ese momento y mi respuesta fue: si es necesario encontrar una forma de que usted esté satisfecho con esto y no obstaculice el andamento del proyecto ni dilate, ni delate que ha habido ese problema con el doctor Toledo, nosotros nos comprometemos a pagarle 3 millones de dólares en esa época en la oficina del doctor Nava en Palacio de Gobierno.

[…]



José Domingo Pérez: ¿Ubíquenos en el contexto para poder identificar bien [a] esta persona?



Jorge Barata: Josef Maiman era el dueño de Toledo, para poner una expresión poco grosera, pero esa es la verdad. Era la persona que cuidaba para que Toledo pudiera recibir su dinero, sus recursos y poder tener la facilidad de tener los recursos cuando terminara su gobierno y ese era su propósito.

[…]



José Domingo Pérez: A ver, en todo caso identifiquemos, no con esos términos tan fuertes como usted ha indicado, sino con unos términos más técnicos, ¿Josef Maiman era el intermediario de Toledo?



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: O sea, ¿era la persona que representaba a Alejandro Toledo?



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: ¿Es la persona que representaba a Alejandro Toledo en las solicitudes de sobornos?



Jorge Barata: Más que representaba… era la que recibía el dinero.



José Domingo Pérez: Entonces recibía, ¿era una persona que representaba a Alejandro Toledo para recibir el dinero?

Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Y esta relación que usted sostuvo con Josef Maiman, entiendo, ¿era una relación que no era muy conocida por otras personas?



Jorge Barata: No, definitivamente no.



Jorge Barata: Sí sabía que Josef Maiman lo había buscado, lo buscó el presidente, no sé sin la presencia de José Nava o si José Nava fue informado por el presidente de este evento, pero sabía el que había habido una reunión entre Maiman y el presidente de la República.

José Domingo Pérez: Bien… esta persona que era intermediaria de Alejandro Toledo comenta esa incidencia o la actividad que realizó en el gobierno anterior a Alan García Pérez. Usted nos dice esa primera posibilidad y una segunda posibilidad que le comentó a Alan García Pérez en presencia de Luis Nava.



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: ¿Nava le mencionó o Luis Nava Guibert le mencionó cómo tomó conocimiento de ello?



Jorge Barata: Este [es un] detalle que no acuerdo. […] Para tener la certeza de esto en un determinado momento el propio doctor Alan García Pérez, en una conversación de esta, me comentó que había sido buscado por Maiman y que Maiman le había contado esta historia y que le había propuesto que le ayudara y él le botó, este fue la conversa que me contó Alan García en un evento así, una cosa muy rápida que me dejó bastante surpreso [sorprendido].

José Domingo Pérez: Y esta conversación que usted tuvo con Alan García, donde usted señala que Josef Maiman le cuenta o le comenta esto a quien fuera el ex presidente de la República, ¿esto fue antes de la reunión que usted sostuvo con Luis Nava respecto a este pedido o fue posterior?



Jorge Barata: Posterior, […] el hecho de que él supiera esto, que hubiera tenido esta información, y que no hubiera tomado una acción más inquisitiva, más fuerte, con relación al tema, entonces te confieso que me pasé unos dos días pensando qué significaba y para qué me había contado este hecho, pero era una persona muy difícil de leer, tenía ahí un apodo que decían escopeta de dos tiros, de dos cañones…

José Domingo Pérez: ¿Nava era equiparable o representaba o se representaba como un Josef Maiman?



Jorge Barata: No, quien representaba un Josef Maiman en una postura bastante pasiva era el doctor Atala.

José Domingo Pérez: […] Usted, ya, nos ubica a diferencia del gobierno de Alejandro Toledo en donde había una persona, Josef Maiman, en el gobierno del señor Alan García Pérez nos ubica dos personas, Luis Nava Guibert y el señor Atala, el señor Atala…



Jorge Barata: Miguel Atala.

José Domingo Pérez: Es Miguel Faresh Atala Herrera.



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Haga la diferencia entre ambas personas.



Jorge Barata: El doctor Nava, que era miembro del gobierno del doctor García, secretario particular del presidente.

José Domingo Pérez: Persona de confianza.



Jorge Barata: Personal de confianza del presidente, me pide recursos para apoyarnos en la continuidad de los proyectos.

José Domingo Pérez: Eso ya quedó claro, ahora le vamos a preguntar, simplemente quiero que me haga la diferencia a nivel de lo que significó Miguel Atala respecto a Luis Nava. Luis Nava, usted lo ha presentado como una persona de extrema confianza, sus palabras, yo no estoy induciendo ningún término que usted no haya dicho de Alan García Pérez, en ese nivel de confianza, relación de cercanía, en ese nivel de relaciones, ¿dónde se ubica Miguel Atala Herrera?



Jorge Barata: Te cuento justamente cómo ha sido el papel del señor Atala para poder ayudar a contestar la pregunta, porque de hecho nunca [he] hecho un análisis comparativo entre los dos gobiernos de los dos papeles, pero trataremos de desarrollar…

José Domingo Pérez: Excelente, no se preocupe.



