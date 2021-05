Conforme a los criterios de Saber más

La izquierda pura y dura nunca ha gobernado el Perú, pero varios de sus técnicos sí han estado en el gobierno. Por ejemplo, Óscar Dancourt, colaborador del equipo de plan de gobierno de Verónika Mendoza, ha sido director en el BCR, reducto de la estabilidad macro económica tan cara al modelo defendido por la derecha. Pedro Francke, autor de las ideas esenciales del capítulo económico del mismo plan, fue funcionario en los gobiernos de Toledo y Humala. En este último fue gerente general de Essalud.

“Y yo he sido directora en el Ministerio de Cultura”, me dice la socióloga Anahí Durand, cuando le cito los ejemplos de Francke y Dancourt. Ella es coordinadora del equipo de plan de gobierno de Juntos Por el Perú, el partido con el que candidateó Verónika. Le pregunto si conoce a algún técnico involucrado en el plan de Pedro Castillo, y me dice que a ninguno. Ya antes le había hecho la misma pregunta a dos ilustres fuentes de izquierda y me respondieron con la misma chacota: “Desconozco mayormente”.

Pero Anahí sí me puede resolver una inquietud fundamental: ¿Los técnicos del equipo que ella coordinó podrían apoyar a Castillo en el marco de un acuerdo con él y Perú Libre? Antes de contarles su respuesta, tengamos en cuenta que Nuevo Perú (el partido de Verónika que recién está tramitando su inscripción, pues a falta de ella tuvo que postular con Juntos Por el Perú, el partido liderado por Yehude Simon) difundió el 22 de abril un comunicado titulado ‘Vamos por el cambio verdadero’.

El texto, teniendo en cuenta que Castillo les había arrebatado el sueño de la segunda vuelta y no les hizo ni un guiño cariñoso tras su triunfo, es bastante generoso: “Saludamos el triunfo de Pedro Castillo en la primera vuelta pues expresa una voluntad de cambio y puede viabilizar una salida democrática a la crisis, cerrando el paso a la opción autoritaria y corrupta que representa el fujimorismo”.

Luego de un comunicado así, se hubiera esperado una prontísima reunión entre Castillo y Mendoza. Dos fuentes mendocistas me confirmaron que hubo llamadas entre voceros y se acordó el encuentro, pero este demoraba y a Nuevo Perú le desconcertó el selectivo desinterés de Castillo hacia ellos. Más aún, lo vieron promover con relativo entusiasmo su encuentro con Hernando de Soto y, según Julio Guzmán y los morados, también se había comprometido a hablar con ellos.

¿Qué me respondió Anahí? Que Nuevo Perú tiene muchas interrogantes sobre Castillo y sí, claro, en la reunión que esperaban conversarían sobre la posibilidad de que técnicos que trabajaron en su plan de gobierno, lo apoyen. La correligionaria de Verónika no ocultó su fastidio por la falta de comunicación. Pareciera que Castillo se corría de la mano extendida de Verónika como del reto a debatir con Keiko.

Sorpresivamente, sin Castillo y sin Verónika, unas horas después de esta conversación con la dirigente de Nuevo Perú, el jueves pasado se dio una reunión entre ambos grupos. Fue presencial y en Lima. Según una nota de prensa difundida por JPP y Nuevo Perú, por Perú Libre estuvieron Vladimir Cerrón, Roger Nájar, Braulio Grajeda y Arturo Cárdenas. Por JPP fueron Roberto Sánchez y Arturo Ayala, y por NP, Álvaro Campana, Anahí Durand, Eduardo Cáceres y Ruth Luque. Luego les cuento qué hubo con los técnicos.

Nuevo Perú difundió esta foto de su reunión con Cerrón y otros dos integrantes de Perú Libre, en el local limeño de ese partido. No llegaron a un acuerdo definitivo.

El buen amigo

Fuentes de Nuevo Perú me contaron que, antes del encuentro del jueves, hubo descoordinadas señas de Castillo y de Perú Libre. Hubo llamadas del propio Cerrón, de Guillermo Bermejo (congresista electo que es uno de los puntales en la campaña del lápiz), de Martina Portocarrero (folclorista y ex candidata presidencial, vocera rápidamente desautorizada de la campaña) y de Silvio Rendón, economista radicado en Estados Unidos, autor del blog Gran Combo Club.

Lo de Rendón lo sé porque conversé con él luego de leer un análisis suyo sobre la campaña de Castillo en la revista del Ideele que lo mostraba bien enterado de los avatares de Perú Libre y el profesor. Me aclaró que no es vocero castillista ni mucho menos, pero sí conoce su campaña pues tiene un amigo economista que está llamado a tener protagonismo en un posible gobierno de Castillo y quizá antes, durante la campaña. También me contó que conversó con Pedro Francke, pero no le hizo ninguna invitación a acercarse a Castillo, pues esa no es su función.

