El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y representante de Cusco, Jean Paul Benavente, se mostró a favor de evaluar un adelanto de elecciones como salida a la profunda crisis política que vive el país.

Dijo que dicha medida debe darse “en el marco de una unidad nacional”, mediante una “mesa de diálogo” entre los sectores público y privado.

Sus pares de Arequipa y Cajamarca, Kimmerlee Gutiérrez y Mesías Guevara, expresaron opiniones similares. En tanto, el gobernador de San Martín consideró necesario un diálogo de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Benavente afirmó en diálogo con RPP que él y otros 16 gobernadores llegaron a esa conclusión tras una reunión de la ANGR realizada el pasado viernes 12 en la región de Arequipa.

“El pasado viernes nos hemos reunido los gobernadores de todo el país en Arequipa y vemos con profunda preocupación lo que está pasando a nivel nacional entre dos poderes del Estado que no dan su brazo a torcer, que tienen un fuego cruzado, y que – más aún- nos preocupa la polarización que tenga nuestro país. Convulsión social que nos hace daño”, expresó.

Agregó que “uno de los puntos de agenda que hemos planteado en un pronunciamiento es la posibilidad del adelanto de elecciones”.

“La confluencia de distintas posiciones, incluso las mismas encuestas, advierten de esa necesidad. Tiene que darse en el marco de una unidad nacional […] Tenemos que sentarnos a la mesa distintas instituciones del Estado con el sector privado para definir el tema”, señaló también.

En otro momento, la autoridad cusqueña calificó de “puestas en escena” a los consejos de ministros descentralizados y aseguró que sus pares también comparten esta opinión.

Pedro Castillo y ministros durante el Consejo de Ministros Descentralizado celebrado en Ayacucho. / Presidencia de la República

“Considero que [los consejos de ministros descentralizados] solo son una puesta en escena de compromisos y que se han hecho discursos políticos y que no se han tratado con el debido profesionalismo”, manifestó.

Benavente anunció también que el martes 23 de agosto diversos gobernadores regionales llegarán a Lima para conversar con distintos representantes del sector público y privado. Luego de ello, emitirán un pronunciamiento.

Este es el pronunciamiento de la ANGR sobre la crisis política:

Pronunciamiento ANGR.

Por su parte, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, dijo a El Comercio que “lo ideal es que tanto el Congreso como el Ejecutivo concluyan el periodo para el que fueron elegidos” y que “para eso se requiere un gran consenso o diálogo”.

“De no alcanzarse, una alternativa sería el adelanto de elecciones”, subrayó

A su criterio, el espacio más adecuado para el diálogo era el Acuerdo Nacional; sin embargo, señaló, que Max Hernández y el cardenal Barreto fueron “vapuleados en su momento” cuando intentaron generar este encuentro entre diversos actores.

Guevara remarcó que no ve como una salida “ni la renuncia del presidente, ni la vacancia y tampoco el cierre de Congreso”. “Pienso que es antidemocrático, tenemos que pensar como estadistas”.

Luego de la reunión que sostuvieron las 17 autoridades regionales (el pasado viernes 12 de agosto), la gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, señaló que, si no se llega a un consenso, llegarán a un tema radical, en referencia al adelanto de elecciones.

“Queremos una estabilidad política porque sin estabilidad no se puede trabajar y no hay inversiones extranjeras […] Nosotros como gobernadores queremos indicar [al Gobierno y el Congreso] que trabajen de la mano por el bien de la población; de no ser así, llegaremos a un tema radical”, señaló en declaraciones al portal arequipeño El Búho.

Gobernadores regionales llegarán el 23 de agosto a Lima para conversar con distintos representantes del sector público y privado. Luego de ello, emitirán un pronunciamiento. (Foto: Gobierno)

En tanto, en diálogo con Exitosa, el gobernador de San Martín, Pedro Bogarín, también se refirió al acuerdo al que llegaron las autoridades que asistieron a la referida reunión en Arequipa.

“Hemos sacado un acuerdo, fijar la fecha 23 para convocar fuerzas productivas y sociales y tomar decisiones respecto a la decisión y buscar una salida […] No hay una salida, el Congreso se empecina en vacar al presidente y el presidente en no renunciar [… ]Ambos poderes deben reflexionar en qué le conviene al país. Nosotros los gobernadores y alcaldes hemos trabajado con 5 presidentes en un periodo de 4 años”, declaró.

Añadió que, a su criterio, las “crisis políticas se solucionan con resultados” y que espera que “no haya vacancia ni cierre del Congreso, sino que se lleguen a acuerdos de gobernabilidad”.

“Parece que muchos que integran el Acuerdo Nacional no quieren reunirse por eso estamos haciendo esta convocatoria”.

Bogarín advirtió también “el presidente debe tener un gabinete de consenso” y no uno conformado por sus allegados o paisanos.