Jorge Barata: Después de haber hecho el acerto [último pago], la pactación con el doctor Nava, yo empecé a hacer los pagos en efectivo en el Perú al doctor Nava, ¿no? Y comencé a hacer pagos, pero naturalmente la duda mía era bastante importante y yo no conseguía hacerlo en la velocidad que él demandaba, y en un determinado momento el doctor me dijo: ‘hay que apresurar esto, hay que hacerlo más rápido, no podemos demorarnos tanto’. […] Mira, la forma de hacerlo es abrir una cuenta, ¿ya? Y hacer un depósito en la cuenta ‘offshore’, después decirle [sic] al doctor Nava si tuviera una cuenta afuera, una ‘offshore’ que pudiera hacer la transferencia en depósito, y él dijo que no. Yo sugerí a él que podríamos ayudarlo [a] abrir, si fuera el caso, para poder [ininteligible] el dinero a la velocidad que él demandaba. En ese entonces él dijo que no, quién va [a] hacer esto es el doctor Miguel Atala, y allí es donde entra don Miguel Atala [ininteligible], quien lo habría conocido ya en la propia casa del doctor Nava en eventos sociales. Entonces, Miguel Atala me llama, nos reunimos en su casa en San Isidro, Santo Toribio, porque quedaba en la misma calle de nuestra oficina, y me ha dado su teléfono celular y todo eso, y lo [he] puesto en contacto con la gente nuestra de operaciones estructurales [división de operaciones estructuradas] para poder abrir la cuenta y pudiese ver los saldos que había quedado en cuanto a US$3 millones. Entonces el doctor Atala tuvo este papel, decía él que prestó su nombre para abrir una empresa para ceder los recursos que faltaba [que] se pagaran del doctor, después pasó a ser inclusive vicepresidente de Petro-Perú y toda una serie de cosas. Pero mi contacto con él ha sido muy puntual para la apertura de esta empresa y para poder hacer las transferencias.

José Domingo Pérez: ¿Cómo era la relación entre Luis Nava Guibert y Miguel Atala Herrera?



Jorge Barata: Me parecía que era una relación muy antigua, de muchos años, eran amigos de bastante tiempo.

José Domingo Pérez: ¿Cómo era la relación entre Miguel Atala Herrera y Alan García Pérez?



Jorge Barata: Yo lo he visto en Palacio en algunas ocasiones [en] esos eventos de cocteles, en esos eventos sociales, se conocían, no sabría decir a qué nivel de relación, no podría precisar exactamente, pero sí se conocían bastante.

José Domingo Pérez: Entonces, ¿podemos concluir esta parte del interrogatorio, que mientras Alejandro Toledo tenía su Josef Maiman, Alan García Pérez tenía a Luis Nava Guibert y Miguel Atala Herrera?



Jorge Barata: Yo creo que sí, pero tiene cada uno sus diferencias y sus peculiaridades.



Jorge Barata: También tengo que recordarle que no era una práctica que hacíamos siempre, pero sí hacíamos.

José Domingo Pérez: Pero digamos con distintas modalidades.



Jorge Barata: Así es.



José Domingo Pérez: Los actos de corrupción, los sobornos.



Jorge Barata: […] Cuando hemos visitado las interoceánicas ya con la presencia del presidente Alan García, que siempre llevaba [a] sus ministros en los viajes, dos o tres ministros vi, y acompañaron a los procesos, se percibe una priorización importante de todos los proyectos nuestros, y las cosas comenzaron a fluir y a funcionar, decía, [ha] habido resultados, digamos así, a pesar de la posición del doctor Nava siendo solo secretario [de la Presidencia] y de no tener la capacidad sola de hacer nada con relación del tema, si no tuviese él la venia y la autorización del gobierno.

José Domingo Pérez: Es decir, ¿se logró la contraprestación por el pago del soborno?



Jorge Barata: Así es.

[…]



José Domingo Pérez: ¿También se logró la contraprestación por el pago del soborno en el gobierno de Alejandro Toledo?



Jorge Barata: Así es… De forma más ineficiente en el gobierno de Toledo, de forma más eficiente en el gobierno del doctor García.

José Domingo Pérez: A ver, explíquenos eso, ¿a qué usted identifica como ineficiente en el gobierno de Alejandro Toledo y eficiente en el gobierno del señor Alan García?



Jorge Barata: Es una diferencia muy importante porque en el gobierno del doctor García había un dueño, había un gestor, a quien con que las cosas se coordinen de forma muy tenaz en la dirección que se necesitaba, y el gobierno del doctor Toledo no la tenía él, la capacidad de liderazgo y de organización, de convencimiento de sus subordinados, como había en el gobierno del doctor García.

José Domingo Pérez: Usted cuando nos dice dueño, nos dice gestor en el gobierno de García, ¿a quién se está refiriendo?



Jorge Barata: Al propio presidente.

José Domingo Pérez: ¿Alan García Pérez?



Jorge Barata: Así es.

[…]



Jorge Barata: […] Cuando el doctor Maiman me buscaba a través de su gente, o por él mismo, como lo hizo algunas veces, yo he dicho: ‘mira, me has dejado un contrato y un proceso con ese nivel de problema, ese nivel de dificultad. Estoy perdiendo un montón de plata, estoy en una situación bastante complicada y no consigo avanzar. Entonces, no puedo yo seguir pagándole los compromisos porque no tengo de dónde sacar eso’, y el doctor Maiman dijo que no, nos iba a seguir ayudando, nos iba a seguir apoyando para resolver el problema y tratar de solucionar los temas porque había mucha gente en el gobierno del doctor García que había quedado del gobierno del doctor Toledo y seguía teniendo capacidad de influenciar, de ayudar, pero no me dijo él que ya había hablado con el doctor García. Eso nunca me dijo.

José Domingo Pérez: Entonces, en la gestión de Alejandro Toledo, en el gobierno de Alejandro Toledo, que va hasta el 2006, mitad del 2006, ¿usted le reclamó a Alejandro Toledo el incumplimiento de lo pactado o la ineficiencia que usted advertía?



Jorge Barata: Sí, directamente.

José Domingo Pérez: ¿Directamente a Alejandro Toledo?



Jorge Barata: Directamente a Alejandro Toledo.

