Desde que el presidente Pedro Castillo asumió el poder, la relación del Ejecutivo con la prensa no solo ha sido tensa, sino también de asedio. La última reportera en sufrir una agresión física por funcionarios cercanos al jefe de Estado ha sido Hellen Meniz, de RPP Noticias. Franco Pomalaya, asistente de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, intentó arrebatarle violentamente el micrófono cuando buscaba recoger una declaración del profesor.

“Él [Pomalaya] ni siquiera es parte de la seguridad [del presidente], él fue de frente a quitarme el micrófono, nunca me dijo nada, colocó sus manos directamente en el micrófono. Y sí, claro que deben dar el ejemplo, si quieren que creamos que no se van a permitir más estos actos, sí lo deberían sancionar”, refirió Meniz en diálogo con El Comercio.

La reportera también aclaró que ella no agredió en ningún momento al funcionario, luego de recibir comentarios en redes sociales donde la sindican de haber respondido con puñetazos.

“He visto algunos comentarios, de que yo he dado puñetazos, eso no es cierto, en mi mano derecha tengo un celular, y yo quise bajar su mano”, expresó.





En la misma actividad en Comas, donde Castillo se reunió con las representantes de las ollas comunes, también participó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, a quien la periodista le preguntó cómo podía permitir que personal del Ejecutivo agreda a los integrantes de los medios de comunicación.

“La ministra Durand tampoco quiso dar declaraciones, yo le dije ‘usted es ministra, cómo es posible que permita este tipo de agresiones’, grité fuerte, la puerta de delante de su auto estaba abierta, nunca bajó”, contó.

“Ya no se puede hablar de hechos aislados”

Para el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, lo que se ha dado en las últimas semanas, es una “suerte de asedio a la prensa como una política de gobierno”.

Salazar recordó que, en mayo último, cuando Pedro Castillo era candidato de Perú Libre a la Presidencia, seguidores de su partido agredieron a la periodista Stefanie Medina, de América TV y Canal N, en Ayacucho. Esta situación se dio después de que el profesor, en uno de sus mítines, azuzara a los asistentes contra la prensa.

El candidato @PedroCastilloTe tiene el derecho a opinar lo que desee sobre los medios de comunicación. Pero no considera que al decirlo frente a miles de personas, las azuza, y a quienes agreden son a los reportamos sus actividades. Es a nosotros quienes insultan y golpean. pic.twitter.com/Yam9tlWGEj — Stefanie Medina (@una_reportera) May 19, 2021





“Lo vimos en la campaña, lo vemos ahora, ya no se puede hablar de hechos aislados, de anécdotas. Desde el gobierno dijeron que eran hechos aislado de la seguridad del presidente [cuando ocurrió la agresión a Tifanny Tipiani, de TV Perú]. Este ya no es un hecho aislado. No recuerdo que haya pasado de manera frecuente con otros presidentes, hay un maltrato a la prensa”, remarcó el director del CPP a este Diario.





Así fue apartada por la seguridad de Pedro Castillo una reportera de TV Perú. (Difusión)





Salazar contó que, hace una semana, cuando se reunió con el presidente Castillo para hacerle la propuesta de firmar las Declaraciones de Chapultepec y de Salta, le expresó su preocupación por lo ocurrido primero con Tipiani y después con ciertas actitudes del Ejecutivo hacia los medios de comunicación, como que no les den acceso a todos los eventos públicos o mantener el perímetro de Palacio de Gobierno con rejas.

“Él dijo que no sabía sobre esto, pero ya lo está; ha pasado una semana [desde esa cita] y sigue sucediendo y continúa el silencio, es difícil entender las formas”, manifestó.

Consideró que el Ejecutivo debe dar muestras de acciones concretas que le permitan mejorar su relación con la prensa.

“Los periodistas no buscamos una relación de compadrazgo [con el gobierno], sino de comunicación crítica. Hay un silencio casi absoluto y se lo hemos manifestado al presidente Castillo cara a cara. Por ello, le hemos insistido con la firma de las Declaraciones de Chapultepec y de Salta. Se ha comprometido a responder por escrito, esperamos que se dé en los próximos días”, señaló.

Salazar señaló que las agresiones físicas a periodistas y las recientes declaraciones de la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Incluso Social, Dina Boluarte, y del jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido [ver infografía] son “signos que nos dicen que el futuro es bastante negativo”.

