El gobierno de Pedro Castillo sumó este martes un nuevo incidente con la prensa, solo un día después de que el presidente insultara a aquella llamándola “chiste” por el simple hecho de que un periodista le preguntara por las contradicciones en sus declaraciones fiscales sobre el Caso Provías y los ascensos en las Fuerzas Armadas.

La mañana del martes, el docente evitó nuevamente declarar ante los medios tras una actividad en Jicamarca, Huarochirí. Un cordón de policías con escudos restringió la labor de los periodistas impidiendo que se acerquen al mandatario para realizarle preguntas, poniendo además en riesgo a reporteros y vecinos que se encontraban al borde de la ladera de un cerro.

En ese mismo evento, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte, por el contrario, agradeció la labor de los medios de comunicación por la difusión del bono Yanapay.

“Yo no quiero dejar de agradecer a los medios de comunicación […] Sin haber gastado un sol en publicidad estatal, el [bono] Yanapay se ha hecho conocer”, expresó Boluarte.

Pedro Castillo evitó declarar durante actividad en Jicamarca tras calificar de “chiste” a la prensa

Consultado sobre el nuevo incidente, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, señaló a Canal N que el cordón policial es “es por la seguridad” y “es por la pandemia, no podemos acercarnos mucho”. No obstante, dijo no tener mayor información sobre lo acontecido en Jicamarca.

Las actitudes confrontacionales del presidente Pedro Castillo frente a la prensa han sido recurrentes durante su gestión, además de la campaña electoral. El mandatario ha realizado ataques a los medios de comunicación en distintas ocasiones en lo que va de su gobierno, como se da cuenta en la infografía que acompaña a esta nota.

Otros actores del Poder Ejecutivo, como el exprimer ministro Guido Bellido o el actual titular de la PCM Aníbal Torres, también han protagonizado diversos incidentes con la prensa.

Un cordón policial impidió que periodistas se acerquen al presidente Pedro Castillo para realizarle preguntas tras actividad en Jicamarca. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)

El presidente Pedro Castillo saludando a vecinos de Jicamarca mientras, detrás, un cordón policial impide el paso de reporteros que buscaban hacer preguntas al mandatario. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Durante el discurso del presidente Pedro Castillo en Jicamarca, los reporteros gráficos y camarógrafos se ubicaron tras un cintillo. Luego de esa actividad, el cordón policial impidió que reporteros hagan preguntas al jefe de Estado. (Foto: Presidencia)

Se disculpa por insulto

Horas después, Castillo solo declaró para el canal estatal TV Perú y se refirió al incidente de lunes. Indicó que estaba concentrado en actividades del sector educación: “Tenemos todo un plan de trabajo. Estamos abocados a hacer nuestras cosas. Nuestra mentalidad no está en otra cosa, sino responderle al país con tareas inmediatas”.

“Surgió por ahí alguna pregunta, que el Perú sabe que eso está en espacio de una investigación. Entiendo que si se ha sentido incómoda la prensa, es una reacción natural, toda vez que una persona está enfocada en un trabajo. Si hay alguna situación que se ha herido parte de la susceptibilidad de la prensa, pido las disculpas correspondientes”, añadió el mandatario.

Hasta el cierre de esta edición, el presidente Pedro Castillo no se pronunció sobre el incidente en Jicamarca.

Condena por nuevo incidente

Para el decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú (CPP), Ricardo Burgos, la prensa le debe respeto al presidente y este, a su vez, tiene que respetar al mandatario.

En ese sentido, consideró que es necesario —y que es una tarea pendiente del Ejecutivo— que el jefe de Estado reconstruya los vasos comunicantes con los reporteros y la prensa en general.

“Sin duda, es necesario que el jefe de Estado entienda cuál es su función como primer servidor del país, a efecto de que no es que la prensa esté solicitando una situación excepcional. Sabemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental y los estados tienen dos obligaciones: respetar la libertad de expresión y garantizarla. Esto no está ocurriendo en este momento con el gobierno del presidente Castillo”, advirtió en diálogo con El Comercio.

Sobre los hechos en Jicamarca y las disculpas ofrecidas por Castillo Terrones, Burgos dijo que “los actos de contrición del gobierno deben ser permanentes y no solo aislados en torno a una pregunta específica”.

“No puede ser posible que un destacamento policial se convierta en una guardia pretoriana del presidente, que evita a todo costo que ingresen los periodistas y se permita la libre acción de preguntar. Eso está mal, no coincide con las disculpas”, sostuvo. Acotó que el Colegio de Periodistas del Perú exhorta a Pedro Castillo a mantener su temple y su actitud democrática en todas las manifestaciones que tengan que ver con el ejercicio de su cargo.

Asimismo, mediante un comunicado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), recordó que el presidente Pedro Castillo tiene el deber de responder sobre asuntos de interés público.

“IPYS observa con preocupación estos hechos que afectan la cobertura de la prensa y el derecho a la información. También recuerda al presidente Castillo que, por la importancia de su cargo, está bajo el escrutinio del periodismo y, por tanto, tiene el deber de responder sobre asuntos de alto interés público”, señaló el organismo.

