Conforme a los criterios de Saber más

El abogado tributarista Luis Durán se estrena como presidente del Partido Morado en entrevista con El Comercio, tras vencer en elecciones internas a Narescka Culqui el jueves pasado. Afirma que se reconocen como oposición al gobierno de Pedro Castillo. Y advierte que dicha gestión “ está repitiendo todos los errores de la vieja política”.

—¿Con qué objetivos asume la presidencia del partido?

Hemos planteado tres objetivos. El primero es adecuar las instituciones del partido a la propia necesidad institucional; el segundo, trabajar para tener una clara alternativa de gobierno regional y municipal a nivel nacional; y el tercero tiene que ver con las elecciones del 2026, y es construir la esperanza de que el partido trae una alternativa basada en la idea del centro republicano.

—¿Qué rol cumplirá Julio Guzmán?

Señaló que no iba a participar en las elecciones internas ni interferir en nada, y es lo que ha ocurrido . Se ha mantenido prácticamente al margen y eso es una cuestión muy importante para el partido porque [...] tenemos una ruptura con el egoísmo político, que mostró la vieja clase política. Casi el 100% de los partidos echaron su suerte a las de sus líderes fundadores o a la estrella del momento, como fue el caso de Alan García con el Apra o [Luis] Bedoya [con el PPC]. Pero en nuestro caso, Julio Guzmán no tiene hoy ninguna participación en el partido, no está en la dirección política. Es un militante más, como cualquier otro.

—¿El expresidente Francisco Sagasti mantiene una militancia activa?

Sí. Luego de ser presidente ha seguido en el partido. He conversado con él y seguirá siendo parte del comité político. [...] Creo que la mejor función que puede tener es apoyar a que el partido continúe el trazo de la construcción del centro republicano.

—¿Sagasti buscó que se presente una sola lista en las elecciones internas para mostrar unidad?

Sí. Propuso que se construyera una lista unitaria. La idea, creo yo, era evitar que cayéramos en algún tipo de tensión y desviemos la atención que debe tener el partido en los problemas nacionales. Hubo varias reuniones, pero finalmente no se pudo conformar. Sin embargo, creo que tener dos listas no le ha hecho mal al partido porque ha permitido realizar una fiesta democrática institucional. En las dos listas hubo una idea central: cómo pasamos a construir un verdadero partido nacional, que pueda darle una propuesta descentralizada al país.

LEE TAMBIÉN: Pedro Castillo no hizo anuncios concretos en reunión con representantes de partidos

Aunque el expresidente de la República Francisco Sagasti intentó que solo se presente una lista única en las elecciones internas del Partido Morado, finalmente dos listas compitieron por la presidencia de la agrupación. La primera fue liderada por Luis Durán y la segunda por Narescka Culqui. (Foto: Partido Morado)

—¿Cuáles fueron los principales errores en la campaña electoral pasada, que los llevó a estar cerca de perder la inscripción?

Creo que hubo un gran error institucional por el cual la votación fue baja. En mi opinión, este consistió en que nuestra propuesta de centro republicano no se desarrolló en términos nacionales. La población del país no conectó con el sentido profundo de esta idea de centro republicano. No supimos traducirla. Fue un lenguaje o una propuesta muy pensada en el concepto limeño.

Además, estábamos en plena pandemia y había un profundo malestar ciudadano, una perspectiva negativa sobre lo que iba a venir para el país, pero el partido no logró construir la esperanza de que podíamos salir adelante a través de la libertad y el progreso.

—¿Reconoce que el Partido Morado es visto como una agrupación muy limeña?

Sí, pero más que reconocer, es constatar un hecho de la realidad. Yo constato cuando veo que mucha de la opinión pública siente que la idea del centro republicano está presente, pero no se concreta en sus experiencia cotidiana. Las elecciones regionales y municipales [del 2022] son un buen momento para echar raíces en cada región sobre lo que es el centro republicano.

—El líder de APP, César Acuña, ha considerado al Partido Morado como aliado del gobierno. ¿Cuál es la postura de la agrupación ante la gestión de Pedro Castillo?

Nosotros nos reconocemos como un partido de oposición. Constatamos que muchas acciones de este gobierno no condicen con aquellos temas que el partido defiende, como el proyecto educativo. Este gobierno está repitiendo todos los errores de la vieja política. Tenemos que llegar a un modelo de conversación, deliberación y acuerdo, pero eso no está ocurriendo.

VIDEO RECOMENDADO

El congresista Alex Paredes refirió que los integrantes del Bloque Magisterial trasladaron sus experiencias del trabajo congresal en la reunión con el presidente Pedro Castillo. (Video: RPP TV)