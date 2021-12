Conforme a los criterios de Saber más

A casi dos meses de la denuncia hecha por el ex comandante general del Ejército José Vizcarra sobre injerencia del Ejecutivo en los ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el presidente Pedro Castillo admitió, ante el fiscal supremo adjunto Ramiro Gonzáles y el procurador general Daniel Soria, que tuvo interés en este proceso. Aunque remarcó que fue solo para conocer detalles y no para beneficiar a militares allegados a su persona.

Durante la diligencia, que duró por casi cuatro horas, Castillo Terrones reconoció que le envió mensajes por WhatsApp a Vizcarra, cuando aún era comandante general del Ejército, para preguntarle sobre el proceso de ascensos, según indicaron fuentes de El Comercio.

En estas conversaciones, el jefe de Estado le pidió al hoy general EP en retiro que se comunique con el entonces secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, para tratar “temas urgentes”. Y también el alcanzó el nombre del comandante EP Víctor Hugo Torres Quispe y después le escribió “para coronel”.





Pacheco y el exministro de Defensa Walter Ayala son investigados por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal. Fue en el marco de esta pesquisa que se interrogó a Castillo Terrones en calidad de testigo.

El abogado penalista Ricardo Elías consideró, en comunicación con El Comercio, que la admisión del presidente, en el sentido, de ser el autor de los mensajes que recibió Vizcarra puede tener dos consecuencias. La primera, explicó, es que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, lo incluya en la investigación preliminar a Ayala y Pacheco.

“El reconocimiento de las conversaciones ayuda a la investigación fiscal. La estrategia de la defensa de Castillo apunta a darle un contexto y explicación distinta [a la declaración de Vizcarra] a estas conversaciones. Pero la tesis incriminatoria es distinta, y bajo esta premisa, sí se le puede incluir [al mandatario] en la investigación preliminar, ya que estos chats han pasado de ser pruebas de cargo, a ser reconocidas por los interlocutores”, subrayó.

La otra consecuencia, agregó Elías, sería que el Ministerio Público solicite la entrega voluntaria a Castillo de su celular o, en su defecto, la incautación a través de una orden judicial, a fin de determinar si hubo o no otras conversaciones sobre los ascensos en las FF.AA.

“Al haber aceptado las conversaciones por WhatsApp, la fiscalía puede pedir la entrega de su dispositivo electrónico para recuperar conversaciones borradas y analizar si existen otros chats de relevancia. También e podría ordenar un peritaje informático. Esta acción permitirá reconocer o profundizar si hay diálogos con otras personas, como Ayala y Pacheco”, expresó.

Una línea tenue

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado indicó que, si la admisión hecha por Castillo se refiere a “un ejercicio abusivo de su poder” como jefe de Estado, podría fortalecer la tesis del Ministerio Público.

“Y esto podría llevar a la necesidad de que la fiscal la fiscal de la Nación avance en la formalización de acciones legales contra el presidente”, añadió.

Maldonado, en diálogo con este Diario, precisó que se debe verificar si existen elementos para que se cumplan, en la situación de Castillo, si realmente existen los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, porque hay “una línea muy tenue” respecto a lo que son “las funciones legítimas” del Poder Ejecutivo en la materia de ascensos.

“Hasta donde yo veo en la intervención del presidente, esta es anárquica y caótica, pero no necesariamente veo la configuración del tipo legal de abuso de autoridad y de patrocinio ilegal, puede que ser que exista, pero el Ministerio Público debe trabajar en definir esta línea, porque mañana, otro presidente puede ejercer correctamente sus funciones sobre [los ascensos] y la oposición puede pretender judicializar el tema, eso me parecería mal”, sostuvo.

El ex abogado del Estado advirtió que el Ministerio Público no debe forzar las figuras del abuso de autoridad y el patrocinio ilegal, pero subrayó que, si demuestra de manera técnica que estos dos delitos se dieron en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, la institucionalidad saldrá ganando y también la gobernabilidad.

“Era difícil que niegue los chats”

La abogada penalista Romy Chang afirmó que “era difícil” que el presidente Castillo negara los chats de WhatsApp que le envió a Vizcarra, porque a través de un peritaje tecnológico se podía saber. Agregó que la estrategia del abogado del mandatario pasa por contextualizar estas conversaciones como consultas sobre el proceso de ascensos en las FF.AA. y no como una imposición.

“Cuando uno lee los chats, no queda claro que haya sido una recomendación, y esto es lo que la fiscalía va a tener que dilucidar. Definir si estos chats evidencian o no algún tipo de presión. Pero solo este elemento probatorio no sería suficiente para cambiar la situación [del jefe de Estado] de testigo a investigado”, expresó a El Comercio.

Chang indicó que estas conversaciones deben ser “contrastadas” con otros elementos, entre ellos las declaraciones de otros testigos y también de los implicados, como Ayala y Pacheco.

“El presidente [en el chat con Vizcarra] dice que se comunique con Pacheco. Ahí hay que contrastar, ver si Pacheco ratifica, si dice que había una orden [para que supervise el proceso de ascensos], ahí, entonces podemos decir que el presidente no solo recomendó, sino que impuso”, refirió.

El ex procurador anticorrupción Yván Montoya indicó que el reconocimiento de parte de Castillo de las conversaciones con Vizcarra le ayuda a no complicar su situación. Agregó que todavía le faltan elementos al Ministerio Púbico para decidir si incluye o no al presidente en la investigación preliminar a Ayala y a Pacheco.

“Falta la toma de declaración de Pacheco, que me parece será clave y muy importante. Esta persona puede decir si Castillo le dio o no la orden para solicitarle a Vizcarra que ascienda a tal o cual persona. Si lo hace sería comprometedor contra el presidente. El ex secretario deberá decir si [su participación] fue por iniciativa propia o por orden del presidente”, acotó.

