El último lunes, Ayala informó, a través de su cuenta de Twitter, que ha dejado la defensa legal de Castillo en el proceso de amparo que presentaron, en enero de este año, para la restitución del vacado expresidente. Ayala escribió también que Guillermo Olivera, quien se incorporó recientemente, encabezará esta defensa de ahora en adelante.

He dejado la defensa legal en el proceso de amparo de restitución del ex presidente @PedroCastilloTe, le deseo suerte al abogado Guillermo Olivera. @congresoperu @Poder_Judicial_ @FiscaliaPeru pic.twitter.com/R0YCBhJvQA — Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) June 20, 2023

Aunque el exministro no ha ahondado en razones, fuentes de El Comercio han señalado controversias dentro del grupo de abogados de Castillo, para quien otro rasgo de inestabilidad reposa en las 17 defensas que ha tenido en solo 7 meses: desde el exprimer ministro Aníbal Torres hasta los más recientes José Luis Peña Julca y Juan Pablo Arias Retes.

Las fricciones en el equipo legal

Los abogados del expresidente más bien dudan cuando son consultados si pertenecen a un equipo legal que dialoga o coordina mínimamente. Esto tendría que ver con problemas internos por ciertos afanes de figuración que sostienen algunos de sus integrantes, de querer ser protagonistas por encima de los demás defensores.

Fuentes de este Diario han señalado al abogado Olivera como el agente discordante. Una figura que ha estado siempre expectante, y dispuesto, para defender a Castillo. “Hay una controversia, problemas al interior. Están que se matan entre ellos. [Olivera] ha creado más problemas, quiere figurar, quiere ser el jefe. Los abogados no están de acuerdo porque más habla y no hace nada” , relató la misma fuente de El Comercio, que no ha descartado otras futuras bajas por quiebres entre otros abogados.

Este Diario intentó comunicarse con Walter Ayala para ahondar en los motivos que tuvo para abandonar la defensa de Castillo, pero no recibimos respuesta. Quien respondió ampliamente fue el abogado Olivera, ahora a cargo del proceso de amparo en reemplazo de Ayala. Sin embargo, Olivera, fungiendo de vocero, ha asegurado que el exministro estará a cargo de otros casos. Además, dijo que quien decidió esta variación fue el mismo expresidente Castillo.

“Ha sido cambiado por mí, pero él tiene a cargo otros. Incluso ayer [lunes] estuvo con Castillo y le ha encomendado un nuevo caso, él está inmediatamente trabajando en ese nuevo caso. Él no ha sido sacado de la defensa, ha sido cambiado de un caso a otro”, declaró Olivera a este Diario.

En su tuit, Walter Ayala le da las gracias al presidente Castillo. (EFE/Paolo Aguilar)

El abogado relató también la sucesión de esta comunicación a Ayala. La que provino, reiteró, del mismo expresidente. Según Olivera, Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo, encomendó a un abogado -no especificó quién- que le comunicara a Walter Ayala su decisión. “Lo buscó, lo llamó, pero nunca le contestaron. Como no contestó a sus llamadas, le dirigió un mensaje por WhatApp y Ayala leyó el mensaje escrito. Cuando se encontraba ese emisario conmigo, en mi camioneta yendo a visitar a Pedro Castillo, recibió este emisario una llamada telefónica de Walter Ayala. En ese momento, delante de mí, le comunicó por decisión del profesor, está relevado de este caso por mí. Por tanto, se le comunicó de forma previa”, indicó Olivera.

Por ello, este último no ocultó su descontento con Ayala al añadir que “hace muy mal diciendo que se enteró por las redes. No, se le avisó y contestó. Se le dijo antes de que Pedro Castillo firmara el relevo”.

Según Olivera, no ha indagado en las razones para que Castillo lo coloque a él y remueva a Ayala. Pero agregó: “Ayala no tiene que dar permiso a nadie. Simplemente es el demandante el único que elige y cambia abogados”.

Guillermo Olivera, abogado de Pedro Castillo. En una conferencia de prensa, el pasado 12 de junio, los abogados de Castillo dijeron que este dio el golpe de Estado porque estaba amenazado de muerte.