[…]



Jorge Barata: […] Entonces, durante el gobierno de Alan García se pudo terminar la obra y se pudo resolver todos los problemas gran parte de los problemas que se habían presentado durante la etapa de construcción del proyecto, para que tenga una idea hemos podido firmar 13 adendas que eran las adendas del tramo 2 y tramo 3, que permitieron que el proyecto pudiera superar las dificultades, se pudiera concluir.

Jose Domingo Pérez: Bien, pero esta suscripción de estas adendas, ¿qué es lo que buscaban finalmente?



Jorge Barata: Aclarar los puntos que estaba en dudas del contrato, encontrar forma de poder salvar las deficiencias del proyecto y poder hacer el proyecto hasta la etapa final.

[…]



Jorge Barata: Hay un registro doctor, del propio Palacio [de Gobierno] de las fechas de las visitas, no tengo a la cabeza la memoria, pero es a los dos meses, más o menos tres meses de que el presidente Alan García asume su gobierno.

[…]



Jorge Barata: Si no hay una orientación, una buena voluntad para poder seguir adelante y siguen habiendo problemas […], y eso fue justamente el motivo de ser buscado por el doctor Nava, para poder decir: ‘Necesito que me reconozca tantos millones por mi trabajo que voy [a] ayudarlo [a] hacer, de abrir puertas, de crear las buenas relaciones’; nosotros aceptamos que eso era fundamental, no podíamos camina [caminar], pero ¿me había preguntado sobre el tren o no?

José Domingo Pérez: Primero la visita de Marcelo Odebrecht.



[…]



Jorge Barata: Así es; o sea, si nosotros no hubiéramos hecho un aporte de campaña, difícilmente se hubiese logrado una reunión tan pronta, tan rápida y con tanta disponibilidad del gobierno. O sea, las empresas que no aportan, que no ayudan, también nos eran [ininteligible]. Esa es una lógica muy simple, pero muy verdadera dentro de los negocios.

José Domingo Pérez: Bien, entonces, si es a los dos meses de esta visita de Marcelo Odebrecht, ¿nos estamos ubicando en el año 2006?



Jorge Barata: Setiembre u octubre del 2006.

José Domingo Pérez: [El] 2006, bien. ¿Cómo se gestiona esta visita de Marcelo Odebrecht?



Jorge Barata: Eh… yo hablo con el doctor Nava, aviso que Marcelo Odebrecht estaría visitando el país, porque lo hacía una o dos veces por año para poder acompañarlo en los avances de las obras y conversar con las personas; y pregunté si el doctor García podía recibirlo y que le gustaría saludarlo […] [ininteligible] y conocerlo. De ahí la visita fue agendada para la fecha esta.

José Domingo Pérez: Disculpe mi ignorancia, pero usted me había indicado que era amigo de Alan García Pérez, ¿por qué no se comunicó directamente con el señor Alan García Pérez y agenda la cita a través de Luis Nava?



Jorge Barata: Porque mi amistad de Alan García, como también ha mencionado usted, fue un proceso que fue desarrollándose. En los primeros dos, tres meses de gobierno, no tenía amistad con él, o sea, había tenido dos o tres encuentros con él nada más, o sea al final del segundo o tercer año ya estábamos mucho más próspero y podía llamarlo de forma directa. No directa, a través de su secretaria y todo, pero conseguía hablar con él. Pero al inicio no, al inicio la persona […] que ayudaba en el proceso de comunicación, era el señor Nava.

José Domingo Pérez: O sea, ¿el intermediario entre Jorge Simones Barata y Alan García Pérez era Luis Nava Guibert?



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Entonces se pacta esta cita, ¿cuáles fueron los temas que hablaron Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Alan García Pérez?



Jorge Barata: […] Hablamos de los proyectos que estábamos ejecutando de las IIRSA y las dificultades que teníamos, hablamos del proyecto Olmos, hablamos de… o sea, hablamos de todo lo que estamos haciendo como obras en el país que en esta época deben ser unas seis o siete obras, no me acuerdo exactamente cuánto. Se conversó de política de Brasil, del presidente Lula…

[…]



José Domingo Pérez: Y usted… si comparamos que Marcelo Odebrecht era equiparable a Alan García, ¿usted con quién se equipararía en ese supuesto?



Jorge Barata: No sabría decir.

José Domingo Pérez: ¿Con Luis Nava Guibert?



Jorge Barata: Bueno, yo no era secretario de Marcelo Odebrecht, pero tal vez si hace una comparación de esta, era un ministro de Marcelo si queremos hacer una comparación.

[…]



José Domingo Pérez: Como estaba planteada, entonces el proceso de concesión no era atractivo para Odebrecht, lo que era el metro o tren eléctrico… bien, y usted señala de que hubo un viaje a la Interoceánica.



Jorge Barata: Varios, pero uno específico que hemos trabajo [trabajado] el asunto, porque justamente había sido [a] pocas semanas de que el proyecto había caída por la segunda vez.

José Domingo Pérez: Bien… ¿dónde había ocurrido esa conversación?



Jorge Barata: En el avión, en el avión, en el helicóptero no, porque había mucha bulla y no se escuchaba, pero durante el auto durante el otro discurso para allá.

José Domingo Pérez: En el avión, ¿qué avión?



Jorge Barata: En el inicio y en esa época ya era el avión grande, este avión de la presidencia.

José Domingo Pérez: El avión presidencial.



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Bien, ¿usted conversó con Alan García Pérez sobre la concesión del tren eléctrico y metro de Lima?



Jorge Barata: Sí.

José Domingo Pérez: Y según lo que usted me menciona, ¿usted planteó las observaciones al proceso de concesión?



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Y usted planteó de que debería ser realizado a través de la obra pública o contratación pública. Bien, ¿y cómo usted determinó que era mejor a través de contratación por obra pública?



