El ex contralor Fuad Khoury afirmó que el comportamiento de funcionarios en Petro-Perú y la Presidencia, en el marco de la investigación preliminar por el contrato a favor de Heaven Petroleum, “reflejan una falta de transparencia”. Agregó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debe decidir si va abrir pesquisa o no al presidente Pedro Castillo, porque “el silencio” puede ser “su peor enemigo”.

— La empresa Heaven Petroleum ganó una licitación en Petro-Perú para venderle biodiesel por US$70 millones. Esto después de que su gerente Samir Abudayeh se reuniera con el presidente Pedro Castillo y también el gerente general de la empresa estatal, Hugo Chávez Arévalo. ¿Cuáles son las observaciones que usted hace a este proceso?

El hecho de que un proveedor se reúna con una autoridad de corte político, como lo es el presidente Castillo, es una práctica que no es usual, más bien es una práctica que atenta contra la transparencia del proceso [de licitación], porque los demás postores no tuvieron esa oportunidad. No es usual, no es correcto que los proveedores se reúnan con funcionarios del más alto nivel que no son parte de la junta calificadora o del comité de compras, porque normalmente hay términos de referencia, y se debe tener mucha discreción […] Que un empresario se reúna con el presidente y con el gerente general de Petro-Perú no es sano y motiva a la opinión pública piense mal y que podría haber un caso de favoritismo.

— ¿A su consideración, Chávez Arévalo debería dejar Petro-Perú? ¿Por qué?

Debería renunciar para someterse a la investigación, él puede obstaculizar desde adentro el proceso. Si es que está involucrado, hay un riesgo de que la investigación pueda verse frustrada, es posible que las pruebas sean contaminada o eliminadas. El gerente general de Petro-Perú es como el secretario general de un ministerio, es totalmente reprochable que se haya reunido con un proveedor. Se han dado una serie de acontecimientos que obligan a pensar mal: sin ninguna justificación válida restringieron la licitación a empresas nacionales y luego invalidaron al otro postor [a la competencia de Heaven Petroleum]. Hay posibilidades altas [de que haya habido favoritismo]. Es irregular que el presidente Castillo se reúna con un proveedor, no es correcto, no forma parte de sus labores como mandatario.

Hay más de 150.000 procesos de contrataciones, imagínese que el presidente se reúna con todos los proveedores que le tocan la puerta. Esta no es su tarea, su tarea es dirigir la política nacional, no tratar con proveedores que terminan ganando una licitación de más de US$70 millones, que realmente es una fortuna.

— ¿Cómo interpreta la negativa de Presidencia de no permitir el ingreso de la fiscalía a la Secretaría General? ¿Existe temor por lo que se pueda hallar?

Esto tiene varias etapas, la primera es el caso del Puente Tarata III, donde estuvieron involucrados funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde también tuvo participación el señor [Bruno] Pacheco, quien fue secretario general [de la Presidencia]. Y al ver esta situación irregular, [la fiscalía] ingresa a la Secretaría General y le encuentran US$20 mil en efectivo, esa es una señal. La segunda es el proceso de Heaven Petroleum. Y la tercera es la contratación en la FAP. Lo que puede verse es una situación de poca transparencia y de obstaculización del proceso de investigación, lo cual hace que empeore la imagen y la situación de la Presidencia.

— El abogado del presidente Castillo ha referido que la fiscal Norah Córdova carece de imparcialidad. ¿Debe dar un paso al costado en la investigación preliminar del Caso Petro-Perú?

A ver, imagínese usted que cada vez que hay una investigación de cualquier tipo de delito, el investigado solicita que le cambien al fiscal, porque no le gusta, porque cree que va a ser parcial, eso no sirve. Si es que la fiscalía procede a darle el gusto al investigado, significa que la fiscalía no está haciendo su trabajo correctamente, no puede decir “yo quiero escoger a la fiscal”. Esto es poco inteligente, porque [la defensa de Castillo] está demostrando debilidad y que hay preocupación. Si nada debe y nada teme, que se someta a la investigación. No dejar ingresar a los fiscales, al contrario, lo único de demuestra es que hay algo que están escondiendo. Lo que generan estas señales y el comportamiento de Petro-Perú y de la Presidencia es la falta de transparencia y de apoyo a las investigaciones.

— No es la primera vez que un empresario gana una licitación, tras reunirse con Castillo. Por ejemplo, el Consorcio Puente Tarata III ganó una obra por S/232,5 millones en Provías Descentralizado, después de una serie de reuniones de la lobista Karelim López con el presidente. ¿Existe un patrón?

La palabra “patrón” no es, porque se requieren más casos para poder afirman que hay un comportamiento permanente y que se convierte en un patrón. Lo que sí tenemos a la vista de los casos grandes, de las licitaciones de un puente, que es un megaproyecto de S/230 millones, y la compra de biodiésel por S/300 millones al cambio, es que se repite la visita [del proveedor] al presidente Castillo. Provías Nacional y Provías Descentralizado son dos entidades que durante mi época de contralor eran considerar de muy alto riesgo por los niveles de corrupción que había, acuérdate del “club de la construcción”. En ambos casos hay indicios razonables que motivan una investigación.

