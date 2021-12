Conforme a los criterios de Saber más

En los primeros cinco meses de su mandato, el presidente Pedro Castillo ha realizado 36 viajes al interior del país, siendo Cajamarca, de donde procede, la región que más veces visitó. El profesor estuvo en el departamento norteño en seis oportunidades. Y desde setiembre, ha pisado suelo cajamarquino al menos una vez al mes.

La primera vez que Castillo Terrones retornó a Cajamarca como jefe de Estado fue el 11 de setiembre y permaneció durante cuatro días, tres de ellos cumpliendo actividades en Chota, donde residen sus padres. Por ejemplo, el 13 de setiembre fue declarado como “hijo predilecto” de la referida provincia y su alcalde, Werner Cabrera, le entregó “la llave de oro de la ciudad”.

(Foto: Presidencia)

Las dos visitas del mandatario a su región fueron en octubre y noviembre, pero a diferencia de la anterior, fueron cortas, al solo estar un día. En la primera tuvo una reunión con las autoridades locales y representaciones de las organizaciones sociales de Jaén y, en la otra inauguró el proyecto eólico “Duna y Huambos”, en Chota.

De los seis viajes a Cajamarca hechos por Castillo, tres se han dado en las últimas dos semanas. El 19 de diciembre dio la partida de la Media Maratón del Bicentenario 21K y entregó 11 tractores para la comunidad de Michiquillay.

Y entre el 23 y 26 de diciembre estuvo nuevamente en Chota, donde pasó las fiestas de Navidad junto a su familia, cuando aún estaba pendiente nombrar al nuevo ministro de Educación, tras la censura a Carlos Gallardo.

Tres días después, el presidente retornó a su provincia natal, esta vez para participar de la ceremonia por el 45° aniversario de las Rondas Campesinas. Acompañado por los ministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; Ambiente, Rubén Ramírez; y Mujer, Anahí Durand, anunció la intención del gobierno de construir un aeropuerto en Chota. También dejó abierta la posibilidad de que el retorno a clases presenciales sea en abril y no en marzo, como había adelantado el sector Educación.

Los otros destinos y anuncios

Las otras regiones más visitadas por Castillo son Piura (4), Amazonas (3), Cusco (3) y Junín (3). En estas cuatro regiones el presidente estuvo en total 14 días, mientras que solo en Cajamarca, 12 días (de los cuales 9 días corresponden a Chota) [Ver interactivo].

Durante su estadía en las regiones, Castillo ha hecho anuncios importantes y una serie de promesas. El 29 de julio, en su primera salida de Lima como mandatario, le tomó juramento al congresista Guido Bellido como el primer jefe de Gabinete Ministerial de su gobierno en La Pampa de la Quinua, en Ayacucho.

(Foto: Presidencia)





Y a inicios de octubre, en el Cusco, no solo lanzó la llamada “segunda reforma agraria”, sino también planteó la industrialización de la hoja de coca, cambios en Devida y ofreció construcción de un aeropuerto en Pichari, una de las entradas a la zona más convulsa del Vraem.

Tres semanas después, el 25 de octubre, el profesor, desde Amazonas, le planteó al Congreso trabajar conjuntamente con el Ejecutivo un proyecto de ley para la “estatización” o “nacionalización” del gas de Camisea. Al día siguiente, a través de un tuit, tuvo que dar marcha atrás.

En noviembre, el presidente regresó a Ayacucho, donde en la plaza de armas brindó un balance sobre los 100 primeros días de su administración.

“Cuando empezó el Gobierno del Pueblo (28 de julio) solo habían vacunado al 15% de la población. En 100 días hemos logrado vacunar a cerca del 60 % de la población objetivo. En 100 días hemos cuadruplicado el porcentaje de vacunación”, refirió.

Pedro Castillo, además, consideró que la instalación de una asamblea constituyente “es un grito popular” y remarcó que “el pueblo organizado tendrá que asumir su propio camino”.

Y el hace solo cuatro días, cuando estuvo en Talara, Piura, indicó que el reinicio de operaciones en el Lote 1 de Petro-Perú “tendrá un impacto en los precios de venta de los combustibles”.