Jorge Barata: Porque esa era la práctica que se hacía en todos los otros países, o sea, si usted va a cualquier sitio e inclusive un país muy desarrollo [desarrollado] donde tiene financiamiento privado [ininteligible] mucho más barato, igual la infraestructura normalmente se hace como obra, como un aporte directo del Estado o pagándose de forma, no con las tarifas, porque las tarifas no alcanzan para ello.

José Domingo Pérez: ¿Tenía conocimiento de que la aspiración que tenía la empresa Odebrecht era realizarlo a través de la obra pública?



Jorge Barata: Era realizar la forma viable, sea una obra pública, que era lo más fácil, o sea una concesión cofinanciada, que al final es lo que sí generó, porque parte se hizo obra pública y parte se hizo como concesión, porque la operación y el fornecimiento de los trenes se hizo a través de concesión.

José Domingo Pérez: Ya, pero todo este aspecto que usted conoce, ¿también tenía conocimiento Antonio Carlos Nostre Junior?



Jorge Barata: Sí, sí tenía.

José Domingo Pérez: Él en una declaración, en la declaración del 4 de octubre del 2018, en esta carpeta, dijo lo siguiente: Alan García tenía especial atención en esta obra, [el] tren eléctrico, porque tenía el compromiso de terminarla dentro de su gobierno, era un desafío grande, tenía que tener al menos 18 meses como era una obra muy dinámica e invasiva. ¿A qué se refiere Carlos Nostre Junior con ello?



Jorge Barata: Era sabida la prioridad de este proyecto no solo a nivel técnico, pero a nivel político. Era el proyecto más importante que el presidente tenía en su gestión, ¿no? Porque era una obra en la ciudad, visible, que mucha gente iba a tomar conocimiento, como lo tomó.

[…]



José Domingo Pérez: Cuando Carlos Nostre Junior nos habla de 18 meses, ¿a qué se refiere?



Jorge Barata: El plazo de construcción, o sea la obra tenía que estar lista y operativa en 18 meses.

José Domingo Pérez: ¿Por qué en 18 meses?



Jorge Barata: Porque era el plazo para que el propio presidente pudiera inaugurarla.

José Domingo Pérez: ¿Qué significa que el propio presidente pudiera inaugurar la obra en 18 meses?



Jorge Barata: Era que el presidente tendría el mérito, el crédito político, por haber construido la obra, al ir en la obra [a] la inauguración y mostrar que la obra estaba lista y andare [andar] en el tren como lo hizo, ¿no?

José Domingo Pérez: ¿En qué año nos encontrábamos cuando sucede esta conversación que usted dice tener con el señor Alan García Pérez, y usted le pone conocimiento de que la obra tendría que realizarse por obra pública y no por concesión?



Jorge Barata: Eso debe haber sido [en el] 2009, porque la obra, si no me equivoco, fue licitada en el 2009. Entonces fines del 2008, comienzos del 2009.

José Domingo Pérez: Entonces, fines del 2008 e inicios del 2009.



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Entonces, a partir de esa fecha o en esas fechas, ¿en 18 meses tenía que concluir la obra?



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: ¿Si se persistía en la concesión o vía concesión, se hubiese concluido la obra en 18 meses?



Jorge Barata: No, en el modelo que estaba no había forma, ni siquiera hubiera habido posteriores, hubiese estado [ininteligible] siempre.

José Domingo Pérez: ¿A través de la obra pública que usted propone a Alan García Pérez, se podía cumplir la obra en 18 meses?



Jorge Barata: Sí.

José Domingo Pérez: Bien… dentro de que hay esta ineficiencia de Proinversión de los dos años y que pasa el proyecto de tren eléctrico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mi pregunta es: ¿dentro de este período es que sucede este viaje que usted realiza en el avión presidencial con Alan García Pérez?



Jorge Barata: Sí.

José Domingo Pérez: Dentro de este período en el cual sucede estos dos años de ineficiencia de Proinversión y la obra pasa al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿ocurre esa llamada que realiza Alan García Pérez a usted?



Jorge Barata: Sí.

[…]



José Domingo Pérez: Usted señaló que Alan García Pérez estaba en altavoz al momento en el que conversó con usted. ¿Tomó conocimiento con qué personas se encontraba [en] ese momento Alan García Pérez?



Jorge Barata: No, pero escuchaba las voces porque conversaban entre ellos allí en la sala y veía los comentarios, alguna cosa así, pero no sabía quién era, no pudo [pude] identificar o algo así.

José Domingo Pérez: O sea, todos esos decretos, estos mecanismos que usted está refiriendo que finalmente se dieron producto de la labor de Alan García Pérez como conocedor del Estado, como abogado que usted hace referencia, ¿tiene su punto de partida en el momento en el que usted señala de que la obra tiene que realizarse a través de la contratación pública?



Jorge Barata: Sí, juntado eso a la frustración de no haber llevado la forma que inicialmente se estaba pretendiendo.

José Domingo Pérez: Ya, y el interés o este esfuerzo, ¿Quién lo representa en la empresa Odebrecht?



Jorge Barata: La parte técnica, que era la parte que ve todos los aspectos de ingeniería y todo esto, es el señor Antonio Carlos Nostre Junior y la parte política era yo.

José Domingo Pérez: Y en el gobierno, ¿quién representaba esa parte técnica y esa parte política?



Jorge Barata: En la parte técnica quien estuvo ahí representando fue el señor Jorge Cuba a pesar de que era viceministro de Comunicaciones y [en] la parte política estaba el ministro de Transportes Enrique Cornejo y el presidente de Brasil.

José Domingo Pérez: ¿Por qué usted dice que a pesar de que Jorge Cuba era viceministro de Comunicaciones?