— ¿Este contrato debería ser cancelado, como el de Petro-Perú?

Sí, totalmente de acuerdo, ha habido un concurso donde hay señales de que hubo un favor. Los dos postores [que quedaron] eran empresas de la misma familia, afiliadas. Y la señal más dura y torpe es que la diferencia entre la propuesta [económica] de ambas era de 27 centavos, es muy raro. Obviamente, tiene que suspenderse [la licitación del puente]. Se tiene que averiguar si hubo o no desembolso.

— Castillo afirma que tiene autoridad moral para luchar contra la corrupción, pero todavía no se ha pronunciado sobre el hallazgo de US$20 mil en la oficina en Palacio de Bruno Pacheco, quien fuera su secretario general…

Yo creo que la inexperiencia del presidente Castillo en la gestión pública hace que cometa errores de este tipo, las declaraciones deberían ser más contundentes, debería saber diferenciar entre lo que es público y privada. Aparentemente, no tiene la experiencia como para darse cuenta de que no podía reunirse en Breña, en esas reuniones clandestinas, porque están fuera del radar público. Los actos de todos los funcionarios deben ser transparente, para ello existe el registro de visitas y este es obligatorio. Imagino que [Castillo] nunca ha dirigido una empresa, una alcaldía o un gobierno regional, entonces la falta de experiencia le está pasando factura al presidente.

— La Procuraduría General ha solicitado investigar a Castillo por el Caso Provías y la fiscal Norah Córdova ha remitido un informe sobre su presunta participación en la licitación en Petro-Perú. ¿Existe inacción de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por no iniciar una pesquisa preliminar al presidente?

De todas maneras. La fiscal de la Nación es la máxima autoridad en la investigación penal, si a esa autoridad la vemos titubeando, que no actúa como corresponde, ahí se está dando una señal de debilidad. La señora Ávalos se está demorando en actuar, ya hay varias voces que le piden [que inicie una investigación preliminar a Castillo], desde el Congreso la van a citar. La fiscal de la Nación debe dar la cara y decir qué está haciendo, porque no se le ve. Debe ser más transparente y decir las cosas por su nombre: si va a investigar o no al presidente, el silencio es su peor enemigo.

— A inicios de diciembre, la jefa del Gabinete, Mirtha Vasquez, refirió que se iba a transparente la lista de las personas que se reunieron con el presidente Castillo en Breña, pero hasta hoy no ha sucedido. ¿Este es un gobierno poco transparente?

Hasta ahora sí, pero no por las declaraciones de la primera ministra, sino por la actuación del conjunto [de integrantes] del Gabinete, los ministros no dan declaraciones, y si las dan, las dan en algunos casos. Veamos los conceptos que tiene el Gabinete respecto a la prensa, a la prensa no se le puede decir que “voy a declarar para el medio que a mí me convenga”, como lo hizo el ministro de Energía y Minas en algún momento. El presidente al representar a todos los peruanos nos tiene que contar que está haciendo, cual es su política de salud y educación. Lo único que estamos viendo con notoriedad es que el gasto público se está incrementando en propuestas que no son rentables, hay mucho populismo. Y el populismo genera pérdidas y no ganancias para el Estado.

— Durante esta primera etapa del gobierno de Castillo, uno de los principales cuestionamientos ha sido las designaciones como altos funcionarios de personas que no cumple con el perfil técnico…

El Ejecutivo está contratando a personas del entorno familiar [del presidente] y del partido que no calzan, que no hacen link con los perfiles, y eso es irregular también. ¿Por qué el Estado está medio paralizado? Por eso, porque desde el 29 de julio, no tienen equipo ni personas para dirigir el país, para manejar los ministerios. Petro-Perú es el ejemplo, lo primero que hicieron fue cambiar al directorio y ls principales autoridades. Y así se ha repetido en los ministerios. No es inusual que cuando entra un nuevo gobierno ponen a su gente, la diferencia es que en los otros gobiernos ponían a gente capacitada, que cumplía con el perfil, aquí se han equivocado.

— ¿Cómo evalúa el rol de la contraloría frente al gobierno? ¿Ha podido ser más rigurosa?

La contraloría está ahorita en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también en Petro-Perú. Lo que sucede con la contraloría, al igual que la fiscalía, es que no son instituciones que sean mediáticas, sino son técnica, y van a comunicar a los medios una vez que tengan el resultado final. Cuando yo era contralor, mis informes hablaban por mí, esa es la labor de un contralor. Ahora soy un ciudadano de a pie, y en esta situación veo casos de favoritismo [en las licitaciones], pero el contralor no puede decir eso, porque esto lo tiene que determinar el sistema de control, el sistema de investigación penal y el Poder Judicial. Obviamente, a la fiscal de la Nación sí le recomendaría que nos diga cuál es el procedimiento que va a seguir, y sobre qué base toma la decisión de actuar o no.