Pese a estos desencuentros, el abogado Olivera no considera que existan fricciones entre los abogados. En una conferencia de prensa organizada el pasado 12 de junio estuvieron presentes tanto él como Ayala, Eduardo Pachas y Wilfredo Robles.

Aunque Olivera ha dicho a este Diario que “no [operamos como equipo], cada quien ve su caso”, y que no se reúnen para esgrimir una defensa de cada caso, para zanjar el tema ha dicho lo contrario: que la “unidad” es “objetiva” y eso será palpable en una conferencia de prensa que ha organizado para este miércoles, a la que “están invitados todos los abogados que integran la defensa”.

Pero no todos los abogados estaban enterados de esta convocatoria. Eduardo Pachas, la defensa que ha permanecido más tiempo con Castillo, dijo a El Comercio que no fue invitado a este nueva conferencia. “A mí no se me ha dicho nada, ni se me ha citado. Recién me entero que hay una conferencia mañana [miércoles]. Hasta donde tengo entendido, no se me ha llamado. Quizás en el transcurso del día. Si me citan, claro [que voy]” , añadió.

Además, comentó que desconoce las razones por las que Ayala ha sido removido de uno de los casos pendientes del expresidente, aunque mencionó que “sí existe un diálogo” como abogados.

Eduardo Pachas junto a Pedro Castillo cuando este aún ejercía la Presidencia.

En otro momento, Pachas también se refirió a Olivera como alguien que se había “agregado prácticamente él mismo”. Esto porque “siempre” ha estado expectante para defender al expresidente. “Sí, por supuesto [se acercaba al expresidente para ser parte de su defensa]. No desde ahora, sino desde siempre, incluso cuando estaba en Palacio. [...] Ahí están sus convocatorias, siempre hacía comentarios en los procesos, [¿tenía esa aspiración?] Sí desde antes, no desde ahora” , detalló Pachas.

Finalmente, Wilfredo Robles, quien defiende a Castillo en el proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de rebelión, ha mencionado que no hay ninguna discrepancia en el grupo de abogados. Aunque prefirió no ingresar a más detalles, indicó que como grupo de defensa coordinan “lo estrictamente necesario”.

Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo.

Los 17 abogados de Castillo

Pedro Castillo ha sumado, hasta la fecha, 17 abogados para los distintos procesos que hay en su contra. En un primer momento ejerció su defensa el exprimer ministro Aníbal Torres , quien asumió su defensa en las diligencias seguidas tras lo ocurrido el 7 de diciembre del 2022.

A él se sumó el abogado Víctor Pérez Liendo , quien no logró la liberación del expresidente y fue quien firmó una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que otorgue el asilo político.

#AHORA Víctor Pérez Liendo, abogado de Pedro Castillo, pide a presidente de México "se sirva considerar otorgar asilo". Carta, difundida por canciller mexicano, está fechada 7/12. "Castillo ha ratificado la solicitud de asilo recibida esta madrugada (2 am )", informa. pic.twitter.com/Hbh3BBWFJJ — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 8, 2022





Además, Miguel Pérez Arroyo , quien fue abogado del expresidente Alberto Fujimori, y María Adriano se sumaron a la defensa de Castillo. Sin embargo, Pérez Arroyo renunció por “incompatibilidades” el 12 de diciembre. Adriano también abandonó este patrocinio en esa misma fecha.

Tras ello, ejercieron la defensa de Castillo los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla , quienes el 19 de diciembre anunciaron que no seguirían defendiendo al expresidente, sin explicar las razones.

De otro lado, los abogados de oficio que tuvo el expresidente fueron Ítalo Díaz y Jhans Ventura . También se presentó como defensa del expresidente Llissett Marjhory Garrido Ortiz , quien figuraba como “no habilitada” para ejercer la profesión, según la revisión de la web de Colegio de Abogados de Lima. Ella se presentó cuando Castillo fue citado para declarar como testigo en el Caso Anguía de la Comisión de Fiscalización.

Castillo también nombró como abogados a Wilfredo Robles y Paulino Loa , quienes no evitaron que se ratifique su prisión. Este último renunció e ingresó el abogado Sandro Balvín . Él afirmó que estaban “reestructurando la defensa técnica” y que “la tarea va a ser excarcelarlo de la prisión preventiva para que pueda ser investigado en libertad”.