Jorge Barata: Porque no era la función de un viceministro de Comunicaciones tratar de un proyecto de transporte, o sea, no eran sus funciones. Si no me equivoco, un viceministro de Comunicación ve la parte de telefonía, de otras cosas de comunicación y no de transporte, porque el ministerio agrupa dos viceministros específicos, uno de Transporte y otro de Comunicaciones.

José Domingo Pérez: ¿Y qué explicación le da la parte política de la designación de un viceministro de Comunicaciones para un proyecto que según usted ha indicado era emblemático para ese gobierno?



Jorge Barata: O sea no me han dado una explicación, o sea quién los ha buscado, fue una iniciativa de Jorge Cuba que los conoce, de que él estaba encargado, nosotros estábamos así, digamos en la duda si de hecho estaba apoderado de hacer esto o no, ya, pero como la pactuación que hemos hecho, solo se pagaba a partir del momento que teníamos el éxito, ¿no? Entonces no era una cosa que nos preocupara, ¿no? Porque solo iba a decidir a partir del momento que entregara el producto…

José Domingo Pérez: Y, ¿sus interlocutores en la parte política era el señor Alan García, presidente de la República y el señor Enrique Cornejo, ministro de Transportes?



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Entonces, ¿cuándo usted conversa con el ministro de Transportes Enrique Cornejo la ley no establecía esta modalidad?



Jorge Barata: Sí, no establecía, pero yo no sabía que no establecía, ellos fueron los que averiguaron, y que supieron de esto.

José Domingo Pérez: Cuándo usted conversa con el ministro Enrique Cornejo y la ley no establecía esta modalidad ¿usted le hizo el alcance de que deberían realizarse estos avances de obra por tramos para luego hacer estas valorizaciones y modificaciones?



Jorge Barata: Sí.

José Domingo Pérez: ¿Qué otras condiciones más requería usted para verse, para finalmente lograr esta, el desarrollo de esta obra o ejecución de esta obra?



Jorge Barata: Ah, yo creo que aquí hablamos de todos [los] puntos.

José Domingo Pérez: ¿A qué persona del nivel político del cual usted se relacionaba del gobierno comunicó la estimación del valor de la obra del proyecto del tren eléctrico antes de que se llevara a cabo el proyecto de selección en sí?



Jorge Barata: Eh, en la conversación esta que tuve con el presidente García por teléfono y esa vez que me llamó en viva voz una de las preguntas que me hizo fue. ¿Y cuánto es el valor del proyecto, no? Y nosotros, oiga según nuestros estudios es tanto, no me acuerdo la cifra, pero fue una de las preguntas que me hizo en esta conversación.

José Domingo Pérez: ¿Y esa comunicación telefónica fue después del viaje del avión?



Jorge Barata: Sí, es después del viaje del avión.

José Domingo Pérez: ¿Usted ya había tenido esta cifra producto de esa conversación que se había llevado en el avión?



Jorge Barata: Ya, pero no había preguntado sobre esto.

José Domingo Pérez: Mi pregunta va luego de que haya este viaje en el avión, ¿usted tiene la iniciativa de tener un valor estimado?



Jorge Barata: No, ya habíamos tenido el valor, porque habíamos estudiado [lo] mismo para llegar a la conclusión de que no podíamos presentar una oferta para la concesión, ya habíamos estudiado todo el proyecto, o sea ya teníamos un estudio que había sido ejecutado, ya teníamos una serie de detalles, tal es así que cuando hemos hecho la pactuación con Jorge Cuba, la cosa que hemos dicho es considere los detalles de ingeniería como puntaje adicional porque como ya habíamos hecho bastante cosa, ya teníamos esto listo, entonces habíamos que hacer una verdad competitiva que teníamos nosotros en el puntaje del proyecto.

José Domingo Pérez: ¿Entonces ese valor usted lo da a Alan García Pérez?



Jorge Barata: Le doy a Alan García en esta llamada telefónica.

José Domingo Pérez: Bien, eh. ¿Usted había señalado que las bases se tenían que adecuar, cómo fue este proceso de adecuación de bases según el nivel político en el que se encontraba?



Jorge Barata: Como quien hacía las bases era Jorge Cuba, ¿no? O sea Carlos ya había hecho la pactuación con él, yo no necesitaba hacer ningún tipo de gestión arriba porque la cosa ya estaba avanzando por abajo, entonces, la cosa estaba avanzando, no, se estaba satisfecho con nosotros, entonces no me pedía apoyo. Yo solo entraba para realizar algún tipo de gestión, cuando no se caminaba por los aspectos por abajo, porque había algún tipo de obstaculización o un tipo de entendimiento distinto, pero cuando esto no ocurría no tenía por qué accionar la gente de arriba para hablar de temas precios o cosas así, o de bases o cosas así.

[…]



José Domingo Pérez: Y entonces, explíquenos cómo es que se estaba dando este nivel de eficiencia como consecuencia del pago de soborno dentro del nivel que usted se desenvolvía.



Jorge Barata: Eh, yo todavía, tenía, eh, los créditos, ¿no? De la cercanía que tenía con [el] doctor Nava, ¿no? O sea que era una cosa que había pactuado no por temas de tren eléctrico, no por cosas específicas, lo que habíamos hablado es de una gestión conceptual, genérica, ¿no? Y esto estaba siendo suficiente, aliado a esto la priorización del proyecto que tenía el presidente García, la necesidad política que él tenía del proyecto está siendo suficiente para poder mover la cosa.

José Domingo Pérez: En este punto quiero hacerle una pregunta, atendiendo que, ya hemos transcurrido algunos años desde que se hace este acuerdo y obviamente luego con la vista de los documentos que la empresa ha entregado respecto a los pagos que se realizan a determinados funcionarios dentro de los cuales está Luis Nava Guibert y otros que usted los va a poder tener a la vista y luego identificar, a la fecha que usted, nos vamos a poner una fecha más o menos como un indicador, en la línea del tiempo que es la llamada que recibe usted de Alan García Pérez, desde la esa solicitud o esa conversación que usted sostiene con Luis Nava Guibert hasta esa llamada, ¿durante ese lapso de tiempo se venían dando estas entregas de dinero?



