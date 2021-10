Conforme a los criterios de Saber más

Los dos primeros meses del gobierno de Pedro Castillo no solo han estado marcados por una serie de contradicciones y yerros, sino también por el silencio del presidente ante de los medios de comunicación (no ha brindado una sola entrevista). La relación con la prensa es tensa, al punto que se han registrados agresiones verbales y físicas contra reporteros de parte de personas de su entorno (incluyendo al primer ministro, Guido Bellido).

El profesor- durante la última campaña electoral- ya había dejado rastros, en sus acalorados discursos, de su antipatía hacia los medios de comunicación, en especial contra aquellos que, según él, distorsionan sus palabras y se fijan hasta a que auto se sube [Ver infografía]. Y a pesar de haber suscrito, en la segunda vuelta, la Proclama Ciudadana, donde asumió el compromiso de defender y promover la libertad de expresión y de prensa en el país, desde el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) empiezan a tener serias dudas de que cumpla.

La directora del área de libertades informativas del IPYS, Adriana León, advirtió que desde el Ejecutivo han dado ya “varias señales” de que la libertad de expresión y el acceso a la información pública “pueden estar en riesgo”. Puso como ejemplo que no se haya permitido el ingreso de la prensa a actividades oficiales de Castillo y de Bellido.

“Han cerrado las calles aledañas a Palacio de Gobierno, el presidente sale por la puerta detrás para evadir a la prensa. Tampoco permitieron el acceso de la prensa cuando Bellido fue condecorado por un grupo de mujeres, lo que antes era normal. Y esto fue para evitar preguntas incómodas al primer ministro, quien ha tenido frases inapropiadas y misóginas”, subrayó a El Comercio.

El 5 de agosto, por ejemplo, se colocaron rejas y cercos en los alrededores de Palacio de Gobierno, lo que impidió que los periodistas den cobertura a una actividad oficial del presidente Pedro Castillo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec)

León refirió que tanto Castillo Terrones como los integrantes del Gabinete Ministerial deben cambiar la perspectiva que tienen sobre el rol de la prensa.

“Los periodistas y los medios de comunicación no somos amigos de los funcionarios, no estamos para sacar las cosas bonitas de los gobiernos. Hace unas semanas, la vicepresidenta Dina Boluarte cuestionó por qué la prensa no sacaba lo del bono. El principal reto del Castillo y de sus colaboradores es entender nuestro rol, que es de fiscalización”, remarcó.

(Infografía: El Comercio)

Una estrategia en marcha

Pedro Tenorio, uno de los directores de IPYS, afirmó que el gobierno ha preferido desplegar una estrategia, a través de la cual pretende “ubicar a los grandes medios de comunicación de Lima”, entre canales, radio y periódicos de alcance nacional, “como sus adversarios” y como “simples voceros de los intereses de la gran empresa”.

“Es decir, quieren imponer la narrativa de que los medios de comunicación nacionales están motivados por intereses subalternos, y que solo ciertos medios de provincia pueden ser interlocutores válidos del gobierno. Y así generar una contraposición a la labor de la prensa que es vigilante y crítica. Y sumar a medios que le son afines, como el diario El Sombrero y la revista Marka”, manifestó a este Diario.

Tenorio consideró que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tiene influencia directa en que no solo el Ejecutivo, sino también la bancada del partido del lápiz haya optado por ese camino. “Él se presenta como un perseguido, por la condena que tiene y todas las investigaciones que se le han abierto, y pone a los medios dentro esa narrativa, a la que ha arrastrado a Castillo”, añadió.

El periodista refirió que hay un par de ministros que se salen de este molde, como Pedro Francke (Economía y Finanzas), Hernando Cevallos (Salud) y Aníbal Torres (Justicia y Derechos Humanos), quienes sí han optado por conversar con todos los medios de comunicación.

