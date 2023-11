Fuentes de la JNJ subrayaron que, de acuerdo con su reglamento disciplinario, Benavides tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos. Sin embargo, evitaron precisar quién será el instructor (magistrado responsable) del proceso.

Las mismas fuentes señalaron que el reglamento disciplinario de la junta también contempla que el instructor a cargo del caso puede solicitar una medida cautelar de suspensión preventiva contra la fiscal de la Nación mientras dure el proceso disciplinario.

Como se recuerda, el martes 28 de noviembre, la JNJ anunció el inicio del procedimiento disciplinario inmediato contra la titular de la Fiscalía de la Nación luego de que fuera implicada en una supuesta red criminal enquistada en las altas esferas de su institución.

De acuerdo a la tesis fiscal, esta red criminal habría direccionado una serie de procedimientos en el Congreso, como la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el proceso sumario contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

¿Cómo será el proceso?

La JNJ subraya en su comunicado que el procedimiento disciplinario inmediato “es aquel que se sigue a un juez o fiscal en casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular, o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento en que se está ejecutando”.

El exviceministro de Justicia Gilmar Andía, la abogada Beatriz Ramírez y el exfiscal Víctor Cubas indicaron a El Comercio que el proceso contra Benavides demoraría 60 días, que incluyen los 10 días (hábiles) que tiene la fiscal para presentar sus descargos. Además, señalaron que la titular del Ministerio Público podría ser amonestada, suspendida o destituida del cargo.

Andía explicó que la causa abierta contra la fiscal de la Nación “es un procedimiento excepcional” que la junta inicia de oficio ante “una conducta notoriamente irregular y con prueba evidente”, como ha sucedido en este caso. Además, indicó que, a diferencia de un proceso ordinario, en este procedimiento “se obvia la fase preliminar” debido a que la falta grave ya ha sido identificada.

El exviceministro afirmó que la sanción que está prevista para estos casos es la destitución. No obstante, no descartó que “también se puede dar, pese a que la norma no lo especifica, una suspensión o una amonestación”.

Andía subrayó que el proceso contra Benavides se inició este martes con la resolución de la JNJ. Luego, la fiscal tendrá diez días para hacer sus descargos. Agregó que la JNJ deberá designar a un miembro instructor, quien tiene la responsabilidad de recabar medios probatorios, etc.

“Además de sus descargos, la señora [Benavides] va a tener que ir y dar una declaración ante la Junta Nacional de Justicia. Se pueden presentar testigos también, puede presentar medios de prueba y el instructor va a verificar qué medios recibe o no recibe”, dijo.

Terminada esta etapa, el miembro instructor eleva un informe al pleno de la JNJ en un plazo máximo de 60 días. El informe determinará si hay o no una posible o no responsabilidad de la fiscal de la Nación y la sanción que le correspondería a esta falta muy grave.

“Si luego de una eventual sanción, se evidencia elementos de un acto ilícito, la junta está obligada a derivar el caso al Congreso cuando se trata de un juez o un fiscal supremo para que se inicie un proceso constitucional”, advirtió.

A su turno, Ramírez aseveró que el “proceso inmediato solamente está regulado, según la norma, para aquellos casos en los que la JNJ considera que la conducta es irregular, pero tiene prueba evidente o aquellos casos en los que hay flagrancia”.

“En el caso de la fiscal de la Nación hay una investigación externa que- en este caso- es una resolución judicial con una investigación fiscal previa, que considera que hay presuntos indicios de un delito. Entonces, lo que está haciendo la junta es señalar que esta investigación fiscal, que está convalidada por una resolución judicial, sería una conducta notoriamente irregular con una previa evidente suficiente para que no haga la investigación preliminar sino que directamente inicie un procedimiento disciplinario”, añadió.

La abogada destacó que el proceso disciplinario inmediato tiene, por lo menos, tres etapas. La primera se llama instrucción y dura 60 días. Se trata de una etapa de investigación, el instructor (magistrado designado para el caso) “se encarga de conducir la investigación y recabar las pruebas para saber cuál va a ser la sanción, si se va a aplicar alguna o si considera que debería recomendar absolución”.

