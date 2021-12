Conforme a los criterios de Saber más

El ministro del Interior, Avelino Guillén, y el presidente Pedro Castillo designaron este miércoles a Eliseo Huamaní Curihuamani como prefecto regional de Apurímac, cargo que se encontraba vacante.

Huamaní Curihuamani, docente natural de la provincia de Aymaraes (Apurímac) figura como firmante de la organización política Por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), según señaló Perú21.

Es también parte de la Fenate Perú, el sindicato fundado por Pedro Castillo.

El registro de Eliseo Huamani en el planillón de firmantes del Movadef.

Durante la campaña electoral fue también simpatizante de la candidatura de Castillo.

A la fecha, Huamaní Curihuamani no registra ninguna afiliación a algún partido político. En noviembre, Huamaní aseguró a Perú21 que no firmó su afiliación al Movadef. “Si yo hubiera firmado, aparecería en el ROP, nunca he firmado, lo niego contundentemente. Los políticos tienen esa manía de afiliar los mejores cuadros, yo me considero así”, dijo.

Norma fue publicada este miércoles en el diario El Peruano





El flamante prefecto en una actividad de la Fenate Perú. (Foto: Eliseo Huamaní/Facebook)

Sus designaciones, de acuerdo con lo establecido en las resoluciones supremas, se dieron a propuesta de la Dirección General de Gobierno Interior, cuyo titular es José Segundo Rafael Heredia, profesor y abogado natural de Chota (Cajamarca).

Esta es la tercera designación que realiza el Mininter a simpatizantes de la Fenate Perú y del jefe de Estado. Accedieron también a cargos públicos Roger Apolinar Ortiz y Manuela Méndez Rojas, quienes desde el 25 de noviembre son prefectos regionales de Lima provincias y Áncash, respectivamente. Ambos son fundadores del Partido Magisterial y Popular (PMP).

VIDEO RECOMENDADO

recurso de hábeas corpus que presentó Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, con el que se busca impedir que la fiscalía realice diligencias contra el jefe de Estado, por el caso de una licitación de Petroperú.