Jorge Barata: Sí, en diciembre del 2006 yo hice la primera entrega de dinero al señor Nava y seguía haciendo hasta si no me equivoco, 2008-2009.

José Domingo Pérez: Bien, entonces su concepto era que durante ese período de tiempo que usted daba, entregaba dinero, entregaba dinero precisamente para tener una respuesta favorable del gobierno de Alan García Pérez para la empresa que usted representaba.



Jorge Barata: Exactamente.

José Domingo Pérez: Usted me ha dicho de que conforme iban pasando los años, [se] iba acrecentando esa amistad que usted tenía con Alan García Pérez, y ya estamos a finales del año 2008, inicios del 2009, ¿cómo era ese nivel de relación de amistad entre ustedes?



Jorge Barata: Conversábamos bastante, viajábamos a las inauguraciones de una obra, y almorzábamos de vez en cuando, había un grupo también de empresarios que invitaba a una cena donde no invitaba a los ministros y decía, “los invito a ustedes para que vengan acá, sin los ministros, para que me hagan las quejas de cómo está funcionando…” y tal, o sea, había un nivel de diálogo y comunicación bastante, bastante satisfactorio…

José Domingo Pérez: ¿Y estas manifestaciones de intercambio de entregas o donaciones se manifestó también en ese monumento denominado el Cristo del Pacífico?



Jorge Barata: Sí, el Cristo del Pacífico fue un momento en que el presidente dijo que quería hacer alguna cosa simbólica en la ciudad de Lima, que Lima necesitaba tener algo que fuera reconocida por esto, y convocó de nuevo a algunos empresarios para poder hacer este proyecto, el mismo modelo del teatro, quería que los empresarios hiciesen la donación y todo eso y naturalmente nos llama, ¿no? Y al final los empresarios cuando ven que ya no tiene más, ningún nivel de retorno para alcanzar porque el gobierno ya se está terminando, se van y yo quedé solo con el compromiso porque ya incluso ya había encargado la construcción del Cristo a un artista, ya no podía más retroceder, pero ahí se hizo solo el Cristo y no se hizo todo el parque que había sido previsto para el cerro.

[…]



José Domingo Pérez: Además, Alan García, como usted lo ha indicado, tenía conocimiento que usted era una… o la empresa que usted representaba era una empresa que pagaba sobornos.



Jorge Barata: Bueno, sí sabía.

José Domingo Pérez: Entonces una empresa de la importancia como Odebrecht que pagaba sobornos, ¿pagaría una cantidad importante de dinero a un simple secretario de una casa de gobierno?



Jorge Barata: Bueno, no era un simple secretario, era el hombre de confianza del presidente.

José Domingo Pérez: ¿Cómo Maiman lo fue de Alejandro Toledo?



Jorge Barata: Sí.

[...]



José Domingo Pérez: Señor Barata, le voy a poner a la vista algunos documentos que han sido entregados por la persona jurídica Odebrecht el primero de abril del 2019, respecto a hechos que son materia de esta presente investigación que ya en su oportunidad, el día de ayer también se le ha puesto a la vista respecto a los hechos que fueron materia de indagación del caso del día de ayer y continuado con esa misma técnica o procedimiento le voy a pedir primero que nos dé el significado de esos documentos y cuál es la información que usted puede brindar respecto a cada uno de ellos. Le alcanzo primero un número de folios y voy a solicitar que se ubique el siguiente folio entre ese y el segundo, por favor, ¿ya? ¿Los ha visto? Perfecto. ¿A qué se refiere, o qué significado tienen esos documentos?



Jorge Barata: Estos son documentos que vienen desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Es el acta de transferencia de valores que fueron hechas para “pagamentos” de Perú con codinome llamado 'bandido' en la fecha 27 de enero del 2010 un valor de 80 mil reales.

José Domingo Pérez: Le voy a hacer entonces unas preguntas con vista a este documento, ¿qué significa 'bandido'?



Jorge Barata: 'Bandido' ha sido el codinome que yo he dado a la persona de José Antonio Nava.

José Domingo Pérez: José Antonio Nava. ¿Quién es esta persona?



Jorge Barata: Esta persona es el hijo del señor Luis Nava y es también el dueño de la empresa Transportes Don Reyna.

José Domingo Pérez: ¿Usted se está refiriendo a José Nava Mendiola?



Jorge Barata: Mendiola, sí.

José Domingo Pérez: Bien, entonces hagamos el contexto, porque existe este documento con el codinome 'bandido' que usted le da a José Antonio Nava Mendiola por un valor de 80 mil reales, ¿usted señala que son reales o son o es otra moneda?



Jorge Barata: El pago ha sido hecho en dólares, pero en ese documento están los valores en dólar traducidos, en, ah no, dice dólar, perdón, perdón.

José Domingo Pérez: ¿Dólar? Entonces, cuanto es el valor que corresponde al codinome 'bandido' en este documento.



Jorge Barata: En este primer documento US$ 80 mil.

José Domingo Pérez: 80 mil dólares. ¿La fecha de ese documento?



Jorge Barata: 27 de enero del 2010.

José Domingo Pérez: ¿Y el número de operación?



Jorge Barata: Es el 223257.

José Domingo Pérez: Ya, entonces, ubíquenos en el contexto. ¿Por qué transferencias de dinero para 'bandido', que es José Antonio Nava Mendiola por US$ 80 mil?



