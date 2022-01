El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, se refirió al procurador general de la República, Daniel Soria, y resaltó que su nombramiento será evaluado tras la denuncia de Eduardo Pachas, abogado del mandatario Pedro Castillo.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, manifestó Torres Vásquez en diálogo con RPP.

“El procurador Soria no va a ser removido por la denuncia. No obstante, en la denuncia hay cosas muy extrañas, hechos que no son de materia de una investigación penal, que no indican un indicio penal”, añadió el ministro.

En diálogo con TV Perú, el abogado Eduardo Pachas aseguró que el procurador Daniel Soria se “burló” de las declaraciones que brindaba el presidente Pedro Castillo durante el interrogatorio sucedido el pasado 28 de diciembre del 2021.

Además, según el letrado, Soria Luján no cumple los requisitos legales para ejercer como titular de la Procuraduría General de la República.

“El señor Soria no tiene los requisitos legales para ejercer ese cargo. En rigor no tiene los dos años como abogado litigante en nombre de la Procuraduría para que represente los intereses del Estado”, sostuvo.

Aníbal Torres revisará el nombramiento del procurador Daniel Soria para constatar si cumple con los requisitos

Daniel Soria: “Reafirmo que sí cumplo con los requisitos”

El procurador general de la República, Daniel Soria, se defendió de las acusaciones de Eduardo Pachas y remarcó que cumple con los requisitos para desempeñarse en el cargo.

“Me llama la atención de que se tenga que hacer una revisión después de dos años, habiendo pasado por varios ministros y que no haya habido un pedido para dar declaraciones complementarias o presentar documentos”, sostuvo a RPP.

“Desde mi punto de vista, del cumplimiento de requisitos legales, yo reafirmo que sí cumplo con los mismos y que el cargo que ejerzo lo hago de manera legítima”, agregó.

También rechazó las afirmaciones del abogado del mandatario Pedro Castillo y aclaró que no se mofó del jefe de Estado, en el marco del interrogatorio por el caso Ascensos en las FF.AA.

“Es muy común que las preguntas que prepara la Procuraduría se repitan respecto de las de la fiscalía y eso trae como consecuencia que tengamos que descartar, reformular preguntas. En ese marco yo estuve intercambiando pareceres con mi colega de la Procuraduría y en un momento determinado el señor presidente pidió la palabra y consideró que nuestra conversación era en son de burla de las respuestas de él”, contó Soria.

“Ningún comentario ni ninguna risotada porque el propio fiscal señaló que si eso hubiera existido, él hubiera intervenido. No hubo llamada de atención. Si hubiera pasado eso, el fiscal me hubiera llamado la atención y eso hubiera constado en el acta. Ninguna de las dos cosas sucedió, ni me llamaron la atención no hay una incidencia en el acta”, concluyó.