El punto de vista

El politólogo Omar Awapara dijo que existen dos factores detrás de las visitas de Castillo Terrones a Cajamarca. El primero es el familiar, sus padres viven en Chota y, el otro es que en el lugar pueden estar personas que son parte de su “círculo de confianza”.

“Probablemente, sea un refugio, un espacio donde realmente se puede abstraer de las demandas del cargo”, añadió.

En comunicación con El Comercio, Awapara también consideró que los mensajes “más polémicos” del presidente se ha realizado en regiones, donde sospecho que son mejor recibidos”. “El discurso de masificación del gas, su balance de los 100 días y otros, se dan en regiones de la selva y sierra, donde tuvo mayor respaldo [en las elecciones] y no en Lima o en ciudades de la costa norte”, mencionó.

Respecto a la promesa para construir en dos aeropuertos, uno en Pichari (Cusco) y otro en Chota (Cajamarca), el director de Ciencias Políticas de la UPC, refirió que esta actitud se parece mucho a la de otros presidentes, como Ollanta Humala y Alan García, que prometían instalar universidades nacionales a las provincias donde iban.

“Es muy difícil que este tipo de promesas se logren concretar, probablemente caigan en el olvido y el presidente señala a la contraloría o se escude señalando que el Estado le pone trabas”, acotó.

(Foto: Presidencia)

El analista político Pedro Tenorio refirió que “es natural” que Pedro Castillo tenga una “especial preocupación” por Cajamarca, porque esta región tiene altos índices de pobreza y un déficit de infraestructura importante. No obstante, subrayó que los anuncios del presidente en las regiones, hasta el momento, no están funcionando.

“Hay un componente protocolar, pero nada se ha traducido en un cambio relevante para la agenda del Ejecutivo para una mejor relación con las regiones, nada de lo que ha hecho Castillo en estos cinco meses con sus viajes han significado una nueva política. Y esto es reflejo de que falta una agenda de prioridades técnicas. El presidente, siendo docente, no ha sido capaz de garantizar el retorno a clases en su propia región”, manifestó a este Diario.

Tenorio advirtió que el jefe de Estado, con promesas como la del aeropuerto en Chota, va a perder “credibilidad” conforme pase el tiempo y técnicamente no sean viables.

“Si realmente la comisión para el aeropuerto de Chota es técnica, no habrá ningún aeropuerto, porque primero hay un plan nacional de infraestructura donde no figura ese terminal aéreo. El presidente ha generado expectativas que nunca se van a concretar, le ofrece a su propio pueblo un imposible y va a terminar devaluando su propia palabra. Me recuerda a Toledo, cuando viajaba y prometía de todo, sin contraste técnico y luego la realidad lo confrontaba”, finalizó.

El analista político Gonzalo Banda indicó que es “normal” que el jefe de Estado viaje con cierta regularidad a un lugar, como Cajamarca, donde se “siente más acogido”.

“No lo veo tan parecido a Toledo, porque Toledo no se refugiaba en Cabana, sino en Punta Sal. En Castillo, me parece que es volver a las fuentes, sentirse seguro”, complementó.

Banda, en comunicación con El Comercio, sostuvo que Castillo aprovecha estos momentos en las regiones “para hacer anuncios polémicos”, porque ahí está su mayor respaldo.

“Más allá de estos anuncios polémicos, ninguno de estos en el interior o en las regiones, nunca vio la luz, siempre se lanzan desafíos que se parecen a discursos de campaña y que luego no se pueden materializar. Y, de otro lado, no veo que haya una agenda programática, no me sorprendería que estos viajes tengan un grado de improvisación”, concluyó.

Durante su primer año de gobierno, el expresidente Martín Vizcarra viajó en nueve oportunidades a Moquegua, donde residía antes de las elecciones de 2016 y fue gobernador regional, entre el 2010-2014. La región que más visitó en ese tiempo fue Piura con 10 arribos. En la región norteña, entregó obras de la reconstrucción.