El director ejecutivo del CPP recordó que Castillo, durante la campaña de segunda vuelta, firmó la Proclama Ciudadana, cuyo punto 8 establece que debe defender y promover la libertad de expresión y de prensa en el país. “Si ya suscribió ese documento, firmar las Declaraciones de Chapultepec y de Salta solo es profundizar ese detalle, no pedimos una prerrogativa ni un privilegio”, acotó.

Atenta contra el derecho a la información

El periodista Pedro Tenorio, uno de los directores del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), criticó que el Ejecutivo, tras la agresión a Tipiani en agosto, no haya mostrado ningún tipo de correctivo. “No estamos ante hechos aislados o propios del inicio de una etapa gubernamental, lo que me preocupa es una actitud que atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Tenorio recalcó que los medios de comunicación actúan como intermediarios entre las autoridades y los ciudadanos. “La sociedad quiere saber cuál es la razón, el fondo de las principales decisiones políticas que toma este gobierno, y para ello es importante conocer cómo actúan las autoridades. Estamos ante una posición atentatoria contra ese derecho”, complementó.

También cuestionó la actitud de Pomalaya Neyra- quien, de acuerdo al portal de Transparencia de la Presidencia, ha sido contratado en Palacio de Gobierno para la redacción y revisión de textos para redes sociales por un monto de S/34 mil por cuatro meses- hacia Meniz.

“Aquí hablamos de una persona que debería tener conocimiento para organizar la logística para que el presidente Castillo tenga contacto con la población, es un espacio donde el Estado debe poner a personas con cierta experiencia y capacidad para organizar el trabajo periodístico. Hay un desdén absoluto por el trabajo de la prensa, y no solo a eso, sino al derecho que tienen los ciudadanos de estar informados”, subrayó.

Tenorio sostuvo que es necesario que exista una sanción a Pomalaya, porque, de lo contrario, esta situación podría ser “una señal de que hay carta blanca” en el gobierno “para obstaculizar” la labor de los medios de comunicación. “Esto sería nefasto, el presidente debe poner orden, debe tener una buena comunicación a través de la prensa”, finalizó.

Este Diario intentó conocer cuáles serán las medidas que Palacio de Gobierno adoptará frente a la agresión de Pomalaya a Meniz, a través de la Secretaría de Prensa, pero no hubo ninguna respuesta.

Pomalaya, en breves declaraciones a Canal N, ofreció disculpas a Meniz, aunque negó que haya intentado agredirla.

“En el evento en Comas del señor presidente [Castillo], yo veo que se le acercan, que le ponen un palo en la cara y yo, por reflejo, lo que hago es retirar ese palo, yo en ningún momento he tenido la intención de agredirla ni la he agredido. Después me he dado cuenta que era Hellen y que era periodista de RPP. Aprovecho la oportunidad para pedirle disculpas”, manifestó.

Franco Pomalaya pide perdón a reportera: “No fue mi intención agredirla”

El jefe del Gabinete Ministerial brindó disculpas a nombre del Ejecutivo a Meniz por la agresión sufrida ayer en Comas.

“Con el señor Franco [Pomalaya] se ha conversado, hemos dialogado, él lamenta mucho lo sucedido, lo que pasa es que muchas veces cuando uno quiere entrevistar, todos quieren entrevistar a riesgo de que con una cámara puedan agredir al presidente sin querer o entre periodistas se puedan agredir. La persona que ha estado al lado del presidente pensó que algo así podía suceder. A nombre del Ejecutivo, las disculpas del caso a todo el gremio de los periodistas. Cuando uno se equivoca debe reconocer su error”, subrayó.

Bellido adelantó que la relación del gobierno con los medios de comunicación será “directa” y “amistosa”.

“No puede ser una relación obligada de ninguna parte. Cuando nosotros tenemos que anunciar algún tema de trascendencia a la población, nosotros vamos a requerirlos, y cuando ustedes necesiten una información, nosotros estaremos a vuestra disposición”, mencionó.

La Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta oficial de Twitter, rechazó la agresión a Meniz. Y también recordó que el Estado “está obligado a facilitar la labor de la prensa y no obstaculizar su trabajo” .

. Pomalaya- según la resolución N° 209-2021-PCM- formará parte de la comitiva del viaje que realizará el presidente Castillo a México y Estados Unidos, entre el 17 y 22 de setiembre. Se le han asignado US$2.200 por cinco días.

