Conforme a los criterios de Saber más

Ernesto Bustamante, virtual congresista de Fuerza Popular, declaró esta semana que el presidente de la República, Francisco Sagasti, estaría dejando “un país sin vacunas”.

“Lamentablemente, el gobierno que nos está dejando el señor [Francisco] Sagasti es un país sin vacunas, donde solo se habla de humo. Que hay 38 millones de vacunas, pero dónde están. No hay en este momento vacunas en el Perú. Cuando lleguen, se podrá vacunar”.

Ernesto Bustamante. Entrevista con RPP, martes 27 de abril.

La declaración de Bustamante es imprecisa

El 15 de abril, la presidenta del presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que el gobierno de Francisco Sagasti ha comprado 48,7 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y se realizan negociaciones con más laboratorios para inmunizar a los peruanos mayores de 18 años.

“Vamos a dejar un Ejecutivo más ordenado de lo que recibimos, y vamos a dejar garantizadas las vacunas contratadas para toda la población del país mayor de edad. De tal manera que el nuevo Gobierno no se preocupe por realizar contratos o comprar más vacunas como tuvimos que hacer nosotros, que cuando llegamos no había ningún contrato firmado y ninguna sola vacuna en el país para que durante el segundo semestre se pueda terminar de vacunar a toda la población adulta del Perú”, dijo a Canal N.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció en aquella fecha que de las 48.7 millones de dosis contratadas para este año, 9.3 millones (del 20% del total) llegarán hasta julio. Entre los meses de agosto y diciembre, se prevé la llegada de la mayoría de vacunas contratadas por el gobierno.

Asimismo, el Minsa informó el último sábado que se ha superado el millón de peruanos inmunizados contra el COVID-19. 1′088.810 han recibido la primera dosis de la vacuna y 624.874 ya cuentan con las dos dosis, de acuerdo con el “contador de vacunados”.

Avance de la vacunación contra el COVID-19 en Perú. (Captura: contador de vacunados del Minsa)





El presidente Francisco Sagasti anunció que este mes se recibirán unos 3 millones de dosis de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer. Los envíos del laboratorio serán de 700 mil dosis cada semana. Además, llegará medio millón de vacunas AstraZeneca.

En tanto, Bustamante reafirmó a El Comercio que “eso de que ya están llegando las vacunas, eso significa que no hay vacunas. Aquellos contratos que dicen tener que los muestren. Hay una pérdida de credibilidad por parte del pueblo y de mi persona. Yo le vengo escuchando al gobierno, empezando por el señor Vizcarra desde agosto del año pasado, que tenían 30 millones de vacunas. Estamos mayo y nos siguen con el mismo cuento”.

Agregó que “en este momento no hay vacunas. Cuando lleguen, podremos decir ‘gracias por habernos dejado vacunas’. Pero en este momento, si hacemos un corte a hoy, no hay vacunas”.

“Lo que he dicho [en la entrevista] es mi opinión. En este momento es humo, como era humo lo de Vizcarra, para mí es humo lo del presidente Sagasti”, indicó. En otro momento, comentó que “hasta que las vacunas no estén acá, no hay vacunas, es así de sencillo. Eso es todo lo que yo he afirmado”.

Finalmente, Bustamante reiteró que “el gobierno dice muchas cosas, pero sencillamente no hay credibilidad. El hecho es que no hay vacunas, esa es la razón por la que el ritmo de vacunación es tan lento y eso impacta sobre la cantidad de gente que muere, entonces es así, no hay vacunas. Esa es la verdad de hoy. Lo que hay es promesas de vacunas o declaraciones de las autoridades que dicen ‘ya están llegando’, pero no hay vacunas”.

VIDEO RECOMENDADO

Mininter sobre posible debate presidencial en Chota