“¿Qué tienen en común? No son de Perú Libre y, de acuerdo a las encuestas, tienen una importante aprobación. Pero hay otros integrantes del Gabinete que tienen serios cuestionamientos, y prefieren ampararse en este discurso de confrontación, victimizarse y colocar a la prensa como un adversario político cuando no lo es”, señaló.

Tenorio alertó que mientras Bellido, una persona “digitada” por Cerrón siga al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), está situación continuará.

“Ojalá que no profundice [esta situación]. Ahora quieren tener en TV Perú a un canal que produzca contenido que levante al gobierno. Hay que agradecer la sinceridad del ministro de Transportes [Juan Francisco Silva], quien ha puesto en evidencia una manera de pensar en el gobierno, y que buscan instrumentalizar a TV Perú y a los medios de comunicación oficiales”, recalcó.

(Infografía: El Comercio)

“Es el peor divorcio posible”

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, dijo que lo que se puede ver, hasta el momento, es que la administración Castillo y Perú Libre están intentado generar presión en contra de los medios tradicionales de alcance nacional, que son críticos con el partido del lápiz.

“Y esto lo vemos en amenazas, en agresiones verbales y físicas y también en un proyecto legislativo. Creemos que esto es parte de una estrategia un poco más grande, no son eventos aislados, tampoco espontáneos”, expresó a El Comercio.

Salazar adelantó que la decisión que adopte el presidente Castillo respecto a si firma o no las declaraciones de Chapultepec y de Salta puede marcar un punto de inflexión a futuro.

“Estas declaraciones no son a favor de los periodistas y los dueños de los medios de comunicación, es para todos los ciudadanos, la libertad de expresión es un derecho universal. Y si no se compromete a esto, claramente el gobierno no tiene interés en respetar los derechos fundamentales. Nosotros no estamos pidiendo algo especial, ni una exoneración tributaria, sino el respeto a un derecho que es universal”, subrayó.

El director ejecutivo del CPP evitó responder a los pronunciamientos de Cerrón y de la bancada de Perú Libre, que se oponen a que Castillo Terrones suscriba las referidas declaraciones.

“No le vamos a responder ni a Perú Libre ni a Cerrón, porque nuestro pedido ha sido al presidente de la República, no es a la bancada ni a Cerrón. Nuestra interlocución es con Palacio de Gobierno, con el presidente Castillo y con la vicepresidenta Boluarte”, mencionó.

Salazar sostuvo, además, que la relación de los medios de comunicación con el actual gobierno “es ninguna”. “Es el peor divorcio posible, los únicos periodistas con los que se ha reunido el presidente han sido los del Consejo de la Prensa Peruana, y no ha sido para hacerle una entrevista, sino para establecer vasos comunicantes, pero no hay relación”.

Añadió que si Castillo Terrones llega a firmar no las declaraciones de Chapultepec y de Salta se abre un espacio para “una mejor relación de trabajo”. “Esto no significa que los medios de comunicación van a ser partidarios de Perú Libre y del jefe de Estado, la prensa debe continuar investigando y siendo incómoda”, resaltó.

Un escenario futuro incierto

El director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, Andrés Calderón, sostuvo que en la actualidad sí existe “un riesgo para la libertad de expresión” en el Perú. Puso como ejemplo que la bancada de Perú Libre ya ha presentado un proyecto que busca ejercer un control sobre el contenido de los medios de comunicación.

“Y también hay afrentas específicas que realiza constantemente Cerrón, quien es el líder del partido de gobierno, y algunos congresistas oficialistas [como Guillermo Bermejo]. A eso hay que sumarle actitudes específicas del gobierno, desde las declaraciones infelices del ministro Silva, quien cree que el canal del Estado debe apoyar lo que sea que diga el Ejecutivo, o el silencio del presidente, y las limitaciones a actos oficiales”, expresó a este Diario.

Calderón dijo que el desdén con el que trata el oficialismo a la prensa puede provocar una situación de “polarización”, en la que un sector de ciudadanos no confíe en la información, sino que se conviertan en “hinchas” o “enemigos” de determinados medios de comunicación, con lo que se puede abrir paso a un escenario de posverdad.