“Luego de eso viene la segunda etapa que es la etapa de decisión. El instructor redacta un informe y se lo manda al pleno de la junta, que notifica a la persona, en este caso la fiscal de la Nación, y la convoca a una audiencia. En esta audiencia se decide sobre el informe previo que se ha tomado, si se absuelve o si se impone o amonestación o suspensión o destitución”, apuntó.

Según Ramírez, la tercera etapa se iniciaría ante una eventual impugnación de la sanción. “Eso se llama recurso de reconsideración. Si, por ejemplo, la fiscal de la Nación no estuviera de acuerdo, ella tiene la posibilidad de impugnar. Eso se llama pase o procedimiento de impugnación y tiene un plazo”, expresó.

El exfiscal Víctor Cubas remarcó que, a diferencia de los procesos ordinarios, el procedimiento disciplinario inmediato “es más célere”. “El reglamento contempla que se puede hacer cuando hay evidencias de una conducta que constituye una falta muy grave. Y ya no se hace el proceso de indagación preliminar sino se va directamente a un proceso inmediato que tiene plazos más cortos”, dijo.

Cubas indicó que “las sanciones están previstas gradualmente, como en todo proceso administrativo”, que van desde una amonestación hasta una destitución, en los casos más graves. Agregó que el instructor del proceso se elige entre los siete magistrados de la JNJ, que se encargará de reunir todos los elementos probatorios.

¿Benavides podría ser suspendida mientras es investigada?

Los especialistas coincidieron en que Benavides podría ser suspendida de su cargo en el marco de este procedimiento.

Andía señaló que el instructor debe solicitar una medida cautelar de suspensión preventiva contra la fiscal de la Nación para que la investigación se pueda realizar de manera “tranquila”. ”Habría que suspenderla. Es la máxima autoridad del [Ministerio Público]. Ella maneja todo”, opinó.

Por su parte, Beatriz Ramírez, explicó que “todavía no hay un procedimiento de suspensión en curso”, pero que el instructor podría solicitarlo. “Lo único que han empezado a contar son los 60 días de la investigación (instrucción), y nada más. Es lo único que hay. Si se va a pedir su suspensión, aún no sabemos”, dijo.

Una respuesta similar brindó Cubas. El exfiscal también expuso que la JNJ puede disponer la “suspensión preventiva” de la fiscal. “La suspensión preventiva es una medida de carácter excepcional y provisional. La finalidad es evitar que el funcionario investigado obstaculice el desarrollo de la investigación. Entonces, esa medida es muy posible que la apliquen acá porque mantener a la persona investigada en el ejercicio de la función daría lugar a que emita resoluciones, por ejemplo, cambiando fiscales, interfiriendo en el ejercicio de las investigaciones y adoptando en general actos que constituyan perturbación del desarrollo de las investigaciones”, aseveró.

Otro escenario

Los especialistas no descartaron que Benavides pueda presentar una acción de amparo para evitar el procedimiento disciplinario inmediato de la JNJ.

Para Andía, la posibilidad está latente y la junta tendrá que “tomar las medidas necesarias” para que no recaiga ningún cuestionamiento sobre el proceso, empezando por la selección del instructor del caso.

“Yo creo que lo va a volver a hacer, va a buscar todas las armas [...] Esperemos que un juez con dos dedos de frente de criterio analice de manera adecuada”, advirtió.

Ramírez tuvo una postura parecida. “Ella lo ha hecho antes con los procedimientos previos que ha tenido, que eran ordinarios regulares, es decir, tenían etapa de investigación preliminar, ella presentó un amparo y ha logrado que los procedimientos se suspendan”.

Cubas consideró que Benavides podría presentar un recurso ante el Poder Judicial, pero “que la situación es tan grave que no cree que se dé o se apele a esa posibilidad”.

“La única posibilidad, en mi opinión, es que se someta al procedimiento administrativo inmediato, que aporte allí, que haga su descargo y aporte el material probatorio que crea necesario, y que espere cuál es la decisión de la junta sino evidenciaría que busca dejar impunes los hechos”, concluyó.