No me quiso revelar el nombre de su amigo ni de otros técnicos que estén cerca al candidato y a Perú Libre, dos actores entre quienes no ve la distancia que otros apuntan. “Hay una clara división de funciones”, me dijo e hizo una ponderación sobre el trabajo que hizo Cerrón en construir, primero, la posibilidad de una confluencia en la que hubieran estado varios liderazgos de izquierda regional como Gregorio Santos desde Cajamarca, Walter Aduviri desde Puno y Zenón Cuevas desde Arequipa; y luego, llegar a esta segunda vuelta con lo que llama, “las dos patas que quedaron de esa confluencia, Perú Libre y parte del magisterio”.

Por cierto, hizo un apunte contrafáctico pertinente para entender al fenómeno Castillo: Santos hubiera obtenido mucho más del 4% que obtuvo en el 2016 si su encarcelamiento no le hubiera impedido viajar por el Perú. “Castillo hizo lo que ‘Goyo’ Santos no pudo”, me subrayó.

Cuando le insinúo a Silvio que quizá esté recurriendo al viejo truco de hablar de un amigo para no hablar de él, ríe y replica: “Mi amigo existe y no soy yo”. Amigo con uno, dos o ningún grado de separación, Rendón es un atento observador del castillismo: “Se espera que pronto aclaren que el plan de gobierno presentado al JNE no es su plan, y que presenten algo distinto”.

Silvio no suelta nombres pero sabe que hay grupos de trabajo, con participación de los congresistas electos, organizados de acuerdo a los ejes temáticos de las comisiones del Congreso (es decir, salud, economía, seguridad, educación, trabajo, entre otros). Por cierto, en los dos únicos debates técnicos durante la primera vuelta en los que participó Perú Libre, asistió Dina Boluarte, la candidata a la primera vicepresidencia, que es abogada y ex funcionaria de Reniec.

Es previsible que Boluarte comparezca en el debate de candidatos a la vicepresidencia que ha planteado el JNE, si este se llega a realizar. Si es así, sería improcedente verla en otro debate, el de técnicos, que también plantea el JNE. Sería insólito tener que esperar la organización de ese debate para conocer a algún técnico castillista.

Por cierto, hay un tecnócrata de polendas y contendor hasta hace poco, Hernando de Soto, que se ha reunido con Castillo el miércoles 27. Una fuente de Nuevo Perú me dijo que el encuentro con De Soto era la razón por la que quizá se mostraba desinteresado en el apoyo técnico que podría recibir de ellos; pues De Soto le granjearía votos del asustado centro, mientras que los votos de Verónika ya los tenía en el bolsillo. Rendón no piensa lo mismo y cree que Castillo se mantendrá más cerca de su radicalismo original.

¡Ya están, listo!

Por supuesto, para esta crónica también he indagado con fuentes oficiales ligadas a la campaña de Pedro Castillo. Le he escrito, sin suerte, a Cerrón y a Guillermo Bermejo. Quien sí me respondió fue Róger Nájar, congresista de PL electo por Lima (entre el 2011 y el 2106 lo fue de UPP, electo por Ucayali). Le pregunté por la reunión con JPP y NP en la que estuvo presente y me dijo: “Contamos con el apoyo de los técnicos de ese grupo que están encabezados por Anahí Durand”.

Le pedí más detalles, pero ya no obtuve respuesta. Le pedí su versión a Anahí. Fue más cauta y me dijo: “Todavía no tenemos apoyo definido. Fue una primera reunión. Hay disposición, pero pasa por un acuerdo político más claro, que todavía no se ha cerrado”. Aunque ella no me lo dijo, se puede presumir que no querrán cerrar un trato si no es con la participación del propio Castillo.

No descartemos que algo similar suceda con otros partidos y con otros técnicos: la confianza en que se les puede enrolar y convocar a la ligera, sin mucho trámite o acuerdo político; chocará con su profesionalismo. Quise indagar, con una fuente oficial del Partido Morado, si allí habría una disposición de colaboración similar a la de JPP y NP, pero no quisieron hablar mientras no se reunieran con los castillistas. También le pregunté al economista Félix Jiménez, políticamente independiente y autor principal del plan de Humala en el 2011 llamado ‘La Gran Transformación’, si había tenido contacto con Castillo o Perú Libre, y me dijo que no.

Que la ausencia de respaldo técnico visible es un flanco débil de la campaña castillista, ha sido tan notorio para el bando de Keiko Fujimori que ella se esforzó en presentar a su equipo de plan de gobierno y promover el jale del ex ministro de economía y ex presidente ejecutivo de la CAF, Luis Carranza. Más que eso, decidió aceptar el reto a debatir en Chota, presumiendo que la debilidad técnica de su rival era la razón de que este no abrace con entusiasmo la polémica. Y aunque lo técnico nunca domina los debates, como vimos en Chota, el fujimorismo sí ha logrado sembrar la idea de que una razón para que su rival no abrace el plan multi debates del JNE es, precisamente, que Pedro busca técnicos y estos no se enrolan de buenas a primeras, sin acuerdos políticos de por medio.

