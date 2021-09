Conforme a los criterios de Saber más

Luego de que el primer ministro Guido Bellido descartó tomar acciones legales si no se retractaba de su denuncia contra él por agresión verbal, la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, instó a los testigos del agravio a relatar los hechos tal como sucedieron.

—El primer ministro le mandó una carta notarial advirtiendo que tomaría acciones legales si no se retractaba de su denuncia, pero luego retrocedió.

La credibilidad de Bellido frente a las mujeres y al país se pinta por sí sola. Creo que él está borrachito de poder ahora, porque ni siquiera sus ministros del Gabinete lo respetan y nadie le cree.

—Usted dice que no lo quieren, pero la ministra de la Mujer, Anahí Durand, ha dicho en una entrevista con “Sudaca” que se siente cómoda en el Gabinete.

Me parece que una persona no debe denigrarse de esa manera solamente por conservar un puesto político. Ella es una mujer y lo mínimo que se espera de una mujer, de una ministra, es que defienda a otras mujeres. Ahí se ve un afán de conservar un puesto a como dé lugar, quedando bien con el jefe. Lamento mucho su declaración, está defendiendo algo indefendible.

—En la misma entrevista, la ministra Durand ha llamado a no instrumentalizar los reclamos de las mujeres. Y hay quienes sostienen que se está haciendo un uso político de la lucha.

Mi denuncia fue una denuncia política, porque no sucedió en cualquier lugar: ni en la calle, ni en una discoteca ni en un restaurante. Sucedió dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo. Tanto el señor Bellido como quien habla éramos en ese momento congresistas electos. Entonces, yo creo que son pretextos tontos los que están poniendo.

—Usted ha dicho, y tiene razón, que la defensa de los derechos de la mujer no es una bandera de una ideología. Sin embargo, lo cierto es que la derecha nunca ha sido tan enfática en condenar denuncias de violencia contra la mujer como lo está siendo ahora.

Sí, prácticamente era un discurso que había acogido la izquierda. Creo que todos éramos conscientes de esto. Pero, en esta ocasión, la agresión me la hacen a mí. Yo me considero una persona de centro derecha. Pero más allá de hablar de izquierda, derecha o centro, creo que el Perú entero se ha unido en este momento a favor de las mujeres. Y todas coincidimos en que es nefasto que el señor Bellido esté en el Gobierno.

—¿Por qué la derecha no se compró el pleito antes?

Yo creo que la derecha se había quedado en muchas cosas, no solo en este tema. Y, más bien, la izquierda era la que avasallaba y se cogía los temas por rapidez. Pero esto no ha sido calculado, ha sido un hecho fortuito. Yo he recibido una agresión sin quererla ni merecerla. [...] Estoy enviando una carta tanto a la OEA como a la ONU informándoles los hechos y solicitándoles su pronunciamiento sobre la agresión que recibí por parte del primer ministro Guido Bellido. También, les muestro mi preocupación por el actuar del Gobierno peruano, que no garantiza la vigencia irrestricta de las políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres. Yo creo que ya llegamos a un punto en que o el presidente saca a Bellido o nos tendrá a todas las mujeres juntas frente a Palacio exigiéndoselo a gritos.

—Durante su exposición ante la Comisión de la Mujer, Bellido pidió disculpas por sus expresiones irrespetuosas hacia las mujeres en redes sociales.

Son unas disculpas de mentira. Creo que no las dice de verdad. Y, más allá de las disculpas, creo que a él se le debe ver no solo en la Comisión de Ética, sino también, paralelamente, en la de la Comisión de la Mujer. Y no solo por mi caso: hay que revisar todos los antecedentes que tiene el señor Bellido. Él ha venido ofendiendo a las mujeres desde hace muchos años. Eso no va a poder cambiar en su cerebro simplemente porque ahora tiene un poder más alto. Al contrario, creo que ese sentimiento en contra de las mujeres se va a reafirmar mucho más por tener esa cuota de poder.

— Lo pregunto porque las comisiones de Ética no tienen fama de ser las más eficientes. Más bien, se caracterizan por archivar denuncias.

Más allá de lo que pase en la Comisión de Ética, creo que el Perú entero está viendo quién es Bellido. Y ese estigma que le está cayendo, de un violentista de mujeres, es un castigo bastante grande, más que cualquier otro. Sin embargo, confío en que los integrantes y la presidenta de la Comisión de Ética van a cumplir con su labor parlamentaria. Y también, si me permites, quisiera hacer un llamado a los testigos a que se comporten como seres humanos. Que no piensen en qué podrán ganar políticamente o en negociados por debajo de la mesa. Los invoco a que sean unos caballeros. Los que son padres de familia, que piensen que eso le ha podido ocurrir a cualquiera de las mujeres de su casa. Y no quiero victimizarme. Simplemente les hago una invocación a que digan la verdad de lo que escucharon en ese momento. Que no se hagan los tontos, que no digan que están confundidos, que no escucharon nada, porque van quedar muy mal ante todo el pueblo peruano.

—¿Hay algo que le haga pensar que no lo harán?

Sí, por supuesto. Primero, el congresista Jaime Quito, de Perú Libre, no negó lo sucedido pero trató de escabullirse. Luego dijo que era mentira. Pero nosotros tenemos bien documentadas todas sus declaraciones. Por otro lado, el congresista [Enrique] Wong me ha dicho a mí, personalmente, que él no recuerda que se haya dicho eso. El congresista Wong estaba allí en ese momento, ha tenido que escuchar absolutamente todo.

—El congresista Eduardo Castillo ha pedido a la fiscal de la Nación que informe si su despacho ha iniciado una investigación de oficio contra Bellido por su denuncia.

Acabo de revisarlo. Me parece bien que haya hombres que se preocupen por las causas de las mujeres. Mi caso lo está revisando un estudio de abogados en este momento y vamos a tomar una decisión para ver cuál es la manera correcta de actuar.

—¿Está pensando en presentar una denuncia penal?

Sí.

— ¿Por el delito de acoso?

Eso no lo sé todavía, porque recién están revisándolo.

—¿Se ha comunicado con usted alguna autoridad del gobierno a raíz de su denuncia?

He conversado con el Defensor del Pueblo y con una directora especialista en temas de la mujer que trabaja con él.

— Pero no del Gabinete.

Del Gabinete no, nadie.

— ¿Y alguna congresista de Perú Libre?

No, nadie.

— ¿Qué conversó con el Defensor del Pueblo?

Yo busqué la comunicación con él, pidiéndole ayuda. Ellos me han explicado exactamente cómo tengo que realizar mi denuncia, desde cero.

— ¿Qué le parece el reconocimiento que le dio a Guido Bellido el Foro de Mujeres del Mercosur, que lucha por la igualdad de género?

Al principio, yo me reí porque pensé que era una broma. Pero cuando supe que era verdad, total indignación, de la misma manera que ha sido la indignación que ha mostrado todo el país frente a eso.