Jorge Barata: Primero, el apelativo 'bandido' se ha dado porque el señor José Nava tenía la costumbre de andar armado, tenía siempre una pistola, un arma que cargaba a todos lados y era entonces un tema que a mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Y por qué el contexto del pagamento? Porque el señor Nava y el señor José Antonio Nava trabajaba con nosotros en varios proyectos, trabajó en varios proyectos y era una persona que se quejaba mucho, ¿no? Que habíamos cortado sus horas de volquetes, que no había de esto… que no aquí, ¿no? Y por más que tenía varios contratos y varios proyectos siempre estaba quejándose. En el 2010, ya bastante avanzado, reclamó que ya no iba más a seguir apoyándonos a nosotros porque él, además de ser el dueño de la empresa, por ser el hijo del señor Nava, era una persona que sí tenía bastante información de lo que pasaba en el gobierno y siempre nos ayudaba con una información, nos traía datos, nos traía la información de cuáles eran las peleas que estaban dentro del partido, cómo estaba una cosa u otra y eso nos ayudaba a sintonizar lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, y ahí hizo una serie de reclamos, ¿no? Pero yo quería involucrarme en ir hasta el director comercial, el gerente comercial de la obra, para indicar…

[...]



Jorge Barata: …que no se pagó eso, porque no era una cosa que se iba a ver bien que iba a involucrar a un montón de gente y terminaría destronando y haciendo conocer una relación que era mía con él y que yo no quería que todos se enteraran, ¿no? Entonces, yo de alguna forma, eso viene a ser un pago para poder liquidar a todos esos reclamos y de alguna forma agradecerle por haberme apoyado durante todo ese proceso, ¿no? Y con todas las informaciones que siempre me traía, ese fue el contexto.

José Domingo Pérez: ¿Este fue un pago ilícito?



Jorge Barata: No es un pago lícito porque viene del Departamento de Operaciones Estructuradas, pero es un pago a un privado y no es una, no era una cosa con retorno tangible, no estaba comprando un acto, sino era un reconocimiento por varias ayudas.

José Domingo Pérez: ¿Se facturó o le dieron algún tipo de comprobante por este pago?



Jorge Barata: No, eso fue entrega en dinero, en especie.

José Domingo Pérez: Acá, en este documento, ¿cuál es el proyecto del mismo? ¿Cuál es el concepto de los documentos? Los he identificado para su mayor comprensión, con este pos-it amarillo.



Jorge Barata: Son pagos que fueron hechos para garantizar el reconocimiento de los reclamos del señor José Antonio.

José Domingo Pérez: ¿En una obra en particular?



Jorge Barata: Está cargado al tren eléctrico.

José Domingo Pérez: ¿A qué se refiere “está cargado al tren eléctrico”?



Jorge Barata: Se refiere a que nosotros teníamos varios proyectos que estaban en [ininteligible] en ese entonces. El tren eléctrico era el mayor. Yo tenía que asignar un proyecto. Entonces, no necesariamente al asignar el tren eléctrico significaba que era… porque como no era una contabilidad, era un dinero de una caja 2, eso no entraba en la contabilidad del tren eléctrico. A mí me daba igual poner el nombre del tren eléctrico o de cualquier proyecto, porque era diferente. Eso era solamente para un efecto de control de allá, del Departamento de Operaciones Estructuradas. Por eso sale el nombre del tren eléctrico. Porque fui yo quien asignó, pero para que tenga conocimiento, por ejemplo, el señor Carlos [ininteligible] no creo que supiera sobre este pagamento. Era una cosa que estaba en control de él, porque yo decidí pagar y yo hice el pagamento por mi cuenta del departamento [de operaciones estructuradas] y asigné la obra.

José Domingo Pérez: O sea, era un pago por un servicio que haya prestado Transportes Don Reyna, la empresa de José Antonio Nava Mendiola para la obra del tren eléctrico.



Jorge Barata: No, los pagos que presto a la obra del tren eléctrico han sido pagados oficialmente y de forma registrada por la contabilidad y con todo.

José Domingo Pérez: ¿Y este pago no ha sido registrado en la contabilidad?



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: ¿Y qué le decía José Antonio Nava Mendiola cuando le entregaba a usted…? ¿O cómo era el procedimiento primero cuando usted disponía esta entrega?



Jorge Barata: El procedimiento… yo avisaba a él que habían llegado los recursos, que tenía los recursos, pactaba con él algún sitio e iba a entregar los recursos y le agradecía.

José Domingo Pérez: ¿Pero por qué pedirle a usted este dinero si prestaba un servicio que no reclamarlo por las vías legales correspondientes si consideraba que había un incumplimiento por parte de usted por el servicio de Transportes Don Reyna?



Jorge Barata: Porque ya había reclamado y por las vías oficiales no había llegado a ninguna solución y porque también conocía que yo pagaba a su papá. Él se sintió con el derecho de reclamar.

José Domingo Pérez: ¿Él tenía conocimiento que usted pagaba sobornos?



Jorge Barata: Sí.

José Domingo Pérez: ¿Él tenía conocimiento que usted pagaba sobornos a Luis Nava Guibert?



Jorge Barata: Sí.

José Domingo Pérez: Vamos con el siguiente documento… los siguientes folios que también están identificados con el mismo color. Quiero que me diga primero de qué fecha es ese documento.



Jorge Barata: Ese documento es de febrero, 10 de febrero del 2010.

José Domingo Pérez: ¿Qué operación es?



Jorge Barata: Es 225821.

José Domingo Pérez: ¿A qué obra está asignada?



Jorge Barata: También al tren eléctrico.

José Domingo Pérez: ¿Cuál es el codinome?



Jorge Barata: 'Bandido'.

José Domingo Pérez: ¿Cuál es el valor?



Jorge Barata: 120 mil dólares.