Agregó que si el presidente Castillo no firma las declaraciones de Chapultepec y Salta daría la señal de que no le interesa proteger a los periodistas de la censura, de guardar el secreto de sus fuentes, de no utilizar discriminatoriamente la publicidad estatal o la designación del espectro electromagnético, entre otros.

“Al no firmarlas, están diciendo que no le interesan estos valores, y también que le podría interesar contradecirlos. Y es ahí donde los cambios drásticos como la asamblea constituyente y una nueva constitución generan preocupación de que algunas de las cosas que se quisieran cambiar desde Perú Libre es el rol de prensa, considerarla como un instrumento a los intereses del gobierno”, advirtió.

Reflexiones sobre el rol del periodismo

Salazar, director ejecutivo del CPP afirmó si no hay periodismo crítico, no puede existir un balance de poderes ni democracia. Agregó que es este tipo de prensa la que ha revelado las denuncias más importantes de los últimos años en diferentes gobiernos [Ver línea de tiempo].

“Hace 200 años se habla del mismo tema. Hoy hay un intento de reprimir a este periodismo libre. Desde la recuperación de la democracia [tras la caída del régimen de Alberto Fujimori en el 2000], no hemos tenido una situación de libertad de expresión tan dura en el Perú”, acotó.

Tenorio indicó que el rol fundamental de los medios de comunicación es buscar aquello que muchas veces desde el poder se intenta ocultar a la ciudadanía.

“Ese rol fiscalizador y vigilante hoy en día es doblemente relevante. Lo que nos ha enseñado la historia de fines del siglo XX es que todos los intentos por doblegar a la prensa independiente han fracasado. Y eso es lo que deberían aprender las autoridades. Con Fujimori hubo un control ilícito, mafioso de una parte importante de los medios, pero existieron medios que no se dejaron torcer y continuaron con sus investigaciones, que propiciaron la caída de ese régimen. Esa es una lección que se debe tener presente”, expresó.

León consideró que los medios de comunicación deben realizar una autocrítica por el rol que asumieron en la última campaña electoral.

“El problema que yo veo es que los medios de comunicación no tienen ganas de hacer una autocrítica, de mirarse al espejo, y poner el tema sobre la mesa de la sociedad civil. Tenemos que hacer que la ciudadanía se compre el derecho a la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. Para eso los medios deben sentarse y discutir qué se hizo bien y mal. Este es un debate que nos debemos, sino pasará lo que ocurrió en Ecuador, donde el gobierno de Correa dio una ley que atentó contra los medios, que fue respaldada por el 89% de la población”, concluyó.

Calderón indicó que, en gobiernos no democráticos, desde el de Juan Velasco Alvarado hasta Fujimori, el periodismo es “la última línea de defensa”. “En aquellos casos donde un poder político avasalla al resto y concentra el poder, el único espacio de protección para la ciudadana y para la defensa de una democracia en decadencia es justamente el periodismo”, puntualizó.

Más información

En el plan de gobierno que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Perú Libre propone eliminar todo elemento “que distorsione la política educativa y la mente de nuestras generaciones como la famosa radio y TV basura”.

También indica que es “debe del Estado socialista independizarse” de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que califican como “una organización que concreta el poder el poder mediático continental para defender el poder económico de la oligarquía americana”.

Perú Libre, en este mismo documento, cita al fallecido expresidente de Cuba Fidel Castro, cuando refiere que la izquierda no debe tener esperanza en utilizar “a los medios de la derecha para hacer su revolución”.

Este viernes 1 de octubre, se celebra el Día del Periodista en el Perú. ¿Por qué? Se conmemora la aparición del Diario de Lima, que fue fundado por Jaime Bausate y Meza el 1 de octubre de 1790.

El papel de la prensa en la fiscalización

