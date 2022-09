La empresa inmobiliaria MarkaGroup SAC se pronunció tras el reportaje de Cuarto Poder sobre presuntas presiones que habrían ejercido el presidente Pedro Castillo y el exministro de Vivienda Geiner Alvarado para favorecerla con un contrato en el Fondo Mivivienda.

Mediante un comunicado, la empresa negó que haya existido algún tipo de presiones hacia trabajadores del Ministerio de Vivienda para lograr la firma de convenios y conseguir fideicomisos con el Fondo Mivivienda.

“Negamos tajantemente haber ejercido cualquier tipo de presión indebida o haber obtenido cualquier beneficio irregular en la tramitación de las autorizaciones para actuar como Entidad Prestamista No Supervisada (EPNS) y constituir fideicomisos en garantía de nuestros proyectos. El Fondo Mivivienda aprobó por unanimidad la suscripción del Convenio EPNS con MarkaGroup, y todos los miembros de su directorio eran los mismos desde el anterior gobierno”, se lee en el pronunciamiento.

Seguidamente, MarkaGroup enfatizó en que es falso que hayan conseguido una “inyección de dinero” a raíz de los trámites hechos antes el Fondo Mivivienda.

“Es falso que haya obtenido 12 millones de soles, o un ‘lucrativo convenio’ o ‘inyección de dinero’ como resultado de los trámites realizados ante el Fondo Mivivienda. Los procedimientos aludidos buscaban únicamente que MarkaGroup pudiera prestar dinero -de su propio patrimonio y a su propio riesgo- a sus clientes”, explicó.

En diálogo con El Comercio, Gabriela Pérez-Costa, gerenta legal de Markagroup, reiteró lo señalado en el comunicado y afirmó que los dos procesos que siguió la empresa siguieron su trámite natural.

Se trata de dos procesos, explicó Pérez-Costa, el primero para conseguir la autorización para otorgar préstamos hipotecarios y el segundo para la aprobación de un esquema de fideicomisos para sus proyectos con el Fondo Mi Vivienda. Ambos procesos iniciaron durante el gobierno de Francisco Sagasti y culminaron durante esta gestión.

Asimismo, la representante de Markagroup indicó que el primer proceso siguió su curso natural de 9 meses con el mismo directorio de la gestión de Sagasti.

“Los funcionarios que me otorgan el permiso fueron nombrados durante la gestión de Sagasti”, aseveró sobre el primer caso. Respecto al segundo, afirmó que se realizó con un directorio nuevo debido a los cambios hechos por el Ejecutivo.

“No hemos recibido fondos públicos y los procedimientos no buscaban que el Estado nos diera nada [...] El Estado tenía que darme el permiso para que yo pudiera prestar plata [...] Yo no recibo dinero de la gente, yo presto dinero a personas que no tienen ingresos formales, que no tienen acceso al crédito, les presto contra mi patrimonio y a mi propio riesgo”, subrayó.

Finalmente, Pérez-Costa afirmó que, con el fin de transparentar los procesos, han pedido que el estudio Benitez, Vargas & Ugaz, el mismo que defiende a Elizabeth Añaños, realice una auditoría a ambos procesos.

Este es el comunicado emitido por la empresa MarkaGroup SAC

De acuerdo a “Cuarto poder”, un testigo protegido de la fiscalía aseguró que hubo una reunión que se dio bajo presión de Castillo y Alvarado. En dicha junta participaron la gerenta de MarkaGroup, Sada Goray, con funcionarios de esta cartera el 25 de agosto del 2021.

Frente a ello, la inmobiliaria aseguró que todas las reuniones fueron vía los canales oficiales y el proceso duró un promedio de 9 meses, en los cuales -aclaró- que se encargaron de cumplir los requisitos que se les solicitó.

“MarkaGroup niega y rechaza haber obtenido un trato diferenciado, frente a cualquier otro promotor, en los términos de aprobación de sus fideicomisos, en cualquiera de los gobiernos y conformaciones del Directorio del Fondo Mivivienda”, agregó.