José Domingo Pérez: ¿Nos puede dar una breve reseña de ese documento?



Jorge Barata: Es el mismo pago. La verdad de este pago fueron US$ 471 mil que se le pago a José Antonio Nava por este concepto explicado y ha contenido pago por especie de conocimiento por lo que nos ayudó y siempre estaba… Era una persona que tenía mucho contacto dentro del propio partido y todo. Siempre nos ayudaba, hablaba de información. Era una persona que siempre estaba muy atento a todos los procesos. Entonces, era un aliado valeroso en este momento [ininteligible], el momento del Partido Aprista en el poder.

José Domingo Pérez: Pero era que tenía conocimiento e información privilegiada… usted pagaba sobornos a su papá.



Jorge Barata: Así es.

[...]



José Domingo Pérez: […] ¿Quién es 'chalán', qué persona es 'chalán'?



Jorge Barata: Es el doctor Luis Nava Guibert.

José Domingo Pérez: ¿Luis Nava Guibert?



Jorge Barata: Sí.

José Domingo Pérez: ¿Por qué usted asocia a Luis Nava Guibert con el codinome 'chalán' que para usted es la persona que cuida al caballo?



Jorge Barata: Bueno, porque había un conocimiento en una época, una historia de que el presidente Alan García tenía el codinome de, o un apellido de caballo loco, entonces eso quedó en mi cabeza y le puse 'chalán'.

José Domingo Pérez: O sea, ¿'Chalán' significa el que cuida a Alan García Pérez?



Jorge Barata: Así es.

[...]



José Domingo Pérez: ¿A qué se refiere con movimientos especiales?



Jorge Barata: Es que cuando no tenía el nombre de la obra, ponla [ponle] cualquier cosa, porque eso era un documento de control interno de él, no hacía diferencia que salga el nombre de la obra, pedía siempre el nombre de la obra pero en este caso específico yo he dado y así puse movimiento especial, responsable 'Agaese'. 'Agaese' es Hilberto Silva, Hilberto Silva era el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, probablemente porque yo hablé con él para que sea una transferencia de forma directa.

José Domingo Pérez: Vamos con el siguiente documento, ¿cuál es el documento que tiene usted a la vista, nos puede hacer la descripción?

Jorge Barata: De verdad, aquí no aparece la obra.

José Domingo Pérez: ¿Qué es lo que aparece?



Jorge Barata: Sale con movimientos especiales.

José Domingo Pérez: ¿A qué se refiere con movimientos especiales?



Jorge Barata: Es que cuando no tenía el nombre de la obra, ponía cualquier cosa, porque eso era un documento de control interno de él, no hacía diferencia que salga el nombre de la obra. Pedía siempre el nombre de la obra, pero en este caso específico se olvidaron, y ahí se puso movimiento especial, responsable 'Agaese', 'Agaese' es Hilberto Silva, Hilberto Silva era el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, probablemente porque yo hablé con él para que sea una transferencia de forma directa, por el apuro.

José Domingo Pérez: Vamos con el siguiente documento, ¿cuál es el documento que tiene usted a la vista, nos puede hacer la descripción?



Jorge Barata: Sí, es una carta de Klienfeld Service Ltda. para la Banca Privada de Andorra, es un documento, en inglés, es una orden de transferencia por cable que ellos mandan…

[...]



José Domingo Pérez: Es decir, ¿[lo que] usted me está indicando es que, dentro del solicitante de dinero, que era la persona de Luis Nava Guibert, fue reemplazada por Jorge Cuba Hidalgo como la persona que solicitaba el dinero.



Jorge Barata: Podría ser, sí; o sea, después de Nava, el que nos solicitó dinero fue Jorge Cuba.

José Domingo Pérez: Para que Jorge Cuba Hidalgo se [le] solicite a usted dinero, debe usted haber llegado a la conclusión de que esta persona tenía conocimiento que ustedes eran una empresa que pagaba sobornos.



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: De la misma manera que ustedes tenían conocimiento de que Luis Nava Guibert conocía que ustedes eran una empresa que pagaba sobornos.



Jorge Barata: Sí.

José Domingo Pérez: De la misma manera que Luis Nava Guibert que funcionalmente no tenía dirección, un viceministro de Comunicaciones en un Ministerio de Transportes tampoco tenía dirección.



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Y, sin embargo, usted autorizó y aprobó el pago tanto a Luis Nava Guibert como a Jorge Cuba Hidalgo.



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Al haber autorizado el pago, tanto a Luis Nava Guibert como a Jorge Cuba Hidalgo, los resultados se fueron dando en ambos casos.



Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Es decir, usted pagaba a una persona, que no tenía la competencia funcional y recibía de la administración pública o de la gestión del gobierno de Alan García los resultados.



Jorge Barata: Así es.

[...]



José Domingo Pérez: Bien, usted habló de Miguel Atala; eh, y esta 'offshore' que solicita que se le constituya Ammarin [Investment], eh, dígame, ¿se trató de encubrir con alguna formalidad para ocultar estas trasferencias de dinero al señor Miguel Atala Herrera?

Jorge Barata: En la época no, porque quiere, no se ha preocupado por esto, porque el señor Miguel Atala era una persona que se tenía patrimonio, tenía poderes, tenía capacidad financiera e ingresaba [a] una cuenta suya un millón, dos millones de dólares, no era una cosa que se hace precisar [ininteligible], o sea era más del mismo, porque parece que era un empresario que tenía bastantes recursos, entonces no se ha preocupado en hacer ningún tipo de sustentación o soporte o ese tipo de cosas, pero he leído después en materias, de que se hablaba [de] una compra de un terreno, de una entrega de una terreno o una cosa de esas, en ese sentido y no creo que haya sabido esto.